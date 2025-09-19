کراچی میں بحریہ یونیورسٹی کے ڈینٹل کالج اور ہسپتال کا افتتاح

بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کیمپس، کراچی میں ڈینٹل کالج اور ہسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان نیوی کی سمندری سرحدوں کے تحفظ میں خدمات کو سراہا۔
کراچی (دنیا نیوز) - بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کیمپس، کراچی میں ڈینٹل کالج اور ہسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس کالج اور ہسپتال کی تعمیر صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم میں ادارے کی فضیلت کے حصول میں ایک نیا سنگ میل ہے۔ افتتاح ی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، نیول چیف نے جدید سہولیات سے آراستہ عمارت قائم کرنے میں بحریہ یونیورسٹی کی کوششوں کو سراہا اور پاکستان نیوی کی طبی تعلیم میں کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیول چیف نے کہا کہ اس ادارے میں پیشہ ورانہ اور قابل
ڈینٹل ماہرین تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تقریب میں پاکستان نیوی کے اعلیٰ حکام، طبی، ڈینٹل اور متعلقہ صحت کے علوم کے ممتاز ماہرین نے شرکت کی۔\اس سے قبل، وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی سمندری سرحدوں کے تحفظ اور خطے میں بحری توازن کو یقینی بنانے میں پاکستان نیوی کے اہم کردار کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے اس ہفتے اسلام آباد میں چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کے دوران یہ ریمارکس دیے۔ وزیر اعظم نے قومی پانیوں کو محفوظ بنانے میں نیوی کی مستقل شراکت پر روشنی ڈالی، قومی سلامتی اور تجارت کے لیے اہم اسٹریٹجک سمندری راستوں کے تحفظ میں اس کی چوکس رہنے کی تعریف کی۔\اس کے علاوہ، تقریب میں موجود دیگر مہمانوں نے اس بات پر زور دیا کہ صحت کے شعبے میں تحقیقی کام اور تربیت کے مواقع کی بہتری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بحریہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ جدید ترین طبی سہولیات اور تدریسی طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے طلباء کو بہترین تعلیم فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ، ہسپتال کی تعمیر سے نہ صرف طلباء کو عملی تربیت ملے گی بلکہ مقامی آبادی کو معیاری طبی سہولیات بھی میسر آئیں گی۔ افتتاحی تقریب میں بحریہ یونیورسٹی کے اساتذہ، عملے اور طلباء نے بھی شرکت کی، جو اس عظیم منصوبے کے آغاز پر بہت خوش تھے۔ یہ منصوبہ پاکستان نیوی کی جانب سے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں ایک اہم قدم ہے اور یہ ملک میں طبی تعلیم کے معیار کو بلند کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے بحریہ یونیورسٹی کے تمام اسٹاف اور انتظامیہ کو مبارکباد دی اور مستقبل میں اس طرح کے مزید منصوبوں کے آغاز کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ مستقبل میں بھی بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہے گا۔
بحریہ یونیورسٹی ڈینٹل کالج ہسپتال افتتاح نوید اشرف پاکستان نیوی طبی تعلیم وزیر اعظم