کراچی میں روس یوم یکجہتی کی تقریب، مراد علی شاہ مہمان خصوصی
کراچی میں روس یوم یکجہتی کی تقریب میں سندھ کے وزیراعلیٰ مراد علی شاہ شریک ہوئے، جہاں پاکستان اور روس کے ثقافتی تعلقات اور عوامی رابطوں کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔
کراچی میں جمعہ کے روز روس یوم یکجہتی کی ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی، جس میں نمایاں سیاسی شخصیات، سفارت کاروں اور سرکاری حکام نے روس کے قونصل جنرل اینڈری وکٹوروِچ فیدوروف کے ساتھ کیک کاٹ کر پاکستان اور روس کے دوستانہ تعلقات کا جشن منایا۔ تقریب کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور باہمی احترام کے رشتوں کو نمایاں کرنا تھا۔
سندھ کے وزیراعلیٰ سید مراد علی شاہ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ ان کے ساتھ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، ایم این اے مرزا اختیار بیگ، پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما مرزا اشتیاق بیگ اور فضل کریم دادابھائی سمیت دیگر معزز مہمان بھی موجود تھے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
ثقافتی تعلقات اور عوامی رابطوں پر زور
روسی قونصل جنرل اینڈری وکٹوروِچ فیدوروف نے اپنے خطاب میں ثقافتی سرگرمیوں اور عوامی سطح کے رابطوں کے ذریعے پاکستان اور روس کے تعلقات مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کے مطابق یہ رابطے دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
فیدوروف نے ثقافت کو قوموں کے درمیان ایک مؤثر پل قرار دیا، جو باہمی افہام و تفہیم، دوستی اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی راستے سے دونوں ممالک کے تعلقات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔
تقریب کے دوران پاکستان اور روس کے تاریخی تعلقات کی جھلکیاں دکھانے والی ایک تصویری نمائش بھی منعقد کی گئی۔ اس نمائش میں دونوں ملکوں کے ماضی کے رابطوں کو تصویروں کے ذریعے پیش کیا گیا، جس نے حاضرین کی خاص توجہ حاصل کی۔
تقریب کا ثقافتی پروگرام اور فنی پیشکشیں
تقریب میں ثقافتی پرفارمنس، فنی پیشکشیں اور روایتی روسی اظہار شامل تھے، جنہوں نے پورے پروگرام کو رنگین بنا دیا۔ ان پیشکشوں نے روسی ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو حاضرین کے سامنے پیش کیا۔
یوم یکجہتی روس کی اس تقریب میں ثقافتی تبادلے کے کردار کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا۔ تقریب کے پیغام میں کہا گیا کہ فنون اور ثقافت دونوں ملکوں کو قریب لانے اور باہمی دوستی کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔
دوطرفہ دوستی اور تعاون پر مرتب ہونے والے اثرات
تقریب میں ثقافتی تبادلے کو پاکستان اور روس کے درمیان دوطرفہ دوستی، باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کو آگے بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا گیا۔ سندھ حکومت کے اعلیٰ نمائندوں کی شرکت نے صوبائی سطح پر بھی اس تعلق کی اہمیت کو واضح کیا۔
اس تقریب میں شریک سیاسی رہنماؤں اور سفارت کاروں کی موجودگی سے یہ پیغام ملا کہ ثقافتی سرگرمیاں عوام کے درمیان براہ راست رابطوں کا راستہ کھولتی ہیں۔ اسی بنیاد پر دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی سمت دینے کی بات کی گئی۔
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