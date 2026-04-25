کراچی کنگز کی شاندار فتح، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹورنامنٹ سے دستبرداری

کراچی کنگز نے پاکستان سپر لیگ 11 میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو نو وکٹوں سے شکست دے کر پلے آف میں جگہ بنانے کی اپنی امیدوں کو تقویت بخشی۔ ڈیوڈ وارنر اور ریزا ہینڈرکس کی شاندار بیٹنگ نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
کراچی کنگز نے پاکستان سپر لیگ 11 کے پلے آف میں جگہ بنانے کی اپنی امیدوں کو مضبوط کردیا ہے۔ انہوں نے جمعہ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف نو وکٹوں سے قاطع فتح حاصل کی، جس سے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹورنامنٹ میں مہم ختم ہوگئی۔ 196 رنز کے تعاقب میں، کراچی کنگز نے 19ویں اوور میں صرف ایک وکٹ کے نقصان پر آسانی سے ہدف حاصل کیا۔ یہ جیت ڈیوڈ وارنر اور ریزا ہینڈرکس کی شاندار بیٹنگ پر مبنی تھی۔ اننگز کی شروعات جیسن رائے اور وارنر نے مثبت انداز میں کی اور اسکور کو 50 سے تجاوز کر دیا۔ بعد میں رائے کو جہانداد خان نے 20 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد وارنر اور ہینڈرکس نے کھیل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ وارنر نے شاندار نصف سنچری اسکور کی اور تیز رفتار سے رنز بناتے ہوئے اننگز کو مستحکم رکھا۔ ہینڈرکس نے بھی جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور اپنی ففٹی مکمل کی، جس سے جوڑی نے 150 سے زیادہ رنز کی شراکت قائم کی اور اسکور کو کوئٹہ کی پہنچ سے باہر کردیا۔ وارنر 48 گیندوں پر 10 چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے ناقابل شکست 89 رنز پر رہے، جبکہ ہینڈرکس نے آٹھ چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 48 گیندوں پر ناقابل شکست 87 رنز بنائے، جس سے کراچی کو آسان فتح ملی۔ قبل ازیں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے، لیکن ان کی اننگز کی شروعات خراب رہی جب حسن علی نے شمیل حسین اور خواجہ نفای کو بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ کر دیا۔ سعود شکیل اور ریلی روسو نے پھر ایک جارحانہ شراکت قائم کرکے ٹیم کو 100 سے تجاوز کرنے میں مدد کی۔ روسو نے 54 گیندوں پر 90 رنز بنائے، جبکہ شکیل نے رضوان اللہ کے ہاتھوں آؤٹ ہونے سے پہلے 34 گیندوں پر 57 رنز بنائے۔ روسو نے حملہ جاری رکھا لیکن بعد میں عباس آفریدی نے انہیں آؤٹ کر دیا۔ روسو کے آؤٹ ہونے کے بعد، کوئٹہ کی رفتار سست پڑ گئی کیونکہ وکٹیں گرتی رہیں۔ رضوان اللہ اور عباس آفریدی نے مزید وکٹیں حاصل کیں تاکہ مجموعی اسکور کو محدود رکھا جا سکے۔ کراچی کی بولنگ پرفارمنس متوازن رہی، عباس آفریدی، حسن علی اور رضوان اللہ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں، جس سے ایک مکمل فتح حاصل ہوئی اور ٹورنامنٹ میں کراچی کی امیدوں کو تقویت ملی۔ کراچی کنگز کی یہ فتح ان کے لیے بہت اہم تھی کیونکہ وہ پلے آف میں جگہ بنانے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ اس جیت کے بعد، کراچی کنگز کے پوائنٹس ٹیبل میں بہتر ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ڈیوڈ وارنر اور ریزا ہینڈرکس کی بیٹنگ نے مخالف ٹیم کو چتانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دونوں کھلاڑیوں نے نہ صرف رنز بنائے بلکہ اسکورنگ ریٹ کو بھی برقرار رکھا، جس کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے بولرز کے لیے مشکل پیدا ہوگئی۔ حسن علی کی ابتدائی وکٹوں نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی بیٹنگ لائن اپ کو جھنجوڑ کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم بحران میں مبتلا ہوگئی۔ عباس آفریدی اور رضوان اللہ نے بھی عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا اور اہم وقت پر وکٹیں حاصل کیں، جس سے کراچی کنگز کو فتح حاصل کرنے میں مدد ملی۔ مجموعی طور پر، کراچی کنگز نے ایک بہترین ٹیم کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو شکست دے کر پلے آف میں جگہ بنانے کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھا ہے۔ اب کراچی کنگز کے مداحوں کو امید ہے کہ ان کی ٹیم اگلے میچوں میں بھی یہی پرفارمنس برقرار رکھے گی اور ٹائٹل کے لیے مضبوط دعویدار ثابت ہوگی۔ یہ جیت کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا اعتماد کا باعث بنے گی اور انہیں مزید بہتر کھیلنے کے لیے پرعزم کرے گی.
