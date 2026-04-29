کراچی: غریبوں کیلئے بجلی سبسڈی پروگرام، وزیراعلیٰ سندھ کا اہم اعلان

کراچی کے غریب بجلی صارفین کیلئے ٹارگٹڈ سبسڈی پروگرام کا اعلان، وزیراعلیٰ سندھ نے تھر کوئلے سے بجلی پیدا کرنے اور کے الیکٹرک کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کیا تاکہ غریب علاقوں میں سستی بجلی فراہم کی جا سکے۔
کراچی کے بجلی صارفین کے لیے ایک اہم اور خوشخبری دینے والا پیشرفت سامنے آیا ہے۔ سندھ کے وزیراعلیٰ نے بجلی کے بحران اور خاص طور پر کراچی کے غریب عوام کی مشکلات کے حل کے لیے ایک ٹارگٹڈ سبسڈی پروگرام پر کام شروع کر دیا ہے۔ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں بجلی کی لوڈشیڈنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر رہا ہے اور غریب طبقہ اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ وزیراعلیٰ کا واضح موقف ہے کہ لوڈشیڈنگ میں کمی لانا، خاص طور پر غریب علاقوں میں، ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غریب علاقوں میں بجلی کی بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ چیئرمین کے الیکٹرک شہریار چشتی نے حالیہ بیان میں ملک بھر میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے سستی بجلی کی پیداوار کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ اس پر ردعمل دیتے ہوئے وزیراعلیٰ سندھ نے تھر کوئلے کے استعمال سے بجلی پیدا کرنے کا تجاویز پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھر کے کوئلے سے پیدا ہونے والی سستی بجلی کے الیکٹرک کو فراہم کی جائے تاکہ وہ اسے غریب علاقوں میں کم قیمت پر بلا تعطل فراہم کر سکے۔ وزیراعلیٰ نے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر صنعتی علاقوں کو مناسب قیمت پر بجلی فراہم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد صنعتی ترقی کو فروغ دینا اور معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ انہوں نے محکمہ توانائی کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے مختلف تجاویز مرتب کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ مختلف آپشنز پر غور کیا جا سکے۔ وزیراعلیٰ سندھ نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جس میں کمشنر کراچی ، سیکریٹری توانائی اور کے الیکٹرک کے سی ای او شامل ہیں۔ اس کمیٹی کو شہر کے غریب علاقوں کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے عملی تجاویز پیش کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ کمیٹی جلد ہی اپنی رپورٹ پیش کرے گی جس میں سستی بجلی کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات تجویز کیے جائیں گے۔ وزیراعلیٰ کے ترجمان کے مطابق، یہ کمیٹی غریب عوام کو بجلی کے بلوں کے بوجھ سے نجات دلانے اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے کام کرے گی۔ یہ اقدام سندھ حکومت کی جانب سے عوام کے لیے کیے جانے والے مثبت اقدامات کا ایک حصہ ہے۔ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس پروگرام سے نہ صرف غریب عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ صنعتی شعبے کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے حالات حاضرہ اور خبروں کی بروقت اور درست معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا.
