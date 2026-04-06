کراچی بورڈ کے ایس ایس سی امتحانات ملتوی، نئی تاریخ کا اعلان

بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی (بی ایس ای کے) نے ایس ایس سی امتحانات کی تاریخ تبدیل کردی، جو 7 اپریل سے شروع ہونے والے تھے، اب 10 اپریل سے شروع ہوں گے۔ اس فیصلے کی وجہ طلباء کے لیے بہتر انتظامات کو یقینی بنانا ہے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے الزام لگایا کہ امتحانات داخلہ کارڈ بروقت فراہم نہ کرنے کی وجہ سے ملتوی ہوئے۔
کراچی (دنیا نیوز) ثانوی تعلیم ی بورڈ کراچی کے چیئرمین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ کراچی بھر کے طلباء کے بہترین مفاد میں کیا گیا ہے تاکہ ان کے لیے بہتر انتظامات کیے جا سکیں۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی (بی ایس ای کے) کے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ( ایس ایس سی ) کے امتحانات ، جو اصل میں 7 اپریل سے شروع ہونے والے تھے، اب 10 اپریل (جمعہ) سے شروع ہوں گے۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کے چیئرمین غلام حسین نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ کراچی بھر کے طلباء کے بہترین مفاد میں کیا گیا ہے تاکہ ان کے
لیے بہتر انتظامات کیے جا سکیں۔ دوسری جانب، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے الزام لگایا ہے کہ امتحانات ملتوی اس لیے کیے گئے ہیں کہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی طلباء کو بروقت داخلہ کارڈ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امتحانات تاخیری فارم جمع کرانے کی وجہ سے ملتوی کیے گئے۔ بہت سے اسکول مقررہ تاریخ پر فارم جمع نہیں کراسکے، جبکہ ہزاروں فارم گزشتہ تین دنوں میں تاخیر فیس کے ساتھ جمع کروائے گئے۔\امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی کے اعلان نے طلباء اور اساتذہ میں مختلف ردعمل پیدا کیے ہیں۔ کچھ طلباء نے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے کیونکہ انہیں تیاری کے لیے مزید وقت مل جائے گا، جبکہ دیگر نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس سے ان کے مطالعہ کے منصوبوں میں خلل پڑے گا۔ اساتذہ نے بھی مختلف رائے دی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ طلباء کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ دیگر نے شکایت کی ہے کہ اس سے امتحانات کے شیڈول میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے اس تاخیر کی وجہ سے پیدا ہونے والی کسی بھی تکلیف کے لیے طلباء اور اساتذہ سے معذرت کی ہے۔ بورڈ نے یقین دلایا ہے کہ وہ امتحانات کو ایک خوشگوار اور منصفانہ ماحول میں منعقد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ، بورڈ نے تمام اسکولوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ طلباء کو امتحانات کی تیاری میں مدد کے لیے خصوصی کلاسز اور رہنمائی فراہم کریں۔ بورڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہر طالب علم کو امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کا منصفانہ موقع ملے۔\امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی کے علاوہ، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے امتحانات کے انعقاد کے طریقہ کار میں بھی تبدیلیاں کی ہیں۔ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امتحانی مراکز پر سیکورٹی کو سخت کرے گا تاکہ نقل کے کسی بھی واقعے سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ، بورڈ نے امتحانی مراکز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ کا مقصد ہے کہ امتحانات مکمل شفافیت اور ایمانداری کے ساتھ منعقد کیے جائیں۔ بورڈ نے تمام طلباء کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں سے باز رہیں اور امتحانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ بورڈ نے والدین اور اساتذہ سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ طلباء کی رہنمائی کریں اور انہیں امتحان کے لیے تیار کریں۔ بورڈ کا ماننا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے امتحانات کو کامیابی سے منعقد کیا جا سکتا ہے۔
