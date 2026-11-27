کرکٹ کی دنیا میں بھارتی کھلاڑیوں کے رویے پر خرم منظر کی تیز تنقید
سابق کرکٹر خرم منظر نے بھارتی کھلاڑیوں کے رویے پر شدید تنقید کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ کرکٹ کا اخلاق بگاڑنے والوں پر کارروائی ہونی چاہیے۔
سابق پاکستانی کرکٹر خرم منظر نے بھارتی کھلاڑیوں کے متنازعہ رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز ٹورنامنٹ کے دوران ہونے والے واقعات نے بھارتی کرکٹ کے اخلاقیات کو سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ یہ بحث اس وقت شدت اختیار کر گئی جب پیشکش کے موقع پر ہاتھ ملانے سے انکار کیا گیا تھا۔
منظر کا موقف اور کرکٹ کے اصول
خرم منظر نے زور دیا ہے کہ کرکٹ کو ذاتی اختلافات اور نوجوان کھلاڑیوں کی انفرادی ذاتی سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک کھیلوں کی قوم ہے جو کھیل کی خوبصورتی اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کو تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کے مطابق کرکٹ کی دنیا میں قوم پرستی یا ذاتی نفرت کو جگہ نہیں ہونی چاہیے۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
آئی پی ایل کی مقبولیت کا اثر
منظر نے بھارتی کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کی تعریف کی لیکن انہیں سخت وارننگ بھی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈین پریمیئر لیگ جیسے ٹورنامنٹس میں ابتدائی کامیابی اور میڈیا کی توجہ کا مطلب یہ نہیں کہ کھلاڑی حریف ٹیموں یا کھلاڑیوں کا احترام نہیں کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہرت کھیل کے معیار کو گرانے کا ذریعہ نہیں بننی چاہیے۔
آئی سی سی اور آفیشلز کا کردار
سابق کرکٹر نے بین الاقوامی کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے رویے پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ ایسے واقعات کے باوجود کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی سی سی اور کرکٹ کے بزرگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا رویہ کھیل کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔
پاکستانی ٹیم کا دفاع اور مستقبل
منظر نے پاکستانی کھلاڑیوں کے رویے کی بھی حمایت کی اور کہا کہ ان کی کارکردگی صرف حریفوں کے متنازعہ رویے کا ردعمل تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ میں ایسے واقعات کا کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپیل کی کہ تمام متعلقہ فریقین مل کر کھیل کے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں تاکہ مستقبل میں ایسے تنازعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at SAMAATV
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports