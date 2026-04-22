کراچی اور لاہور ایئرپورٹس پر جدید ائیر ٹریفک کنٹرول سسٹم کی تنصیب کا منصوبہ منظور

پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی (پی اے اے) نے کراچی اور لاہور ایئرپورٹس پر جدید ائیر ٹریفک کنٹرول سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے سے فضائی آپریشنز کو مزید مؤثر اور محفوظ بنایا جائے گا۔
کراچی: پاکستان کے دو اہم اور مصروف ترین ہوائی اڈوں، کراچی اور لاہور ایئرپورٹ س پر جدید ترین ائیر ٹریفک کنٹرول سسٹم کی تنصیب کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی ( پی اے اے ) کے اعلیٰ حکام نے اس منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام فضائی آپریشنز کو مزید کارآمد اور محفوظ بنانے کے لیے کیا جارہا ہے۔ اس جدید سسٹم سے ہوائی اڈوں پر پروازوں کی تعداد میں اضافہ کے باوجود بھی آپریشنز کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جاسکے گا۔ حکام کے مطابق کراچی اور لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن کے لیے جدید ترین فلائٹ مینجمنٹ سسٹم کو بھی متعارف کرایا جائے گا۔ یہ سسٹم پروازوں کی نگرانی اور رہنمائی کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس کے ذریعے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو پروازوں کی درست اور مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی، جس سے وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے اور فضائی حدود میں پروازوں کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں گے۔ اس منصوبے کی منظوری سینٹرل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی (سی ڈی ڈبلیو پی) نے دی ہے، جس کے بعد اب منصوبے پر عملی کام شروع کرنے کی راہ کھل گئی ہے۔ پی اے اے حکام نے بتایا کہ پروازوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے گائیڈ کرنے کے لیے یہ نیا سسٹم ضروری تھا۔ بڑھتے ہوئے فضائی دباؤ اور مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر پرانے نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے تبدیل کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ پرانے نظام کی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے فضائی آپریشنز پر منفی اثر پڑ رہا تھا، جس سے پروازوں میں تاخیر اور دیگر مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی نے بتایا کہ اس منصوبے کے لیے جلد ہی بین الاقوامی سطح پر ٹینڈر جاری کیے جائیں گے۔ ٹینڈر کے ذریعے مختلف کمپنیوں سے تجاویز طلب کی جائیں گی اور بہترین کمپنی کو یہ کام سونپا جائے گا۔ جدید سسٹم کی تنصیب کا عمل ٹینڈر کے بعد شروع کیا جائے گا اور اس کی تکمیل کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کیا جائے گا۔ پی اے اے حکام نے یقین ظاہر کیا ہے کہ یہ نیا سسٹم فضائی آپریشنز میں بہتری لائے گا اور مسافروں کو بہتر خدمات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس منصوبے سے نہ صرف فضائی آپریشنز کی کارکردگی بڑھے گی بلکہ پاکستان کی فضائی حدود کو بھی بین الاقوامی سطح پر زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد بنایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ، یہ سسٹم ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے کام کو آسان بنائے گا اور ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد کرے گا۔
کراچی ایئرپورٹ لاہور ایئرپورٹ ائیر ٹریفک کنٹرول پی اے اے فلائٹ مینجمنٹ سسٹم