کراچی کنگز نے پاکستان سپر لیگ 11 کے پلے آف میں جگہ بنانے کی اپنی امیدوں کو مضبوط کردیا ہے۔ انہوں نے جمعہ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف نو وکٹوں سے قاطع فتح حاصل کی، جس سے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹورنامنٹ میں مہم ختم ہوگئی۔ 196 رنز کے تعاقب میں، کراچی کنگز نے 19ویں اوور میں صرف ایک وکٹ کے نقصان پر آسانی سے ہدف حاصل کیا۔ یہ جیت ڈیوڈ وارنر اور ریزا ہینڈرکس کی شاندار بیٹنگ پر مبنی تھی۔ اننگز کی شروعات جیسن رائے اور وارنر نے مثبت انداز میں کی اور اسکور کو 50 سے تجاوز کر دیا۔ بعد میں رائے کو جہانداد خان نے 20 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد وارنر اور ہینڈرکس نے کھیل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ وارنر نے شاندار نصف سنچری اسکور کی اور تیز رفتار سے رنز بناتے ہوئے اننگز کو مستحکم رکھا۔ ہینڈرکس نے بھی جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور اپنی ففٹی مکمل کی، جس سے جوڑی نے 150 سے زیادہ رنز کی شراکت قائم کی اور اسکور کو کوئٹہ کی پہنچ سے باہر کردیا۔ وارنر 48 گیندوں پر 10 چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے ناقابل شکست 89 رنز پر رہے، جبکہ ہینڈرکس نے آٹھ چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 48 گیندوں پر ناقابل شکست 87 رنز بنائے، جس سے کراچی کو آسان فتح ملی۔ قبل ازیں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے، لیکن ان کی اننگز کی شروعات خراب رہی جب حسن علی نے شمیل حسین اور خواجہ نفای کو بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ کر دیا۔ سعود شکیل اور ریلی روسو نے پھر ایک جارحانہ شراکت قائم کرکے ٹیم کو 100 سے تجاوز کرنے میں مدد کی۔ روسو نے 54 گیندوں پر 90 رنز بنائے، جبکہ شکیل نے رضوان اللہ کے ہاتھوں آؤٹ ہونے سے پہلے 34 گیندوں پر 57 رنز بنائے۔ روسو نے حملہ جاری رکھا لیکن بعد میں عباس آفریدی نے انہیں آؤٹ کر دیا۔ روسو کے آؤٹ ہونے کے بعد، کوئٹہ کی رفتار سست پڑ گئی کیونکہ وکٹیں گرتی رہیں۔ رضوان اللہ اور عباس آفریدی نے مزید وکٹیں حاصل کیں تاکہ مجموعی اسکور کو محدود رکھا جا سکے۔ کراچی کی بولنگ پرفارمنس متوازن رہی، عباس آفریدی، حسن علی اور رضوان اللہ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں، جس سے ایک مکمل فتح حاصل ہوئی اور ٹورنامنٹ میں کراچی کی امیدوں کو تقویت ملی۔ کراچی کنگز کی یہ فتح ان کے لیے بہت اہم تھی کیونکہ وہ پلے آف میں جگہ بنانے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ اس جیت کے بعد، کراچی کنگز کے پوائنٹس ٹیبل میں بہتر ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ڈیوڈ وارنر اور ریزا ہینڈرکس کی بیٹنگ نے مخالف ٹیم کو چتانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دونوں کھلاڑیوں نے نہ صرف رنز بنائے بلکہ اسکورنگ ریٹ کو بھی برقرار رکھا، جس کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے بولرز کے لیے مشکل پیدا ہوگئی۔ حسن علی کی ابتدائی وکٹوں نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی بیٹنگ لائن اپ کو جھنجوڑ کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم بحران میں مبتلا ہوگئی۔ عباس آفریدی اور رضوان اللہ نے بھی عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا اور اہم وقت پر وکٹیں حاصل کیں، جس سے کراچی کنگز کو فتح حاصل کرنے میں مدد ملی۔ مجموعی طور پر، کراچی کنگز نے ایک بہترین ٹیم کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو شکست دے کر پلے آف میں جگہ بنانے کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھا ہے۔ اب کراچی کنگز کے مداحوں کو امید ہے کہ ان کی ٹیم اگلے میچوں میں بھی یہی پرفارمنس برقرار رکھے گی اور ٹائٹل کے لیے مضبوط دعویدار ثابت ہوگی۔ یہ جیت کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا اعتماد کا باعث بنے گی اور انہیں مزید بہتر کھیلنے کے لیے پرعزم کرے گی
Pakistan Super League Karachi Kings Quetta Gladiators PSL 11 David Warner
United States Latest News, United States Headlines
