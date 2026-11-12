کرکٹر ارشدیپ سنگھ اور اداکارہ سمیرن کور کا نکاح ہو گیا
بھارتی کرکٹر ارشدیپ سنگھ اور اداکارہ سمیرن کور نے 11 نومبر 2026 کو رسمی طور پر اپنی دلہن اور داماد کی حیثیت کا اعلان کردیا ہے۔ دونوں نے سماجی روابط پر مشترکہ پوسٹ شیئر کر کے شادی کی پیشگی خبر دی۔
بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ارشدیپ سنگھ اور اداکارہ سمیرن کور نے اپنے تعلق کی سرکاری تصدیق کرتے ہوئے شادی کی پیشگی خبر سنائی ہے۔ یہ جوڑا جمعرات کے روز انسٹا گرام کے ذریعے مشترکہ پوسٹ شیئر کر کے انڈین اسٹارز کے شائقین کے لیے خوشخبری لائے۔ دونوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زندگی نے جو بہترین تحفہ دیا وہ ایک دوسرے کو پایا ہے اور ان کا وعدہ اب ایک پوری زندگی کے ساتھ ہے۔
سرکاری اعلان اور دلچسپ پس منظر
اس جوڑے نے اپنی انسٹا گرام پوسٹ میں ایک خاص کیپشن لکھا جس میں انہوں نے تاریخی تاریخ 11.11.2026 کو فائنسی اور فائنسی کے طور پر یاد کیا۔ انہوں نے لکھا کہ زندگی کے تمام نعمتوں میں سے، یہی سب سے بہترین تحفہ ہے جس نے ہمیں ایک دوسرے سے ملایا اور اب یہ رشتہ ایک پوری زندگی کے لیے ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر میں دونوں کی خوشی اور جذبات کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔Also readکراچی میں عید سے قبل مارکیٹ میں جعلی کرنسی فروخت کے منصوبے کا انکشاف
ارشدیپ سنگھ اور سمیرن کور کا یہ اعلان ان کے رشتے کے بارے میں طویل عرصے سے جاری افواہوں کو ختم کرتا ہے۔ تاہم، یہ تعلق جولائی 2026 میں سرکاری طور پر سوشل میڈیا پر سامنے آیا تھا جب کرکٹر نے اپنی پسندیدہ شخصیت کو اپنی فالورز کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے کیپشن میں صرف چار لفظ "میری شخصیت" لکھے تھے جو کہ کافی پیارا اور واضح پیغام دیتا تھا۔
سوشل میڈیا پر چہ مگوئیاں اور شناخت
سرکاری اعلان سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر ان کے تعلق کے ثبوت موجود تھے۔ ارشدیپ سنگھ نے ایک ایسی سیناپ چیٹ تصویر شیئر کی تھی جس میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس تصویر میں لڑکی کی شناخت نہیں تھی لیکن انٹرنیٹ یوزرز نے جلد ہی اندازہ لگایا کہ وہ سمیرن کور ہیں۔
دہرم شالہ کی سڑکوں پر دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں۔ ایک ویڈیو میں ارشدیپ سنگھ کو اس دوران دیکھا گیا تھا کہ وہ کسی کو ویڈیو بنانے سے روک رہے ہیں، جو کہ ان کے رشتے کے بارے میں مزید تجسس کو بڑھاتا ہے۔ ان واقعات نے شائقین اور اخبارات میں ان کے تعلق کی خبر کو تقویت دی۔
سمیرن کور کا کیریئر اور پیشہ ورانہ سفر
سمیرن کور ایک کامیاب اداکارہ اور ماڈل ہیں جنہوں نے بھارتی تفریحی صنعت میں اپنا ایک الگ شناخت بنا ہے۔ انہوں نے مشہور فلموں '83' اور 'سر دار جی 2' میں اپنے کرداروں کی بدولت شہرت حاصل کی ہے۔ علاوہ ازیں، انہوں نے متعدد میوزک ویڈیوز میں بھی حصہ لیا ہے جو کہ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔
جبکہ ارشدیپ سنگھ بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے بین الاقوامی سطح پر کھیلتے ہوئے اپنی شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں، سمیرن کور اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ دونوں کی یہ شادی انڈین کرکٹ اور بالی ووڈ انڈسٹری کے درمیان ایک خاص تعلق کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔
شائقین کا ردعمل اور مستقبل کے امکانات
اس خوشخبری کے بعد سوشل میڈیا پر شائقین کی جانب سے بہت سے مبارک بادوں کے پیغامات اور نیک خواہشات کا سیلاب آ گیا۔ انڈین کرکٹ ٹیم کے فینز نے ارشدیپ سنگھ کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی میں اہم قدم کو بھی سراہا ہے۔
فینز نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین جوڑا ہیں اور ان کی شادی خوشگوار ہو۔ اب اس نئے جوڑے کی زندگی کی یہ نئی فصل شروع ہورہی ہے جہاں دونوں اپنے اپنے کیریئر کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment