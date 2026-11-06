کرن خان نے شادی شدہ خواتین کو سوشل میڈیا سے موازنہ کرنے سے روک دیا
کرن خان نے مشورہ دیا ہے کہ خواتین سوشل میڈیا پر نظر آنے والے جوڑوں کے فخریہ انداز سے اپنی ازدواجی زندگی کا موازنہ نہ کریں تاکہ حقیقی سکون مل سکے۔
محبوب اداکارہ اور ٹی وی میزبان کرن خان نے جدید دور کی شادی شدہ خواتین کے لیے ایک اہم اور دلچسپ مشورہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والے مصنوعی اور فخریہ جوڑوں کی زندگیوں سے اپنی ازدواجی حالت کا موازنہ نہ کریں۔ یہ مشورہ انہوں نے اس یقین کے تحت دیا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دکھائی جانے والی حقیقت اکثر حقیقت سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔
سوشل میڈیا پر دکھائی دینے والی حقیقت
کرن خان نے اپنے تاثرات کا اظہار ندا یاسر کے مارننگ شو کے دوران کیا جہاں انہوں نے شادی شدہ زندگی کی حقیقی جھلکوں پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ اکثر لڑکیاں شادی کو محبت، خوشیوں اور رومانس سے بھرپور ایک مستقل دور سمجھتی ہیں۔ تاہم اداکارہ نے بتایا کہ حقیقت میں شادی کا سفر ان سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہوتا ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
اداکارہ نے اپنے ذاتی تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کی کہ کم عمری میں پہلی شادی کے وقت وہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار تھیں کہ زندگی ہمیشہ رنگا رنگ اور خوشگوار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے ابتدائی دن دراصل ایک دوسرے کو سمجھنے اور نئی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا وقت ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر توقعات کو حقیقت کے مطابق ڈھالنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔
مستقبل کے نکاح کی حقیقی کہانی
کرن خان نے اپنے ذاتی تعلق اور نکاح کی تفصیلات بھی شیئر کیں تاکہ ناظرین کو واضح تصویر مل سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا نکاح رواں سال ستمبر میں ہوا تھا۔ اس خاص موقع پر ان کی شادی کا اہتمام کاروباری شخصیت مرزا اشتیاق بیگ کے ساتھ مسجد الحرام میں کیا گیا تھا۔ یہ تفصیل اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کی ازدواجی شروعات روایتی اور پرامن طریقے سے ہوئی۔
اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا انعقاد مکہ مکرمہ کے مقدس مقام مسجد الحرام میں کیا گیا جس نے اس دن کو اور بھی معنوی اور یادگار بنا دیا۔ کرن خان نے اس موقع پر اپنی نئی زندگی کے شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور تمام ناظرین اور مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کی۔ اس واقعے نے ان کی ذاتی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز بھی ظاہر کیا۔
کامیاب رشتے کے لیے ضروری تجاویز
کامیاب شادی کے لیے کرن خان نے باہمی گفتگو کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ ان کا مشورہ ہے کہ شریک حیات کے ساتھ نرمی اور احترام کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ غصے کے بجائے نرمی سے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے رشتے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور دونے فریقین ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔
کرن خان نے مزید بتایا کہ دو مختلف سوچ رکھنے والے افراد جب ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو انہیں اپنی عادات کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ایک دوسرے کی عادات کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے تاکہ مشترکہ زندگی پرسکون ہو سکے۔ یہ عمل وقت طلب ہوتا ہے لیکن اگر اسے محبت اور برداشت سے کیا جائے تو یہ رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment