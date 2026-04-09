کراچی میں فائرنگ کے واقعات: ایک جاں بحق، متعدد زخمی، ڈاکوؤں کی فائرنگ

کراچی میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایک شہری ڈاکو ؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ تفصیلات کے مطابق، بن قاسم کے علاقے پپری پٹھان کالونی میں واقع ایک ہوٹل میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس کی لاش کو ضروری کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایس ایچ او بن قاسم فیصل رفیق نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 41 سالہ اللہ نور کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعہ کے وقت، مقتول ہوٹل پر کھانا کھا رہا تھا، جب دو نامعلوم افراد پیدل آئے اور اس پر فائرنگ کر کے
فرار ہو گئے۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے 30 بور پستول کے خول جمع کیے ہیں جبکہ کرائم سین یونٹ نے بھی شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق، یہ قتل ذاتی دشمنی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ مقتول کا تعلق وزیرستان سے تھا اور وہ پٹھان کالونی میں رہائش پذیر تھا۔ پولیس اس واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ ایک دوسرے واقعے میں، سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 36 سی، خلفائے راشدین مسجد کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں 40 سالہ حمید اللہ شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا۔ چھیپا حکام کا کہنا ہے کہ زخمی کو دو گولیاں لگیں۔ سرجانی ٹاؤن پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ ایک اور واقعے میں، کورنگی گودام چورنگی کے قریب فائرنگ سے 40 سالہ عمران زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لے جایا گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے پیش آیا، جس کی پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال مسلسل تشویشناک بنی ہوئی ہے، اور اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ پولیس ان واقعات کی روک تھام اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن جرائم پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔\شہر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کی جانب سے متعدد کارروائیاں بھی کی گئیں، جن میں ایک ڈاکو ہلاک اور پانچ زخمیوں سمیت چھ ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ لکی مروت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پانی لینے کے لیے ٹیوب ویل جانے والی 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی جس پر عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلوں کے دوران چار زخمیوں سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی دوران، خمیسو گوٹھ میں ایک گھر سے ایک نوجوان لڑکی کی گلے میں پھندا لگی لاش برآمد ہوئی، جس کی تفتیش جاری ہے۔ لیاقت آباد میں پولیس مقابلے کے دوران دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان واقعات نے ایک بار پھر شہر میں بڑھتی ہوئی بے امنی اور جرائم کی سنگینی کو اجاگر کیا ہے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید موثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ صورتحال کو قابو میں لانے اور جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو مل کر کام کرنا ہو گا۔ عوام میں اعتماد کی بحالی اور امن و امان کے قیام کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔\جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کو جدید ٹیکنالوجی اور بہتر تربیت سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، جرائم کے خاتمے کے لیے سماجی و اقتصادی عوامل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن میں غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی شامل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے سے جرائم کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور جرائم کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیں۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ جرائم کے خاتمے میں مثبت کردار ادا کرے اور لوگوں میں امن و امان کے قیام کے لیے شعور اجاگر کرے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ ملزمان کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لائیں اور متاثرین کو انصاف فراہم کریں۔ اس کے علاوہ، جرائم کی روک تھام کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، جس میں شہریوں کو پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملے گا۔ مجموعی طور پر، کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس میں پولیس، حکومت، عوام اور میڈیا سمیت تمام متعلقہ فریقوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ یہ ایک طویل المیعاد منصوبہ ہے، جس پر کامیابی سے عمل کرنے کے لیے مسلسل کوششوں اور تعاون کی ضرورت ہو گی
کراچی فائرنگ قتل زخمی ڈاکو پولیس گرفتار جرائم واقعات