کراچی سے تعلق رکھنے والے صوالح عاصف کی کیورسر کی کامیابی کے بعد 1.3 ارب ڈالر کی دولت

کراچی سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ پاکستانی підприوردا صوالح عاصف کی اے آئی کمپنی کیورسر کی کامیابی کے بعد وہ دنیا کے ارب پتیوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کی مجموعی دولت 1.3 ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور وہ بین الاقوامی ریاضی اولمپیاڈ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔
کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق طالب علم کی کیورسر کی کامیابی کے بعد 1.3 ارب ڈالر کی مجموعی دولت: 2016 سے 2018 تک بین الاقوامی ریاضی اولمپیاڈ میں پاکستان کی نمائندگی کی: اے آئی کوڈنگ پلیٹ فارم اب دنیا بھر کے لاکھوں ڈویلپرز استعمال کر رہے ہیں۔ 26 سالہ پاکستان ی підприوردا نے اپنی مصنوعی ذہانت کی کمپنی کیورسر کی تیزی سے کامیابی کے بعد دنیا کے امیر ترین لوگوں کی صف میں جگہ حاصل کر لی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، کراچی میں پیدا ہونے والے صوالح عاصف کو حالیہ فوربس بلینیئرز لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، ان کی متوقع ریئل ٹائم خالص دولت 1.
3 ارب ڈالر ہے۔ فوربس کے مطابق، عاصف عالمی امیروں کی فہرست میں 2,919 ویں نمبر پر ہیں۔ ان کی دولت تقریباً 362 ارب روپے کے برابر ہے۔ یہ کامیابی انہیں بڑھتے ہوئے بین الاقوامی ٹیکنالوجی سیکٹر میں سب سے کم عمر کے خود ساختہ ارب پتیوں میں شامل کرتی ہے۔ عاصف نے میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ساتھی طلباء کے ساتھ مل کر کیورسر کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ کمپنی نے ایک اے آئی سے چلنے والا کوڈنگ اسسٹنٹ بنایا ہے جو سافٹ ویئر ڈویلپرز کو کمپیوٹر کوڈ کو زیادہ تیزی سے اور مؤثر طریقے سے لکھنے، ترمیم کرنے اور بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کمپنی نے حیرت انگیز رفتار سے ترقی کی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق، Accel اور Coatue Management کی قیادت میں ایک فنڈنگ راؤنڈ کے ذریعے 2.3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے بعد کیورسر کی مالیت 29.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہر شریک بانی کے پاس تقریباً 1.3 ارب ڈالر کی دولت ہے۔ کیورسر سالانہ 1 ارب ڈالر سے زیادہ کی آمدنی بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کے پلیٹ فارم کو تقریباً 50,000 کمپنیوں میں لاکھوں ڈویلپرز استعمال کرتے ہیں، جن میں Nvidia، Adobe، Uber اور Shopify جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں شامل ہیں۔ کاروبار میں داخل ہونے سے پہلے، عاصف نے 2016 سے 2018 تک بین الاقوامی ریاضی اولمپیاڈ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ بعد میں انہوں نے میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں اپنی تعلیم جاری رکھی، جہاں انہوں نے ایک اے آئی پر مبنی سرچ انجن پروجیکٹ بھی شروع کیا۔ رپورٹوں میں مزید بتایا گیا ہے کہ عاصف اس وقت سان فرانسسکو، کیلیفورنیا میں مقیم ہیں، لیکن وہ پاکستانی شہریت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کیورسر کی بنیاد چار شرکاء نے رکھی: صوالح عاصف، مائیکل ٹرول، امان سنگر اور آروید لونمارک۔ کمپنی مستقبل کے اے آئی کے ترقیاتی کام پر اسپیس ایکس کے ساتھ شراکت داری کے قریب ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ ایک قابل فخر لمحہ ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان نے نہ صرف عالمی سطح پر کامیابی حاصل کی ہے بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا ہے۔ صوالح عاصف کی یہ کہانی نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے کہ محنت، لگن اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کوئی بھی خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں صلاحیت موجود ہے اور اگر اسے صحیح سمت میں استعمال کیا جائے تو دنیا میں نام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کیورسر کی کامیابی مصنوعی ذہانت کے میدان میں ایک اہم پیشرفت ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں کس طرح مختلف صنعتوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس پلیٹ فارم کی مدد سے، ڈویلپرز زیادہ تیزی سے اور مؤثر طریقے سے کوڈ لکھ سکتے ہیں، جس سے سافٹ ویئر کی ترقی کے عمل میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ کیورسر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی سالانہ آمدنی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کمپنی میں بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ واضح ہے کہ صوالح عاصف اور ان کی ٹیم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے جو ڈویلپرز کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور انہیں ان کے کام میں مدد کرتا ہے۔ ان کی یہ کاوش نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے ٹیکنالوجی برادری کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کیورسر مستقبل میں بھی ترقی کرتی رہے گی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں مزید اہم کردار ادا کرے گی۔ صوالح عاصف کی کہانی پاکستان کے لیے ایک امید کی کرن ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستانی نوجوان دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں
صوالح عاصف کیورسر ارب پتی مصنوعی ذہانت پاکستان
