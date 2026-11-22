کراچی میں سیاسی جماعتوں کے احتجاجی مظاہرے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات
کراچی میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اتوار کے روز احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، پولیس نے سخت سیکیورٹی پلان تیار کر لیا ہے۔
کراچی میں اتوار کے روز متعدد سیاسی اور قومی پسندیدہ جماعتوں نے بھرپور احتجاجی ریلیاں اور اجتماعات کا اعلان کیا ہے، جس کے پیش نظر پولیس حکام نے علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں اور ٹریفک پلان جاری کر دیا ہے۔
جمیعت علمائے اسلام کا اچانک مقام میں تبدیلی
جمیعت علمائے اسلام نے اپنے احتجاجی مظاہرے کا مقام اور وقت میں اچانک تبدیلی کی ہے، جس کے تحت یہ ریلی اب پریس کلب کے بجائے گرو مندر کے مقام پر منعقد کی جائے گی۔ جمیعت علمائے اسلام کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ تبدیلی قومی گروپس کی جانب سے منصوبہ بند ریلیوں کی وجہ سے کی گئی ہے۔Also readMiley Cyrus Marries Maxx Morando in Palm Springs
اس پروگرام کے مطابق جمیعت علمائے اسلام کی ریلی دو بجے دوپہر کو گرو مندر سے شروع ہوگی۔ یہ تنظیم نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ان کا یہ احتجاج ان کے رہنماؤں کی شہادت کے خلاف ہے، جس کا مقصد عوامی سطح پر اپنی آواز بلند کرنا ہے۔ جمیعت علمائے اسلام کے ذرائع نے بتایا کہ یہ مظاہرہ صرف ایک مقام تک محدود نہیں ہوگا بلکہ کراچی بھر کے مختلف علاقوں سے ریلیاں نکالی جائیں گی۔
قومی گروہس اور دیگر سیاسی جماعتوں کا اعلان
قومی گروہوں کی رہبر کمیٹی نے ایمپریس مارکیٹ سے پریس کلب تک ایک بڑی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ وحدت سندھ کی ریلی گلستانِ جوہر کے سچل گوٹھ سے شروع کی جائے گی۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی نے وسطی ضلع میں شاہراہ نور جہاں پر اپنا احتجاجی مظاہرہ منظم کیا ہے۔
مہاجر قومی موومنٹ بھی اس سلسلے میں کونگری کے علاقے میں کارکنوں کا ایک عام اجلاس منعقد کر رہی ہے، جہاں مصطفیٰ کمال اور دیگر قیادتِ پارٹی شرکاء سے خطاب کریں گے۔ یہ تمام اجتماعات اور ریلیاں کراچی بھر کے مختلف اضلاع میں مختلف اوقات میں منعقد ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
پولیس کی جانب سے سیکیورٹی اور ٹریفک پلان
پولیس افسران نے تصدیق کی ہے کہ اس دن کے لیے ایک جامع سیکیورٹی اور ٹریفک پلان تیار کر لیا گیا ہے، تاکہ عوامی نقل و حرکت پر کوئی منفی اثر نہ پڑے اور احتجاجی کارروائیوں میں کسی بھی قسم کے بگاڑ کو روکا جا سکے۔ حکام کے مطابق سرخ علاقے میں پولیس کی بھاری طاقت تعینات کی جائے گی تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا فوری اور مؤثر انداز میں سامنا کیا جا سکے۔
پریس کلب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے، خاص طور پر جہاں سے مختلف سیاسی جماعتوں کی ریلیاں نکلیں گی۔ ضلعی سطح پر پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ احتجاج کے دوران قانون و ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات انجام دیں تاکہ شہر میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔
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