کراچی میں نادرا رجسٹریشن سینٹر کا افتتاح اور عوامی سہولیات میں اضافہ

ہاسپٹل چورنگی میں نادرا کے نئے اور جدید رجسٹریشن سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے جس سے ملیر اور کورنگی کے لاکھوں شہریوں کو شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے حصول میں بڑی سہولت ملے گی۔
کراچی کے علاقے ہاسپٹل چورنگی میں نادرا رجسٹریشن سینٹر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد نہایت پروقار طریقے سے کیا گیا جس میں رکن قومی اسمبلی سید آغا رفیع اللہ اور نادرا ریجنل ہیڈ آفس کراچی کے ڈائریکٹر جنرل جناب عامر علی خان نے خصوصی شرکت کی۔ اس تقریب کا بنیادی مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز کے قریب جدید اور تیز رفتار سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے شناختی دستاویزات کی تیاری اور تصحیح کے لیے دور دراز کے دفاتر کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اس نئے مرکز کے قیام سے نہ صرف انتظامی امور میں بہتری آئے گی بلکہ عام آدمی کے لیے سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنا بھی کم ہوگا جس سے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی۔ حکومتی سطح پر ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ کے سلسلے میں یہ قدم ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا جس سے شہریوں اور انتظامیہ کے درمیان رابطے کو مزید سہل بنایا گیا ہے۔ اس نئے مرکز کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں موجود ون ونڈو کاؤنٹرز کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ سابقہ دفتر میں جہاں صرف تین کاؤنٹرز موجود تھے اب ان کی تعداد بڑھا کر سات کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں اب روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 300 شہریوں کو اپنی خدمات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ مرکز میں موجود سہولیات میں پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے رجسٹریشن، جانشینی سرٹیفکیٹ کا اجراء اور دیگر اہم دستاویزات کی تیاری شامل ہے۔ خاص طور پر بزرگ شہریوں کے لیے الگ اور مخصوص کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ انہیں لمبی قطاروں میں کھڑا نہ ہونا پڑے اور ان کی عمر رسیدہ حالت کے پیش نظر انہیں ترجیحی بنیادوں پر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ معذور افراد کی سہولت کے لیے وہیل چیئر کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی جسمانی دشواری کے بغیر اپنے کام مکمل کر سکیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیتے ہوئے اس مرکز میں بائیومیٹرک تصدیق کی جدید ترین سہولیات نصب کی گئی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے شہریوں خصوصاً مزدور طبقے اور بزرگوں کی انگلیوں کے نشانات مدھم ہو جانے کی وجہ سے انہیں شناخت کی تصدیق میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب اس مرکز میں ایسی سہولیات موجود ہیں جو ان مسائل کو حل کریں گی۔ مزید برآں بجلی کے مسلسل بحران اور لوڈ شیڈنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے یہاں ایک طاقتور سٹینڈ بائی جنریٹر نصب کیا گیا ہے تاکہ بجلی کی عدم فراہمی کی صورت میں بھی شہریوں کا کام نہ رکے اور خدمات کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہے۔ اس مرکز سے ہاسپٹل چورنگی اور اس کے گردونواح کے علاقوں میں مقیم تقریباً 5 سے 7 لاکھ افراد براہ راست مستفید ہوں گے جو کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ انتظامی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی لاتے ہوئے نادرا کی جانب سے ملیر اور کورنگی اضلاع کو الگ الگ زونز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس اہم انتظامی فیصلے کے نتیجے میں اب ملیر ضلع کے رہائشیوں کو اپنے مسائل کے حل اور دستاویزات کی تیاری کے لیے کورنگی دفتر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ ان کے لیے ملیر ڈسٹرکٹ کا زونل آفس اسی ہاسپٹل چورنگی مرکز میں فعال ہوگا۔ اس اقدام سے نہ صرف ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی بلکہ شہریوں کا سفر بھی مختصر ہو جائے گا۔ انتظامیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر مستقبل میں شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور رش زیادہ ہو جاتا ہے تو عوامی سہولت کے لیے یہاں ایوننگ شفٹ کا آغاز بھی کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے کام آسانی سے نمٹا سکیں۔ یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ نادرا اب عوامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے نظام کو مزید بہتر اور جامع بنا رہا ہے تاکہ ہر شہری کو برابر اور آسان رسائی حاصل ہو سکے.
