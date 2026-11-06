کرتارپور کوریڈور دوبارہ کھول دیا گیا سکھ تارکین وطن کے لیے اہم قدم
پاکستان نے بابرانک کے 557ویں یوم پیدائش پر کرتارپور کوریڈور دوبارہ کھول دیا ہے، جبکہ بھارت نے مئی 2025 سے اسے بند رکھا ہے۔ تفصیلات جانیں۔
پاکستان نے سکھ تارکین وطن کے لیے تاریخی اور مذہبی اہمیت کے حامل کرتارپور کوریڈور کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ 557 ویں یوم پیدائش بابا گورو نانک کے پیشِ نظر کیا گیا ہے، جس سے سکھ کمیونٹی میں انتہائی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ مذہنی رسومات کی مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں تاکہ مہمان نوازی کے معیارات کو برقرار رکھا جا سکے۔
کارتارپور کوریڈور کی بحالی کی تفصیلات
پاکستان کی حکومت نے 17 ستمبر 2026 کو سرکاری طور پر اعلان کیا کہ وہ مذہبی حسنِ نیت کے تحت کوریڈور کو دوبارہ کھول رہی ہے۔ یہ کوریڈور بھارت کے ریاست پنجاب میں موجود دیرا بابا نانک مندر سے پاکستان کے ضاعف آباد میں واقع گیرو دربار صاحب، کرتارپور کو ملاتا ہے۔Also readوائٹ ہاؤس نے پٹ ہیگسیث اور مارکو روبیو کی استعفیٰ کی افواہوں کو مسترد کر دیا
گیرو دربار صاحب، کرتارپور وہ مقدس مقام ہے جہاں سکھ مت کے بانی بابا گورو نانک نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے تھے۔ حکومتی عہدیداران نے کہا ہے کہ ریلیز اور انتظامات کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ زائرین کی سہولت کو یقینی بنایا جا سکے۔
بھارت کا کوریڈور بند کرنے کا تاریخی تناظر
کرتارپور کوریڈور کی موجودہ بحالی اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ بھارت نے مئی 2025 میں یہاں سے زائرین کی آمدورفت کو معطل کر دیا تھا۔ بھارتی حکومت نے اپنی اس کارروائی کا بہانہ پہاڑگام میں ہونے والے واقعے کو پیش کیا، جسے وہ جھوٹا فلیگ انسیڈنٹ قرار دیا۔
نئی دہلی نے مئی 2025 کے بعد سے اب تک زائرین کی آمدورفت کو بحال کرنے کا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ اس مدت کے دوران مقامی سکھ لیڈرز اور عام زائرین بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ مذہبی آزادی کی خاطر راستہ کھولے۔
سکھ کمیونٹی اور پنجاب اسمبلی کا موقف
اس حوالے سے بھارتی ریاست پنجاب کی اسمبلی نے 27 اکتوبر 2026 کو ایک قرارداد منظور کی جس میں مرکز سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ کرتارپور کوریڈور کو جلد از جلد دوبارہ کھولے۔ اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد سکھ کمیونٹی میں امید کی لہر دوڑ گئی۔
بھارت سے آنے والے سکھ زائرین نے پاکستان کے اس فیصلے کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام کا یہ رویہ مذہبی رواداری اور امن کی عکاسی کرتا ہے۔ زائرین نے کہا کہ باہمی ہم آہنگی کے لیے یہ بہترین مثال ہے۔
خطے کے امن پر حتمی اثرات اور مستقبل
پاکستان کے اس قدم سے خطے میں امن کے امکانات کو فروغ ملے گا، جو کہ سکھ لیڈرز کا ماننا ہے۔ بھارت کے جانب سے مسلسل معطلی کے برعکس پاکستان کا یہ عمل مذہبی ہم آہنگی کا ایک واضح پیغام ہے۔
اگلے مراحل میں مذہنی رسومات کی مکمل نگرانی کی جائے گی۔ سکھ برادری کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ امن کی راستوں میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔
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