کراچی میں بجلی کی فراہمی بہتر بنانے کیلئے خصوصی کمیٹی تشکیل

کراچی میں بجلی کی فراہمی کو بہتر بنانے اور بجلی سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے سندھ حکومت اور کے الیکٹرک کے درمیان تعاون، خصوصی کمیٹی تشکیل
کراچی میں بجلی کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کے الیکٹرک کے چیئرمین شاہر یار چشتی نے صوبائی حکومت سندھ کے ساتھ تعاون کرنے کی مکمل تیاری ظاہر کی ہے تاکہ شہر میں بجلی کی فراہمی کو بہتر بنایا جا سکے اور بجلی سے متعلق موجودہ چیلنجز کا سامنا کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ ریمارکس سندھ کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران دیے جس میں کے الیکٹرک کے سی ای او سید طاہر، چیف سیکریٹری، سیکریٹری توانائی اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران چیف منسٹر نے کراچی کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی کم آمدنی والے علاقوں میں بجلی کی طویل بندشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کم آمدنی والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور ایک پائیدار طویل مدتی حل کا مطالبہ کیا۔ جواب میں، چیئرمین شاہر یار چشتی نے بجلی کی صورتحال کو بہتر بنانے اور شہر بھر میں سروس ڈیلیوری کو بڑھانے کے لیے کے الیکٹرک کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ چیف منسٹر مراد علی شاہ نے کراچی میں صارفین کے لیے ہدف پر مبنی بجلی سبسڈی پروگرام پر تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے بھی افسران کو ہدایت کی۔ انہوں نے سستی اور پائیدار بجلی پیدا کرنے کے ماڈلز تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید تجویز دی کہ تھر کوئلے کا استعمال کم لاگت کی بجلی پیدا کرنے کے لیے کیا جائے جو کم آمدنی والے علاقوں کو سبسڈی یافتہ نرخوں پر بغیر کسی تعطل کے فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ حکومت کے الیکٹرک کے ساتھ صنعتی زونز کے لیے مناسب قیمت پر بجلی یقینی بنانے کے لیے ایک شراکت داری فریم ورک پر کام کر رہی ہے۔ چیف منسٹر نے توانائی محکمے کو متعدد قابل عمل تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی جن کا مقصد شہر بھر میں بجلی کی سستی اور رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق، ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جس میں کراچی کمشنر، سیکریٹری توانائی اور کے الیکٹرک کے سی ای او شامل ہیں۔ کمیٹی کراچی کے کم آمدنی والے علاقوں میں قابل اعتماد اور سستی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔ کراچی کی بجلی کی صورتحال ہمیشہ سے ہی ایک پیچیدہ مسئلہ رہی ہے جس میں متعدد عوامل کا اثر شامل ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی، پرانی انفراسٹرکچر، بجلی کی چوری اور تقسیم کمپنیوں کی کارکردگی کے مسائل نے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ حالیہ برسوں میں، گرمیوں کے دوران لوڈ شیڈنگ کی شدت میں اضافہ ہوا ہے جس سے شہریوں کی زندگی اور کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ کم آمدنی والے علاقوں میں بجلی کی بندشوں کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر پینے کے پانی کی قلت اور طبی سہولیات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صوبائی حکومت اور کے الیکٹرک کے درمیان یہ تعاون ایک مثبت پیشرفت ہے جو شہر میں بجلی کی فراہمی کو بہتر بنانے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم، یہ ضروری ہے کہ یہ تعاون صرف رسمی نہ رہے بلکہ اس پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے تاکہ شہریوں کو حقیقی فائدہ ہو سکے۔ چیف منسٹر کی جانب سے تھر کوئلے کے استعمال کی تجویز ایک قابل غور قدم ہے۔ تھر کوئلے کے وسیع ذخائر پاکستان میں موجود ہیں اور ان کا استعمال بجلی پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے جو کم لاگت اور پائیدار ہو سکتی ہے۔ تاہم، تھر کوئلے کے استعمال سے متعلق ماحولیاتی تحفظات کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ یہ یقینی بنایا جانا چاہیے کہ کوئلے کے استعمال سے ماحول پر کم سے کم اثر پڑے اور ماحولیاتی معیاروں کی تعمیل کی جائے۔ سبسڈی پروگرام کی تجویز بھی ایک اہم قدم ہے جو کم آمدنی والے شہریوں کو بجلی کی بلند قیمتوں سے ریلیف فراہم کر سکتی ہے۔ سبسڈی کی فراہمی میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جانا چاہیے تاکہ صرف مستحق افراد ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خصوصی کمیٹی کی تشکیل ایک اچھا اقدام ہے جو بجلی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کرے گی۔ کمیٹی کو چاہیے کہ وہ تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے اور حقیقت پسندانہ اور قابل عمل تجاویز پیش کرے جن پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر، کراچی میں بجلی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدامات ایک مثبت قدم ہیں لیکن ان پر جلد از جلد عمل درآمد اور مسلسل نگرانی ضروری ہے.
