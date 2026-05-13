کراچی میں منشیات فروش خاتون کی گرفتاری اور تین روزہ ریمانڈ کی منظوری

کراچی کی ایک عدالت نے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ملزمہ انمول عرف پنکی کے تین روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے تاکہ تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے۔
کراچی کی ایک مقامی عدالت نے منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی اسلحے کی تجارت میں ملوث ایک خطرناک خاتون ملزمہ انمول عرف پنکی کے تین روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ کراچی ساؤتھ پولیس کی جانب سے دائر کی گئی ایک نئی درخواست پر مبنی ہے جس میں تفتیشی افسران نے ملزمہ سے تفتیش کے لیے مزید وقت کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے ایک دن قبل عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی ابتدائی درخواست کو مسترد کر دیا تھا جس کے بعد ملزمہ کو جیل بھیج دیا گیا تھا، لیکن پولیس نے نئے شواہد اور تفتیشی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا۔ تفتیشی افسران کا موقف تھا کہ ملزمہ انمول سے تفتیش کے ذریعے کوکین کی سپلائی کے اصل ذرائع کا پتہ لگانا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس نیٹ ورک کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جا سکے۔ اس کے علاوہ ملزمہ کے مالیاتی لین دین کی تفتیش اور کرمنل ریکارڈ آفس سے اس کے سابقہ جرائم کی تصدیق کرنا بھی پولیس کے لیے اولین ترجیح ہے تاکہ اس کے پورے جرائم کے ریکارڈ کو سامنے لایا جا سکے۔ عدالتی سماعت کے دوران پولیس حکام نے عدالت کو آگاہ کیا کہ انمول عرف پنکی کے خلاف پہلے سے متعدد مقدمات درج ہیں جن کے ریکارڈ اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے واضح کیا کہ نئی درخواست میں اضافی شواہد شامل کیے گئے ہیں جو ملزمہ کی گرفتاری اور اس کے جرائم کے پھیلاؤ کو ثابت کرتے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کو کراچی کے گارڈن ایریا سے ایک بڑے آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ گزشتہ کافی عرصے سے پولیس کی گرفت سے فرار تھی اور کم از کم دس مختلف فوجداری مقدمات میں نامزد تھی جس کی وجہ سے اسے انتہائی خطرناک اور بااثر منشیات فروش سمجھا جا رہا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دعویٰ ہے کہ ملزمہ پورے شہر میں منشیات کی تقسیم کا ایک وسیع نیٹ ورک چلا رہی تھی جس کا مقصد نوجوان نسل کو نشے کی دلدل میں دھکیلنا تھا۔ گرفتاری کے وقت ملزمہ کے قبضے سے بھاری مقدار میں کوکین، دیگر ممنوعہ منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا جس کی مجموعی مالیت تقریباً پندرہ لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ یہ برآمدگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ نیٹ ورک نہ صرف منشیات بلکہ اسلحے کی تجارت میں بھی ملوث تھا۔ تفتیش کے دوران ایک اور اہم انکشاف ملزمہ کے موبائل فون سے برآمد ہونے والی آڈیو ریکارڈنگز کی صورت میں سامنے آیا۔ تفتیشی اداروں کا کہنا ہے کہ ان ریکارڈنگز میں ملزمہ اپنے ساتھیوں کو ممکنہ گرفتاری کے بارے میں خبردار کر رہی تھی اور انہیں ہدایات دے رہی تھی کہ اگر اسے پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو اس کا کاروبار رکنا نہیں چاہیے۔ اس نے اپنی ریکارڈنگ میں واضح طور پر اشارہ کیا کہ اس کی غیر موجودگی میں ایک اور قریبی ساتھی اس کے نیٹ ورک کا نظم سنبھالے گا اور وہی فون نمبر استعمال کرتے ہوئے رابطے قائم رکھے گا تاکہ منشیات کی سپلائی چین میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ملزمہ نے اپنے جرائم کو جاری رکھنے کے لیے ایک منظم متبادل منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس سے اس کی پیشہ ورانہ مجرمانہ سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ اس معاملے میں انتظامی تبدیلیاں بھی سامنے آئی ہیں جہاں ایس ایس پی ساؤتھ کو اس انکوائری سے ہٹا دیا گیا ہے۔ حکومت اور اعلیٰ پولیس حکام کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کو اب اس کیس کی مکمل تفتیش سونپی گئی ہے۔ انکوائری میں نہ صرف ملزمہ کے جرائم بلکہ عدالت میں پیشی کے دوران ہونے والی کوتاہیوں اور سرکاری پروٹوکول کی خلاف ورزیوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ڈی آئی جی ویسٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تین دن کے اندر تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں تاکہ ذمہ دار افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جا سکے۔ اس کیس نے کراچی میں منشیات کے پھیلاؤ اور منظم جرائم کے نیٹ ورکس کی گہری جڑوں کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں منشیات کی فروخت کے خلاف زیر عمل مہم کو مزید تیز کیا جائے گا اور کسی بھی مجرم کو قانون کی گرفت سے بچنے نہیں دیا جائے گا۔ اس تفتیش کے نتیجے میں نہ صرف انمول عرف پنکی کو سزا ملے گی بلکہ اس کے پورے گینگ اور سپلائی لائن کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پولیس یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ شہر کے امن و امان کے لیے منشیات کا خاتمہ ناگزیر ہے اور اس مقصد کے لیے تمام تر وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ اس کیس میں ہونے والی انتظامی تبدیلیوں سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر بھی کسی قسم کی غفلت یا بدعنوانی برداشت نہیں کی جائے گی اور جو بھی افسر اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے گا اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی.
