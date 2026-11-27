کرسٹوفر لوکسون کا جماعتوں سے مذاکرات شروع، اوپورچونیٹی کلیدی کردار ادا کرے گی
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لوکسون کی پارٹی کو پارلیمانی اکثریت کھو گئی ہے اور اب اوپورچونیٹی پارٹی کے سربراہ کیولے وانگ کے ساتھ مشترکہ حکومت بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لوکسون کی بائیں بازو کی گٹھबंधن حکومت نے سرکاری طور پر پارلیمانی اکثریت کھو دی ہے اور اب انہیں نئی حکومت تشکیل دینے کی کوشش میں وسطی خیالات والی اوپورچونیٹی پارٹی کے سربراہ کیولے وانگ کی حمایت کی ضرورت ہے۔
انتخابی نتائج میں حتمی تبدیلیاں
پیراگون کی جماعتوں کی جانب سے ہفتہ کی شام پیش کردہ حتمی نتائج کے مطابق، سات نومبر کو منعقد ہونے والے انتخابات کے بعد سے جماعتوں کے درمیان نشستیں انتہائی تنگ تھیں۔Also readسلاں اللہ نے پرائیونسز پر پی ایم ایل این کی پوزیشن سے انکار کیا
اس حتمی گنتی میں کرسٹوفر لوکسون کی قیادت والی نیشنل پارٹی کو دو نشستیں کھونا پڑیں، جس کے نتیجے میں ان کی گٹھबंधن کے پاس جمہوری ایکٹ اور عوامی پسند این زیل فرسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر بھی ایک نشست کی کمی رہ گئی۔
اس صورت حال نے ملک میں سیاسی عدم یقینی پیدا کر دی ہے، جہاں ایک نئی مرکز گرا پارٹی اہم کلیدی کردار ادا کرنے والی ہے۔
حکومت سازی کے لیے چیلنجز
وزیراعظم کرسٹوفر لوکسون نے عوامی اخراجات میں اضافے کے پس منظر میں بھرپور مہم چلائی تھی اور ان کا ماننا تھا کہ انہیں اگلے حکومت بنانے کا حق حاصل ہے۔
تاہم، انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ نئی حکومت بنانا چیلنجنگ ہوگا اور اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا مقصد جلدی سے کام مکمل کرنے سے زیادہ درستگی اور استحکام کو ترجیح دینا ہے تاکہ عوام کو ایک ایسی حکومت ملے جو پورے دور میں قائم رہ سکے۔
کیولے وانگ کا کردار اور شرائط
کیولے وانگ کی قیادت میں اوپورچونیٹی پارٹی نے تاریخ میں پہلی بار بغیر کسی سابق کابینہ وزیر کی قیادت میں پارلیمان میں نشست حاصل کی ہے۔
انہوں نے وضاحت کی ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی، عوامی اخراجات اور سیاست میں شفافیت ان کی غیر مذاہر شرائط ہیں۔
کیولے وانگ نے ماضی میں این زیل فرسٹ پارٹی کے لیڈر ونسٹن پیٹرز کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ان کا کردار اب مزید اہم ہو گیا ہے۔
اگلے اقدامات اور ممکنہ نتائج
دونوں بڑی جماعتیں کیولے وانگ سے بات چیت کر رہی ہیں اور حتمی نتیجہ آنے کے بعد کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔
سال 2023 میں بھی گٹھबंधن بنانے میں چھ ہفتے سے زائد وقت لگا تھا، جو اب بھی ممکنہ منظرنامے کی عکاسی کرتا ہے۔
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