کراچی کے علاقے ہاسپٹل چورنگی میں نادرا رجسٹریشن سینٹر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد نہایت پروقار طریقے سے کیا گیا جس میں رکن قومی اسمبلی سید آغا رفیع اللہ اور نادرا ریجنل ہیڈ آفس کراچی کے ڈائریکٹر جنرل جناب عامر علی خان نے خصوصی شرکت کی۔ اس تقریب کا بنیادی مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز کے قریب جدید اور تیز رفتار سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے شناختی دستاویزات کی تیاری اور تصحیح کے لیے دور دراز کے دفاتر کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اس نئے مرکز کے قیام سے نہ صرف انتظامی امور میں بہتری آئے گی بلکہ عام آدمی کے لیے سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنا بھی کم ہوگا جس سے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی۔ حکومتی سطح پر ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ کے سلسلے میں یہ قدم ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا جس سے شہریوں اور انتظامیہ کے درمیان رابطے کو مزید سہل بنایا گیا ہے۔ اس نئے مرکز کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں موجود ون ونڈو کاؤنٹرز کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ سابقہ دفتر میں جہاں صرف تین کاؤنٹرز موجود تھے اب ان کی تعداد بڑھا کر سات کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں اب روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 300 شہریوں کو اپنی خدمات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ مرکز میں موجود سہولیات میں پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے رجسٹریشن، جانشینی سرٹیفکیٹ کا اجراء اور دیگر اہم دستاویزات کی تیاری شامل ہے۔ خاص طور پر بزرگ شہریوں کے لیے الگ اور مخصوص کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ انہیں لمبی قطاروں میں کھڑا نہ ہونا پڑے اور ان کی عمر رسیدہ حالت کے پیش نظر انہیں ترجیحی بنیادوں پر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ معذور افراد کی سہولت کے لیے وہیل چیئر کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی جسمانی دشواری کے بغیر اپنے کام مکمل کر سکیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیتے ہوئے اس مرکز میں بائیومیٹرک تصدیق کی جدید ترین سہولیات نصب کی گئی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے شہریوں خصوصاً مزدور طبقے اور بزرگوں کی انگلیوں کے نشانات مدھم ہو جانے کی وجہ سے انہیں شناخت کی تصدیق میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب اس مرکز میں ایسی سہولیات موجود ہیں جو ان مسائل کو حل کریں گی۔ مزید برآں بجلی کے مسلسل بحران اور لوڈ شیڈنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے یہاں ایک طاقتور سٹینڈ بائی جنریٹر نصب کیا گیا ہے تاکہ بجلی کی عدم فراہمی کی صورت میں بھی شہریوں کا کام نہ رکے اور خدمات کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہے۔ اس مرکز سے ہاسپٹل چورنگی اور اس کے گردونواح کے علاقوں میں مقیم تقریباً 5 سے 7 لاکھ افراد براہ راست مستفید ہوں گے جو کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ انتظامی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی لاتے ہوئے نادرا کی جانب سے ملیر اور کورنگی اضلاع کو الگ الگ زونز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس اہم انتظامی فیصلے کے نتیجے میں اب ملیر ضلع کے رہائشیوں کو اپنے مسائل کے حل اور دستاویزات کی تیاری کے لیے کورنگی دفتر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ ان کے لیے ملیر ڈسٹرکٹ کا زونل آفس اسی ہاسپٹل چورنگی مرکز میں فعال ہوگا۔ اس اقدام سے نہ صرف ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی بلکہ شہریوں کا سفر بھی مختصر ہو جائے گا۔ انتظامیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر مستقبل میں شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور رش زیادہ ہو جاتا ہے تو عوامی سہولت کے لیے یہاں ایوننگ شفٹ کا آغاز بھی کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے کام آسانی سے نمٹا سکیں۔ یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ نادرا اب عوامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے نظام کو مزید بہتر اور جامع بنا رہا ہے تاکہ ہر شہری کو برابر اور آسان رسائی حاصل ہو سکے
نادرا کراچی ملیر شناختی کارڈ عوامی سہولیات