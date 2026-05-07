کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے راہگیر خاتون کی زندگی کی بازی ختم

کراچی کے علاقے سولجر بازار میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک راہگیر خاتون کی زندگی کی بازی ختم ہوگئی۔ پولیس کے مطابق، جمعرات کی شب موٹر سائیکل سوار ڈاکو دکان داروں سے لوٹ مار کر فرار ہو رہے تھے کہ عوام نے ڈاکوؤں کو پکڑنے کی کوشش کی، جس پر ڈاکوؤں نے خوفزدہ کرنے کے لیے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 55 سالہ یاسمین، زوجہ علی رضا، سر پر گولی لگ کر شدید زخمی ہوگئیں، جنہیں انتہائی تشویش ناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔
کراچی کے علاقے سولجر بازار میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک راہگیر خاتون کی زندگی کی بازی ختم ہوگئی۔ پولیس کے مطابق، جمعرات کی شب موٹر سائیکل سوار ڈاکو دکان داروں سے لوٹ مار کر فرار ہو رہے تھے کہ عوام نے ڈاکوؤں کو پکڑنے کی کوشش کی، جس پر ڈاکوؤں نے خوفزدہ کرنے کے لیے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 55 سالہ یاسمین، زوجہ علی رضا، سر پر گولی لگ کر شدید زخمی ہوگئیں، جنہیں انتہائی تشویش ناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ ہیڈ محرر سولجر بازار عاصم بھٹی نے بتایا کہ یہ واقعہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پیش آیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، ڈاکوؤں نے عوام کو ڈرانے کے لیے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یاسمین کی زندگی کی بازی ختم ہوگئی۔ پولیس افسر نے بتایا کہ مقتولہ سولجر بازار کی رہائشی تھیں، لیکن پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ سولجر بازار 3 نمبر کے قریب فائرنگ سے یاسمین شدید زخمی ہوگئیں، جنہیں سول اسپتال میں لائے گئے، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ پولیس نے بتایا کہ کراچی میں رواں سال کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق شہریوں کی مجموعی تعداد 27 ہوگئی ہے۔ مقتولہ کے شوہر علی رضا نے بتایا کہ یاسمین اپنے شوہر کے ہمراہ گذر رہے تھیں جب ڈاکوؤں نے فائرنگ کی۔ پولیس نے کہا کہ جائے وقوع سے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے تاکہ واردات میں ملوث ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں مدد مل سکے۔ کراچی میں ڈاکوؤں کا راج جاری ہے اور واردات کے دوران سفاک ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بن کر راہگیر خاتون زندگی کی بازی ہار گئی.
کراچی کے علاقے سولجر بازار میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک راہگیر خاتون کی زندگی کی بازی ختم ہوگئی۔ پولیس کے مطابق، جمعرات کی شب موٹر سائیکل سوار ڈاکو دکان داروں سے لوٹ مار کر فرار ہو رہے تھے کہ عوام نے ڈاکوؤں کو پکڑنے کی کوشش کی، جس پر ڈاکوؤں نے خوفزدہ کرنے کے لیے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 55 سالہ یاسمین، زوجہ علی رضا، سر پر گولی لگ کر شدید زخمی ہوگئیں، جنہیں انتہائی تشویش ناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ ہیڈ محرر سولجر بازار عاصم بھٹی نے بتایا کہ یہ واقعہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پیش آیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، ڈاکوؤں نے عوام کو ڈرانے کے لیے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یاسمین کی زندگی کی بازی ختم ہوگئی۔ پولیس افسر نے بتایا کہ مقتولہ سولجر بازار کی رہائشی تھیں، لیکن پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ سولجر بازار 3 نمبر کے قریب فائرنگ سے یاسمین شدید زخمی ہوگئیں، جنہیں سول اسپتال میں لائے گئے، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ پولیس نے بتایا کہ کراچی میں رواں سال کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق شہریوں کی مجموعی تعداد 27 ہوگئی ہے۔ مقتولہ کے شوہر علی رضا نے بتایا کہ یاسمین اپنے شوہر کے ہمراہ گذر رہے تھیں جب ڈاکوؤں نے فائرنگ کی۔ پولیس نے کہا کہ جائے وقوع سے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے تاکہ واردات میں ملوث ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں مدد مل سکے۔ کراچی میں ڈاکوؤں کا راج جاری ہے اور واردات کے دوران سفاک ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بن کر راہگیر خاتون زندگی کی بازی ہار گئی
کراچی ڈاکوؤں کی فائرنگ راہگیر خاتون سولجر بازار پولیس تحقیقات
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 90 لاکھ روپے سے زائد کی منشیات پکڑی گئی7 ملزمان کو گرفتار کرکے 55 کلو سے زائد منشیات برآمد کرلی گئی
Read more »
اسپانسر شپ نا ملنے پر پاکستان کے ماس ریسلنگ ایتھلیٹ کا دورہ منگولیا خطرے میں پڑ گیاایونٹ میں بھارت سمیت 55 ممالک کے ایتھلیٹس شریک ہوں گے
Read more »
کراچی، سچل گلزار ہجری میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شدید زخمی شہری دم توڑ گیارواں سال کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 55 ہوگئی
Read more »
شادی کیوں نہیں کی ؟ توثیق حیدر نے پہلی بار وجہ بتادی55 سالہ توثیق حیدر نے اب تک شادی نہیں کی ہے
Read more »
Trump administration says it's reviewing all 55 million US visa holdersTrump administration says it’s reviewing all 55 million US visa holders
Read more »
US, Chinese officials to launch talks in Spain on trade irritants, TikTok deadlineTrump has approved the extension of current US tariff rates on Chinese goods, totaling about 55%
Read more »