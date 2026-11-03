کرپشن ملزمان کی واپسی کے لیے خیبرپختونخوا حکومت کا انٹرپول سے رابطہ
خیبرپختونخوا حکومت نے سابق پی ٹی آئی دور کے کرپشن کیسز میں بیرون ملک فرار افراد کو واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ہے، مشیر اطلاعات ثمر بلور نے اس کی تصدیق کی۔
خیبرپختونخوا حکومت نے سابقہ پی ٹی آئی دور کے کرپشن کیسز میں ملوث ان افراد کو واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ہے جو بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں۔ صوبائی مشیر اطلاعات ثمر بلور نے ایکسپریس نیوز کو خصوصی گفتگو میں یہ معلومات دیں۔
ثمر بلور کے مطابق سہیل آفریدی کابینہ اور ان کی ٹیم کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے لائحہ عمل طے کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بیرون ملک فرار ہونے والوں کو واپس لانے کے لیے انٹرپول سے باقاعدہ رابطہ کیا جا چکا ہے۔Also readبی بی سی اردو کی نئی ایپ کا آغاز، اب براہِ راست خبریں موبائل پر
پتنگ عرف ہادی پر 4 ارب روپے کی کرپشن کا الزام
ثمر بلور کے مطابق پتنگ عرف ہادی نے 4 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ ان کے بقول بلدیات، ہائیر ایجوکیشن اور سی اینڈ ڈبلیو کے محکموں میں بھی ریکارڈ خورد برد ہوئی ہے۔
ثمر بلور نے مزید کہا کہ سہیل آفریدی کا ایک قریبی فرنٹ مین بھی بیرون ملک فرار ہے۔ اس بیان میں فرنٹ مین کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، اور یہ تمام الزامات صوبائی مشیر اطلاعات کا مؤقف ہیں۔
انٹرپول ایک بین الاقوامی پولیس تعاون کا ادارہ ہے، جس کے ذریعے ملکوں کے درمیان مطلوب افراد کے بارے میں معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ صوبائی حکومت کے مطابق اسی راستے سے بیرون ملک موجود مطلوب افراد کی واپسی کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پر مشیر اطلاعات کا مؤقف
مشیر اطلاعات ثمر بلور نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان درست ہے اور پی ٹی آئی حکومت دہشت گردوں کے خلاف خاموش تھی۔
ان کے مطابق پی ٹی آئی افغانستان کا نظام یہاں لانا چاہتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گردی کے معاملے پر بعض مذہبی سیاسی جماعتوں کا بیانیہ اس سے مختلف ہے۔
یہ موقف صوبائی حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے، جبکہ اس پر پی ٹی آئی کا باقاعدہ جواب اس گفتگو میں شامل نہیں تھا۔
ایم ٹی آئی اور اسپتالوں کے بورڈز میں تبدیلیاں
ثمر بلور کے مطابق حکومت ایم ٹی آئی اور بورڈز میں تبدیلیاں لا رہی ہے۔ اس عمل کا مقصد انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی بتایا گیا ہے۔
اسپتالوں کے بورڈز آف گورنرز میں بیوروکریسی اور حکومتی ٹیم کے ارکان کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ گفتگو میں ان تبدیلیوں کی حتمی تاریخ یا طریقہ کار کی تفصیل شامل نہیں تھی۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics