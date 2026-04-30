کراچی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے: ایک ملزم ہلاک، تین زخمی گرفتار

کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے مقابلوں میں ایک ملزم ہلاک ہوا جبکہ تین دیگر زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ ضلع ملیر کے شاہ لطیف ٹاؤن اور گلبہار کے گولیمار حبیب پٹی میں ہونے والے واقعات کے بعد پولیس نے گرفتار ملزمان سے اسلحہ، نقدی اور موبائل فون برآمد کر لی ہے۔ پولیس چیف نے شہری کی شکایت پر کمیٹی قائم کر دی ہے جبکہ تھانے کے لاک اپ سے ملزمان پراسرار طریقے سے فرار ہو گئے۔
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکو ؤں کے درمیان ہونے والے مبینہ مقابلوں میں ایک ملزم ہلاک جبکہ تین زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ملیر کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں گشت پر مامور پولیس نے موٹرسائیکل سوار مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا جس پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے پستول، ایمونیشن، خول، موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی رقم برآمد کی گئی ہے۔ کراچی ، کورنگی میں ڈھاٹا باندھ کر ڈکیتی کرنے والا گروہ سرگرم، دن دہاڑے ریسٹورنٹ پر دھاوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے سابقہ کرمنل ریکارڈ کی جانچ بھی کی جا رہی ہے اور فرار ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب گلبہار کے علاقے گولیمار حبیب پٹی کے قریب بھی پولیس اور ڈاکو ؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ دونوں زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں 22 سالہ اویس دوران علاج دم توڑ گیا جبکہ دوسرے زخمی ملزم کی شناخت اصغر کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی ، پولیس چیف نے شہری کی تحریری شکایت پر 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پراسرار انداز میں تھانے کے لاک اپ سے ملزمان باری باری فرار ہو گئے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان ہونے والے مبینہ مقابلوں میں ایک ملزم ہلاک جبکہ تین زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ملیر کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں گشت پر مامور پولیس نے موٹرسائیکل سوار مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا جس پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے پستول، ایمونیشن، خول، موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی رقم برآمد کی گئی ہے۔ کراچی، کورنگی میں ڈھاٹا باندھ کر ڈکیتی کرنے والا گروہ سرگرم، دن دہاڑے ریسٹورنٹ پر دھاوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے سابقہ کرمنل ریکارڈ کی جانچ بھی کی جا رہی ہے اور فرار ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب گلبہار کے علاقے گولیمار حبیب پٹی کے قریب بھی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ دونوں زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں 22 سالہ اویس دوران علاج دم توڑ گیا جبکہ دوسرے زخمی ملزم کی شناخت اصغر کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی، پولیس چیف نے شہری کی تحریری شکایت پر 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پراسرار انداز میں تھانے کے لاک اپ سے ملزمان باری باری فرار ہو گئے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
کراچی پولیس ڈاکو فائرنگ گرفتاری