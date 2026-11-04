کرتارپور راہداری اور سکھ یاتریوں کے لیے نئی سہولیات کی تفصیلات
کینیڈا میں مقیم سکھ رہنما سادھو بھوپیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آن لائن ویزا کی سہولت دے دی ہے اور بھارتی پنجاب کے وزیراعلی بھگونت مان کو پاکستان آنے چاہیے۔
کینیڈا میں مقیم مشہور سکھ رہنما اور ورلڈ انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے صدر سادھو بھوپیندر سنگھ نے بھارتی پنجاب کے وزیراعلیٰ بھگونت مان کو پاکستان آنے کی اپیل کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مذہبی و ثقافتی روابط کو بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مذہبی معاملات کو سیاسی کشمکش سے الگ رکھا جائے اور سکھ یاتری وں کی آمدورفت میں حائل رکاوٹیں فوری طور پر دور کی جائیں۔
آن لائن ویزا سہولت اور نیا طریقہ کار
پاکستان نے دنیا بھر میں مقیم سکھ برادری کے لیے ویزا حاصل کرنے کا عمل آسان بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو قیام پاکستان کے بعد سکھ برادری کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اب برطانیہ، امریکا، کینیڈا اور دیگر ممالک میں مقیم سکھ آن لائن پورٹل کے ذریعے پاکستانی ویزے کے لیے درخواست دے سکیں گے۔Also readFederal cabinet endorses Pakistan-Kuwait defense cooperation agreement
اس نئے نظام کے تحت درخواست کے دوران انہیں اپنے آبائی ملک خاص طور پر انڈیا کا نام درج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے دنیا بھر میں مقیم سکھوں کے لیے پاکستان آنا آسان ہوگا اور وہ اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے زیادہ سہولت کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔
سادھو بھوپیندر سنگھ نے اس سلسلے میں متروکہ وقف املاک بورڈ کے حکام کی کوششوں کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سربراہ سردار رمیش سنگھ اروڑا کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام مذہبی آزادی اور مقدس مقامات کی زیارت کو سیاسی اختلافات کی نذر ہونے سے بچائے گا۔
کرتارپور راہداری پر بھارتی پابندیوں کا سوال
سادھو بھوپیندر سنگھ نے کرتارپور راہداری کی بندش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے روزانہ پانچ ہزار سکھ یاتریوں کی آمدورفت کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ تاہم ان کے بقول بھارت کی جانب سے محدود تعداد میں یاتریوں کو اجازت دی جاتی رہی ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب مذہبی مقامات کی زیارت کو بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے تو کرتارپور آنے والے سکھوں کے لیے بھارت کی طرف سے رکاوٹیں کیوں برقرار رکھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کرتارپور راہداری بند رکھنا افسوسناک ہے اور دونوں ملکوں کو اس حوالے سے پابندیاں ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔
نوجوانوں کی شرکت اور ثقافتی پروگرام
پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں میں نوجوانوں کی نسبت بزرگ افراد کی زیادہ تعداد کے حوالے سے سوال پر سادھو بھوپیندر سنگھ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوانوں کو پاکستان یا بابا گرو نانک دیو جی کی دھرتی سے محبت نہیں۔ دنیا بھر میں مقیم سکھ نوجوان پاکستان آنا چاہتے ہیں تاہم مذہبی تقریبات کے ساتھ ثقافتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری ناصر مشتاق اور چیئرمین زمان سے اس معاملے پر بات کی ہے کہ بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن اور بیساکھی کے موقع پر مذہبی تقریبات کے ساتھ نوجوانوں کے لیے خصوصی ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں۔ ان کے مطابق بھارتی حکومت کی جانب سے بعض نوجوانوں کو پاکستان جانے کی صورت میں جاسوسی کے الزامات لگائے جانے کا خدشہ ظاہر کرکے ڈرایا جاتا ہے۔
انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پیغامات نوجوانوں کو پاکستان آنے سے دور کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدس مقامات کی زیارت کے ساتھ پنجابی موسیقی، بھنگڑا، گِدھا اور میلوں سمیت ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔
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