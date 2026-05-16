کرناٹک حکومت کا تاریخی فیصلہ: تعلیمی اداروں میں حجاب اور مذہبی علامات کی اجازت

کرناٹک کی کانگریس حکومت نے سابقہ بی جے پی حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے طلبہ کو حجاب، پگڑی اور دیگر مذہبی علامات پہننے کی اجازت دے دی ہے تاکہ تعلیم میں رکاوٹ دور کی جا سکے۔
ریاست کرناٹک میں ایک اہم انتظامی تبدیلی سامنے آئی ہے جہاں موجودہ کانگریس حکومت نے تعلیمی اداروں کے لیے یونیفارم کی پالیسی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے طلبہ کو ان کی مذہبی اور عقیدتی علامات پہننے کی مکمل اجازت دے دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت اب سرکاری، نجی اور امداد یافتہ تمام اسکولوں اور کالجوں میں طلبہ حجاب، پگڑی، شیو مالا اور رودراکش جیسے مذہبی نشانات پہن سکیں گے۔ یہ فیصلہ دراصل سال 2022 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے دوران جاری کیے گئے اس متنازع حکم نامے کی منسوخی ہے جس نے ان علامات پر پابندی عائد کی تھی۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ نیا قانون آنے والے تعلیمی سال سے نافذ العمل ہوگا، تاہم یہ شرط رکھی گئی ہے کہ مذہبی علامات کا رنگ اور انداز یونیفارم کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے تاکہ لباس کی بنیادی روح متاثر نہ ہو اور تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط برقرار رہے۔ اگر اس تنازع کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ معاملہ دسمبر 2021 میں اڈپی کے ایک سرکاری پری یونیورسٹی گرلز کالج سے شروع ہوا تھا، جہاں چند مسلم طالبات کو حجاب پہننے کی بنیاد پر کلاسوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ اس وقت ریاست میں بی جے پی کی حکومت تھی اور سابق وزیر اعلیٰ بسوراج بومما ئی کی قیادت میں حجاب پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس فیصلے نے ایک بڑے قانونی اور سماجی طوفان کو جنم دیا، جس کے بعد معاملہ کرناٹک ہائی کورٹ پہنچا۔ ہائی کورٹ کے تین ججوں پر مشتمل بینچ نے حکومت کے اس فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے اسے برقرار رکھا، جس کے بعد متاثرہ فریقین نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں یہ کیس اب بھی زیر التوا ہے۔ اس دوران فروری 2022 میں ریاست کے مختلف حصوں میں شدید احتجاج دیکھنے کو ملے، جس نے اس مسئلے کو محض ایک تعلیمی پالیسی کے بجائے ایک سیاسی اور مذہبی شناخت کی جنگ میں تبدیل کر دیا۔ کانگریس حکومت کا یہ حالیہ اقدام محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے گہرے سیاسی عوامل بھی نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں بنگلورو کے ایک کالج میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے داخلوں کے لیے ہونے والے سی ای ٹی امتحان کے دوران کچھ طلبہ کو صرف اس لیے داخلے سے روک دیا گیا کیونکہ انہوں نے مذہبی دھاگہ پہن رکھا تھا۔ اس واقعے نے ایک بار پھر بحث چھیڑ دی کہ کیا تعلیمی اداروں میں مذہبی شناخت پر پابندی عائد کرنا درست ہے؟
مزید برآں، داونگیرے اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے نتائج نے کانگریس قیادت کو سوچنے پر مجبور کر دیا، جہاں مسلم ووٹرز کی ایک بڑی تعداد نے پارٹی کے امیدوار سمرت شمنور ملیکارجن کی حمایت نہیں کی کیونکہ ان کا مطالبہ ایک مسلم امیدوار کا تھا۔ اس سیاسی دباؤ اور اقلیتی ووٹ بینک میں پیدا ہونے والی بے چینی کے بعد کانگریس نے یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ وہ اپنی ساکھ بحال کر سکے اور اقلیتی برادری کے اعتماد کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ دوسری جانب، بی جے پی نے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی جے پی کے رہنما آر اشوک کا کہنا ہے کہ کرناٹک کی کانگریس حکومت داونگیرے ضمنی انتخاب کے نتائج اور اپنے اقلیتی ووٹ بینک میں بڑھتی بے چینی سے گھبرا گئی ہے اور اپنی گرتی ہوئی سیاست کو بچانے کے لیے پولرائزیشن یا تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت آزادی کے نام پر حجاب کو تو اجازت دے رہی ہے لیکن ہندوؤں کی مذہبی علامت زعفرانی شال پر پابندی لگائی جاتی ہے، جو کہ دوہرا معیار ہے۔ ماضی میں چکّمگلورو اور منڈیا جیسے اضلاع میں بھی اسی طرح کے تنازعات دیکھے گئے جہاں زعفرانی شال پہننے والے لڑکوں اور حجاب پہننے والی لڑکیوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں مسکان خان جیسی طالبات کو نعرے بازی کا سامنا کرنا پڑا اور کئی علاقوں میں اسکولوں کو بند کرنا پڑا۔ تعلیم کے وزیر مدھو بنگارپا نے اس موقف کی حمایت کی ہے کہ کسی بھی بچے کی تعلیم کی راہ میں اس کی مذہبی شناخت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اور یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ طلبہ کی ذہنی اور تعلیمی ترقی متاثر نہ ہو
کرناٹک حجاب تنازع کانگریس حکومت مذہبی آزادی بھارتی تعلیمی پالیسی