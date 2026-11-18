کرکٹ آسٹریلیا نے 2018 کی بول ٹیمپرنگ اسکینڈل کی تفتیش دوبارہ شروع کرنے سے انکار کر دیا
کرکٹ آسٹریلیا نے 2018 کے بول ٹیمپرنگ کے الزامات کو لے کر تفتیش دوبارہ شروع کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور متاثرہ کھلاڑیوں کے لیے ایک آزاد فورم قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
کرکٹ آسٹریلیا نے بدھ کی روز 2018 کے بول ٹیمپرنگ کے اسکینڈل پر دوبارہ تفتیش شروع کرنے کے امکانات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اس اہم فیصلے کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا گیا کہ کھلاڑیوں کو اپنے واقعات بیان کرنے کا ایک آزاد فورم قائم کیا جائے گا۔ یہ پوزیشن اس وقت سامنے آئی جب عثمان خواجه نے اپنی آٹو بائیوگرافی میں دعویٰ کیا تھا کہ پوری ٹیم کو اس سازش کے بارے میں معلوم تھا۔
تفتیش کی مکمل ہونے کا اعادہ
کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایکزیکیو ٹاڈ گرین برگ نے ہوبارٹ میں انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ میچ سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ سال 2018 کی تفتیز کو تمام شرائط کے تحت ختم کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تفتیش کو اس وقت حصہ لینے والے ہر فرد کے لیے خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ گرین برگ نے اس ہفتے کو کھیل اور اس میں شامل تمام افراد کے لیے انتہائی مشکل اور تکلیف دہ دور قرار دیا۔Also readتیل کی قیمتیں امریکی اسٹاکس میں اضافے کے سبب گر گئیں
ان کا کہنا تھا کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور اب اسے عوامی بنیادوں پر جاری نہیں کیا جائے گا۔ ان کا زور اس بات پر تھا کہ ماضی کے معاملات کو دوبارہ عدالتی کارروائی کا متبادل بنانے کے بجائے کرکٹ بورڈ کا مقصد تباہ شدہ اعتماد کو بحال کرنا ہے۔
خواجه کی کتاب اور وارنر کا ردعمل
کیمپ ٹن میں تیسرے ٹیسٹ میچ میں بول کو سنڈ پیپر سے رگڑنے کے واقعے پر پھر سے بحث کا آغاز عثمان خواجه کی کتاب کے اشاعت کے بعد ہوا۔ کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پوری ٹیم کو رنوں کے لیے بول کو غیر قانونی طریقے سے متاثر کرنے کے حکم کے بارے میں آگاہ تھی۔ اس کے برعکس، کرکٹ آسٹریلیا کی تفتیش میں صرف سابق کپتان اسٹیو سمتھ، ان کے نائب ڈیوڈ وارنر اور کیمرون بینکرافٹ کو اس سازش میں ملوث پایا گیا تھا۔
ڈیوڈ وارنر نے خواجه کے بیانات کی تائید کی ہے اور کہا کہ بورڈ کی جانب سے کی گئی تفتیش میں معیار کی کمی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ کھلاڑیوں کو انٹرویو کے لیے بلایا ہی نہیں گیا، جس کی وجہ سے تفتیق کو ناقص قرار دیا جا سکتا ہے۔
انٹرم چیئرمین کا آزاد فورم قائم کرنے کا اعلان
انٹرم چیئرمین ڈیوڈ بوون نے وضاحت کی کہ اب ایک ایسا فورم قائم کیا جائے گا جس کی قیادت ایک سابق جج کریں گے۔ اس فورم کا مقصد 2018 میں جنوبی افریقہ کے دورے میں شامل کھلاڑیوں اور اسٹاف کو اپنے تجربے اور نقطہ نظر شیئر کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔
ڈیوڈ بوون نے کہا کہ یہ فیصلہ محتصر بحث کے بعد کیا گیا ہے تاکہ کرکٹ کے مستقبل کے لیے ایک 'سرکٹ بریکر' کا کردار ادا کیا جا سکے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ماضی کے جرائم ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ آوازوں کو سننے کے لیے ہے تاکہ سب مل کر احترام اور سمجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔
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