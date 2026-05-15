کراچی میں منشیات کی بڑی برآمدگی: لاکھوں روپے مالیت کی کوکین کے ساتھ خاتون گرفتار

کراچی پولیس نے ساؤتھ زون میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ انمول عرف پنکی کے فلیٹ سے 65 لاکھ روپے مالیت کی کوکین برآمد کر لی ہے۔
کراچی کے جنوبی ضلع میں پولیس نے منشیات کے خلاف ایک انتہائی اہم اور کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک خطرناک منشیات فروش خاتون کو گرفتار کیا ہے۔ یہ بڑی کارروائی ساؤتھ پولیس کی ایک خصوصی ٹیم نے ملزمہ انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے بعد عمل میں لائی۔ پولیس کے مطابق یہ خاتون شہر میں منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی فروخت میں深く ملوث تھی جس کے ذریعے نوجوان نسل کو نشے کی دلدل میں دھکیلا جا رہا تھا۔ اس سنگین جرم کے سلسلے میں سچل تھانے کے تفتیشی افسر مثل خان کی مدعیت میں منشیات ایکٹ کے تحت باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا ہے تاکہ ملزمہ کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جا سکے اور اسے اس کے کیے کی سزا دلائی جا سکے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ منشیات کی بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں مالیت 65 لاکھ روپے سے زائد ہے، جو اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ ملزمہ کسی بڑے اور منظم منشیات کے نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتی ہے جس کی مزید تفتیش جاری ہے۔ جب پولیس نے انمول عرف پنکی کو حراست میں لیا تو ابتدائی تفتیش کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ اس کے پاس مزید منشیات موجود ہیں جنہیں اس نے نہایت مہارت اور ہوشیاری سے اپنے ذاتی رہائشی فلیٹ میں چھپا رکھا ہے تاکہ پولیس کی نظروں سے بچ سکے۔ ملزمہ کی اس نشاندہی کے بعد پولیس ٹیم فوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دے کر اس کے بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہوئی۔ جب پولیس کی گاڑی موبائل کمپلیکس کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تو ملزمہ نے اشارہ دے کر گاڑی رکوائی اور پولیس اہلکاروں کو اپنے فلیٹ کی طرف لے گئی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، جس پر پولیس کانسٹیبل نے تالا توڑ کر اندر داخلہ حاصل کیا۔ ملزمہ اندر داخل ہوتے ہی شدید گھبراہٹ کا شکار تھی لیکن وہ سیدھی باتھ روم کی طرف بڑھی جہاں اس نے پولیس کو منشیات کی موجودگی کے بارے میں بتایا۔ باتھ روم کی گہری تلاشی کے دوران پولیس کو پلاسٹک کی مختلف تھیلیوں میں چھپائی گئی کوکین ملی جو کہ نہایت خفیہ جگہ پر رکھی گئی تھی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق برآمد ہونے والی کوکین تین بڑی تھیلیوں میں موجود تھی جس کا مجموعی وزن 228 گرام ریکارڈ کیا گیا، جبکہ تلاشی کے دوران منشیات کی 7 خالی ڈبیاں بھی ملی ہیں جن کا استعمال منشیات کی پیکنگ اور چھوٹی مقدار میں تقسیم کے لیے کیا جاتا تھا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی نے پولیس کے سامنے کھلے عام اعتراف کیا کہ یہ تمام منشیات اسی کی ملکیت ہیں اور وہ اسے آگے فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پولیس نے تمام برآمد شدہ اشیاء کو اپنے قبضے میں لے کر تفتیشی عمل شروع کر دیا ہے تاکہ اس نیٹ ورک کے دیگر ارکان تک پہنچا جا سکے اور اس جرائم پیشہ گینگ کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ کراچی پولیس کے اعلیٰ حکام نے اس کارروائی کو منشیات کے خلاف جنگ میں ایک اہم کامیابی قرار دیا ہے اور عزم ظاہر کیا ہے کہ شہر کو نشے کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ایسی سخت کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی تاکہ معاشرے کو محفوظ بنایا جا سکے.
