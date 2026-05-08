کراچی میں گرمی اور رطوبت کا اثرات، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی

شہر میں آج اور اتوار کو پارہ 34 تا 36 جبکہ ہفتے کو 33 سے 35 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں موسم گرم و مرطوب رہنے کا امکان ہے جبکہ آئندہ 3 روز کے دوران موسم نسبتاً گرم و مرطوب رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق آج اور اتوار کو پارہ 34 تا 36 جبکہ ہفتے کو 33 سے 35 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 55 تا 65 فیصد ہونے کے سبب اصل درجہ حرارت سے زیادہ گرمی محسوس ہو سکتی ہے۔ سمندر کی جنوب مغربی ہواؤں علاوہ شہر میں مغربی سمت کی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دادو، شہید بےنھیرآباد، گھوٹکی، خیرپور، نوشہرو فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں دن کے اوقات کے دوران پارہ 47 تا 49 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے۔ کراچی میں گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ نمی کا تناسب بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام کو گرمی سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سمندر کی ہواؤں کی وجہ سے شہر میں رطوبت کا سطح بھی زیادہ رہنے کا امکان ہے، جس سے گرمی محسوس ہونے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی گرمی کا اثر محسوس ہو رہا ہے، خاص طور پر سندھ اور پنجاب کے شہر میں درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو گرمی سے بچنے کے لیے کافی مقدار میں پانی پینے، چھلکوں سے بچنے، اور دن کے اوقات میں بیرے سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ کراچی میں سمندر کی ہواؤں کی وجہ سے رطوبت کا سطح زیادہ رہنے کا امکان ہے، جس سے گرمی محسوس ہونے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عوام کو گرمی سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے
