کرشنا ابھیشیک اور مامی سنیتا آہوجا کے درمیان 14 سالہ رنجش کا خاتمہ، خوشگوار صلح

معروف بھارتی کامیڈین کرشنا ابھیشیک اور ان کی مامی سنیتا آہوجا کے درمیان 14 سالہ طویل خاندانی رنجش کا خاتمہ ہوگیا۔ دونوں نے ایک ٹی وی شو کے سیٹ پر ملاقات کی اور تمام پرانی تلخیاں بھلا کر نئے سرے سے تعلقات بحال کرنے کا عندیہ دیا۔ اس جذباتی اور خوشگوار لمحے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے جس میں دونوں کو ایک دوسرے کو گلے لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔
معروف بھارتی کامیڈین کرشنا ابھیشیک اور ان کی مامی سنیتا آہوجا کے درمیان برسوں سے جاری خاندانی ناراضی اور رنجش کا بالآخر خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ تاریخی اور جذباتی صلح ایک نجی ٹی وی شو کے سیٹ پر دیکھنے میں آئی، جہاں دونوں کو پہلی بار طویل عرصے بعد آمنے سامنے آنے کا موقع ملا۔ اس ملاقات کے دوران کا ماحول صرف خوشگوار ہی نہیں تھا بلکہ ہنسی مذاق اور گہرے جذباتی لمحات سے بھی بھرپور تھا۔ دونوں نے نہ صرف ایک دوسرے کو والہانہ انداز میں گلے لگایا بلکہ پرانی تلخیوں کو بھلا کر اپنے رشتے کو نئے سرے سے استوار کرنے کا عزم بھی کیا۔ اس یادگار موقع پر کرشنا ابھیشیک کی اہلیہ کشمیرہ شاہ بھی موجود تھیں، جنہیں بھی جذباتی کیفیت میں دیکھا گیا۔ اس موقع پر بنائی گئی ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر مقبولیت حاصل کر رہی ہے اور مداحوں کی جانب سے اسے بہت سراہا جا رہا ہے۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سنیتا آہوجا اور کرشنا ابھیشیک دونوں کے چہروں پر مسرت کے تاثرات ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوشگوار انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان قربت اور محبت کا احساس واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سنیتا آہوجا نے خود بھی اس خوشگوار پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ رنجش تقریباً 14 برسوں تک جاری رہی، لیکن اب وہ اپنے دل میں کوئی بھی ناراضی یا کڑواہٹ نہیں رکھنا چاہتیں۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آخر کب تک اپنے ہی خاندان کے افراد، بالخصوص بچوں سے ناراض رہا جا سکتا ہے؟ جب سب اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں اور معمولات زندگی گزار رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ دل صاف کر لیا جائے اور تعلقات کو نارمل کیا جائے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان کے درمیان یہ تنازعہ ابتدائی طور پر ایک مزاحیہ شو کے دوران ہونے والے مذاق سے شروع ہوا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ خاندانی اختلاف کی صورت اختیار کر گیا اور کئی برسوں تک بھارتی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اب دونوں کے درمیان اس اچانک اور خوشگوار صلح نے ان کے مداحوں کو بھی حیرت اور خوشی میں مبتلا کر دیا ہے۔
یہ خبر شوبز کی دنیا میں ایک مثبت پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ خاندانی اختلافات کا ختم ہونا اور پیار و محبت کا رشتہ بحال ہونا ہمیشہ ہی قابل ستائش ہوتا ہے۔ کرشنا ابھیشیک اور سنیتا آہوجا دونوں ہی بھارتی تفریحی صنعت کے جانے مانے نام ہیں اور ان کے درمیان تعلقات کی بحالی نے مداحوں کو بڑی راحت پہنچائی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وقت اور معافی دونوں کے ساتھ تعلقات کو درست کیا جا سکتا ہے اور خاندانی بندھن کی اہمیت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مستقبل میں ان کے تعلقات کس طرح آگے بڑھتے ہیں، لیکن فی الحال اس صلح پر سب کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر نہ صرف شوبز کے شائقین کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ خاندانی رشتے سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور انہیں سنبھال کر رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے
