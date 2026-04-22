کراچی ائیرپورٹ پر جدید ائیر ٹریفک کنٹرول سسٹم کی تنصیب منظور

سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے کراچی ائیرپورٹ پر اسٹیٹ آف دی آرٹ ائیر ٹریفک کنٹرول سسٹم کی تنصیب کے لیے پی سی ون کی منظوری دے دی۔ اس سے پروازوں کی رہنمائی میں بہتری آئے گی اور فضائی آپریشنز زیادہ موثر ہوں گے۔
کراچی کے جناح ٹرمینل ائیرپورٹ پر جدید ترین ائیر ٹریفک کنٹرول سسٹم کی تنصیب کا منصوبہ منظوری پا گیا ہے۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی (CDWP) نے اس منصوبے کے لیے پی سی ون (PC-1) کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد اب پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی (CAA) جلد ہی اس منصوبے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ٹینڈر جاری کرے گی۔ یہ فیصلہ کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن (FIR) کے لیے جدید فلائٹ مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ موجودہ ائیر ٹریفک کنٹرول سسٹم، جو کمرشل پروازوں کو رہنمائی فراہم کر رہا ہے، اب جدید تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکاف ہے۔ اس لیے اسے ایک جدید اور قابل اعتماد سسٹم سے تبدیل کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ نئے ائیر ٹریفک مینجمنٹ سسٹم (ATMS) کی تنصیب سے پروازوں کی رہنمائی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ یہ سسٹم جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا اور فلائٹ آپریشنز کو زیادہ موثر اور محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس سے پروازوں کی روانگی اور آمد کے اوقات میں کمی آئے گی، فضائی راہداریوں کا بہتر انتظام ممکن ہوگا اور مجموعی طور پر ائیرپورٹ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے سے نہ صرف مسافروں کو فائدہ ہوگا بلکہ ائیر لائنز اور ائیرپورٹ کے عملے کے لیے بھی کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ جدید سسٹم کی بدولت فضائی حادثات کا خطرہ کم ہوگا اور فضائی سفر زیادہ آرام دہ اور محفوظ ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق، یہ منصوبہ پاکستان کے فضائی حدود کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس سے ملک کی ایوی ایشن انڈسٹری کو تقویت ملے گی اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کے اقدامات بھی جاری ہیں، جس سے سرکاری خزانے میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ، ناصر حسین شاہ کے نام سے وارداتی ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کیا گیا ہے، جو قانون کی حکمرانی اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے حالات حاضرہ اور خبروں کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر یہ اور دیگر اہم خبریں شائع کی جاتی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ اقدام پاکستان کی ایوی ایشن کے مستقبل کو روشن کرنے اور مسافروں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے.
