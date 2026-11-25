کراچی میں غیرقانونی عمارت گرنے کا سانحہ، وزیراعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا
کراچی کی بلوچ کالونی میں غیرقانونی طور تعمیر شدہ 6 منزلہ عمارت گرنے کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے، وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے فوری امدادی کارروائیوں کا حکم دیا۔
کراچی کے علاقہ بلوچ کالونی میں ایک متعدد منزلہ عمارت گرنے کے واقعے میں ایک مزدور جاں بحق ہو گیا ہے اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ جائے وقوعہ پر پہنچیں اور امدادی کارروائیوں کو تیز کریں۔ اس واقعے کے بعد عمارت کی تعمیر میں غیرقانونی انداز اپنانے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔
غیر قانونی تعمیر اور نقشے کی منظوری کی حقیقت
رپورٹس کے مطابق مہدم شدہ عمارت کا اصل منظور شدہ نقشہ بیسمنٹ، گراونڈ اور پلس ون تھا۔ تاہم، ایس بی سی اے کی مبینہ سرپرستی میں اسے گراونڈ پلس چھ تک بڑھا دیا گیا۔ پلاٹ رہائشی زون میں واقع ہے اور نقشے کی منظوری عبد اللہ شکیل کے نام ہوئی تھی۔ نقشے کی منظوری کا تاریخ 10 مارچ 2026 درج ہے۔Also read5 South Korean stars who married wealthy businessmen
صرف آٹھ ماہ کے عرصے میں یہ چھ منزلہ عمارت مکمل کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 منزلہ عمارت زیر تعمیر تھی اور اس وقت تقریبا 40 سے 45 افراد وہاں کام کر رہے تھے۔ ان میں سے 20 کے قریب مزدور اور اتنے ہی کلر کرنے والے افراد ملبے تلے دبی ہوئی تھیں۔
زخمیوں کی شناخت اور طبی امداد کی فراہمی
واقعے میں زخمی ہونے والوں کی شناخت 35 سالہ نادر حسین ولد علی نواز، 30 سالہ شوکت علی ولد لال خان، اور 22 سالہ احمد ولد ظفر اقبال کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ایک نوجوان کی شناخت ابھی تک ممکن نہ ہو سکی ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
انہوں نے ریسکیو 1122، ضلعی انتظامیہ، اور پولیس کو ہدایت کی کہ وہ باہمی رابطے کے ساتھ امدادی آپریشن مکمل کریں۔ اسپتالوں کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ زخمیوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ ملبے تلے دبے ممکنہ افراد کو نکالا جا سکے۔
سیاسی ردعمل اور عمارتی معیار پر سوالات
چیئرمین آباد محمد حنیف گوہر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور ایک مزدور کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمارتوں کے حادثات انتظامی نگرانی کے نظام پر سنجیدہ سوالیہ نشان ہیں۔ عمارتوں کی تعمیراتی معیار اور حفاظتی انتظامات کی باقاعدہ جانچ ہونی چاہیے۔
محمد حنیف گوہر نے مزید کہا کہ انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں اور کہا کہ حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ اس واقعے کے بعد کراچی میں عمارتی تحفظ کے قوانین کی سختی سے نگرانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
امدادی کارروائیوں میں تیزی اور مستقبل کے اقدامات
ریسکیو اداروں نے جائے وقوع پر امدادی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ ملبے تلے دبے افراد کو نکالا جا سکے۔ ضلعی انتظامیہ نے پولیس کے ساتھ مل کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مل کر کام کریں۔ امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ متوقع ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں مزید متاثرین کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔
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