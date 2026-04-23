کرناٹک میں دلخراش واقعہ: لڑکی نے دوست کو زندہ جلا دیا

بھارت کی ریاست کرناٹک میں ایک لڑکی نے مبینہ طور پر اپنے دوست کو زندہ جلا کر قتل کردیا۔ پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔
بھارت کی ریاست کرناٹک میں ایک دلخراش اور انتہائی المناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے پورے علاقے کو سوگ میں ڈوبو دیا ہے۔ اس واقعہ میں ایک لڑکی نے مبینہ طور پر اپنے دوست کو زندہ جلا کر قتل کردیا۔ یہ واقعہ کرناٹک کے انجان پورہ گاؤں میں رونما ہوا، جہاں 27 سالہ پریرنا نے مبینہ طور پر اپنے دوست کرن کو اس خوفناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھارت ی میڈیا کے مطابق، پریرنا اور کرن ایک ہی جگہ کام کرتے تھے اور ان کے درمیان ایک سال سے زائد عرصے سے دوست ی کا رشتہ قائم تھا۔ تاہم، گزشتہ کچھ دنوں سے پریرنا کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ کرن اس میں دلچسپی کھو رہا ہے اور اس سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یہی وجہ بنی کہ پریرنا نے کرن کو اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ گفتگو کی۔ پولیس کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، جب کرن پریرنا کے گھر پہنچا تو دونوں کے درمیان کچھ دیر تک بات چیت ہوئی۔ بعد ازاں، پریرنا نے کرن کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس کے ہاتھ باندھ کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ جب کرن نے اس عمل کی وجہ پوچھی تو پریرنا نے اسے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا پر رائج ایک نئے انداز میں شادی کی پیشکش کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد، پریرنا نے مبینہ طور پر کرن پر آتش زنی کردی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جانبحق ہو گیا۔ یہ واقعہ انتہائی خوفناک اور دل दहلا دینے والا تھا۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ پریرنا کو گرفتار کر لیا اور ابتدائی تفتیش میں اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کرلیا ہے۔ پولیس اس کیس کی تمام پہلوؤں سے گہری تحقیقات کر رہی ہے تاکہ واقعہ کی تمام حقائق سامنے لائے جا سکیں۔ اس اندوہناک واقعہ نے کرناٹک کے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ لوگ اس واقعہ پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور اس طرح کے جرم کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ سماج میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکام نے علاقے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اضافی سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی ہیں۔ یہ واقعہ محبت اور دوست ی کے نام پر ہونے والے تشدد کی ایک مثال ہے اور اس سے سماج میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعہ کے بعد، بھارت میں خواتین کے حقوق اور ان کی حفاظت کے حوالے سے بحث زور پکڑ گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خواتین کو محفوظ ماحول فراہم کرنا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔
