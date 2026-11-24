کراچی میں پولیس مقابلوں میں 6 ملزمان زخمی، اسلحہ اور موبائل فون برآمد
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائیوں کے دوران چھ ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، موبائل فون اور گاڑیاں برآمد کی گئیں۔
کراچی میں مبینہ ملزمان کے خلاف جاری پولیس آپریشنز کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں دو دھمکی آمیز مقابلوں کے نتیجے میں چھ افراد زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان تمام زخمی ملزمان کو فوری طور پر شہر کے بڑے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا تاکہ انہیں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔
عزیز بھٹی اور شیرپاؤ میں ملزمان کی گرفتاری
عزیز بھٹی علاقے میں اینٹی کار لفٹنگ سیل کی ٹیم نے کارروائی کے دوران تین ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزمان کی شناخت 24 سالہ علی حمزہ، 45 سالہ سلیم اور 45 سالہ نقیب اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔Also readFederal cabinet approves sugar sector deregulation policy
اس کارروائی کے دوران اینٹی کار لفٹنگ سیل نے ملزمان کے قبضے سے تین پستول، تین چوہیس موبائل فونز، نقد رقم اور ایک گاڑی برآمد کر لی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سڑک جرم کے علاوہ گاڑیوں کی چوری اور چھیننے کی وارداتوں میں بھی ملوث رہے ہیں۔ ان تینوں زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
دوسری جانب لانڈھی کے علاقے شیرپاؤ کالونی میں مولا ماداد قبرستان کے قریب پولیس مقابلے میں ایک اور ملزم زخمی ہو گیا۔ اس ملزم کی شناخت 30 سالہ اسحاق ولد کریم بخش کے نام سے ہوئی۔ زخمی ملزم کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت کو مستحکم مانا جا رہا ہے۔
آرمی اور اورنگی ٹاؤن میں دہشت گردی کے خدشات
تیموریہ پولیس نے نارتھ ناظم آباد بلاک این میں ڈینٹل کالج کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت رحمان زمان کے نام سے ہوئی، جسے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔
اوری ٹاؤن سیکٹر 6 ای میں ندی کے کنارے پولیس مقابلے کے دوران ایک اور ملزم زخمی ہوا۔ اس ملزم کی شناخت 21 سالہ زاہد ولد رحیم داد کے نام سے کی گئی ہے۔ زخمی ملزم کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والے مقابلوں کے دوران مجموعی طور پر چھ ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
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