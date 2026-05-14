کروز شپ پر ہانٹا وائرس کا حملہ: عالمی ادارہ صحت کی تصدیق اور نقصانات

عالمی ادارہ صحت نے ایم وی ہونڈیوس کروز شپ پر اینڈیز وائرس کے پھیلاؤ کی تصدیق کی ہے، جس کے نتیجے میں 8 افراد متاثر ہوئے اور 3 اموات ہوئیں۔
عالمی ادارہ صحت (WHO) نے حال ہی میں ایک انتہائی تشویشناک اور اہم رپورٹ جاری کی ہے جس میں ایم وی ہونڈیوس نامی ایک لگژری کروز شپ پر ہانٹا وائرس کے پھیلاؤ کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق، جہاز پر موجود آٹھ افراد اس مہلک وائرس کا شکار پائے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ اینڈیز وائرس کا ایک مخصوص تناؤ ہے، جو کہ دنیا کا واحد ایسا تناؤ ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ انسان سے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹوں کے ذریعے آٹھ کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ دو کیسز کو ممکنہ قرار دیا گیا ہے اور ایک کیس اب بھی غیر واضح ہے جس کی مزید تفصیلی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال اس لیے سنگین ہے کیونکہ ہانٹا وائرس عام طور پر انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور اس کے پھیلاؤ پر قابو پانا طبی عملے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اس سفر کی تفصیلات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کروز شپ یکم اپریل کو ارجنٹائن سے ایک طویل ٹرانس اٹلانٹک سفر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ بدقسمتی سے، اس سفر کے دوران تین افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں سے دو کے کیسز کی تصدیق ہو چکی تھی اور ایک کیس ممکنہ تھا۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہانٹا وائرس عام طور پر متاثرہ چوہوں کے پیشاب، تھوک یا فضلے کے ذریعے پھیلتا ہے، لیکن اینڈیز وائرس کی انسانی منتقلی نے اس کیس کو مزید پیچیدہ اور خطرناک بنا دیا ہے۔ سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اس بیماری کے لیے اب تک کوئی مخصوص ویکسین یا علاج دریافت نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے طبی عملے کو صرف معاون علاج فراہم کرنے پر اکتفا کرنا پڑا تاکہ مریض کی حالت کو مستحکم کیا جا سکے۔ تمام رپورٹ شدہ کیسز کا تعلق صرف ان افراد سے ہے جو اس کروز شپ پر سوار تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ ایک محدود دائرے میں رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس خطرے کی درجہ بندی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاز پر موجود افراد کے لیے خطرہ درمیانہ ہے، جبکہ باقی دنیا کے لیے یہ خطرہ فی الحال انتہائی کم ہے کیونکہ وائرس کے باہر پھیلاؤ کے شواہد نہیں ملے۔ ایک مسافر جس کا کیس غیر واضح تھا، اسے احتیاطی تدابیر کے طور پر واپس امریکہ لے جایا گیا ہے، جہاں وہ فی الحال کسی علامت کے بغیر ہے لیکن اس کے طبی ٹیسٹ جاری ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو روکا جا سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وبا کا آغاز کروز کے سفر سے پہلے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ پہلا مریض، جو کہ ایک 70 سالہ ڈچ شہری تھا، اس نے 6 اپریل کو علامات ظاہر کیں، جو کہ وائرس کے ایک سے چھ ہفتوں کے انکیوبیشن پیریڈ کے عین مطابق ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ وائرس پہلے سے موجود تھا اور سفر کے دوران انسانی رابطوں کے ذریعے پھیلا۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر سفر کرنے والے لوگوں کے لیے صحت کے پروٹوکولز کی اہمیت کو ایک بار پھر اجاگر کر دیا ہے۔ خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں جنگلی جانوروں یا چوہوں کی موجودگی کا امکان ہو، وہاں صفائی اور احتیاطی تدابیر انتہائی ضروری ہیں۔ عالمی ادارہ صحت مسلسل صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ وائرس کسی اور علاقے میں منتقل نہ ہو۔ طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ ایسے سفر کے دوران اگر کسی کو تیز بخار، پٹھوں میں درد یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔ اس کیس نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ نئی بیماریوں کا ظہور کسی بھی وقت اور کہیں بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے عالمی تعاون اور بروقت اطلاع رسانی ناگزیر ہے.
