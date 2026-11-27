کرکٹ آسٹریلیا کی سمگپار گیٹ جائزہ کمیٹی کی تفصیلات اور اہم نکات
کرکٹ آسٹریلیا نے 2018 کے بال ٹیمپرنگ سکیمل کے جامع جائزے کیلئے فونیا مکلئوڈ کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دی ہے جو آسٹریلوی کرکٹرز کے بیانات کو غور میں لے گی۔
کرکٹ آسٹریلیا ( Cricket Australia) نے 2018 میں پیش آنے والے سنگین بال ٹیمپرنگ سکیمل، جسے میڈیا میں سمگپار گیٹ ( Sandpapergate) کے نام سے جانا جاتا ہے، کے مکمل جائزے کے لیے ایک آزاد جانچ پڑتال فورم کا قیام عمل میں لانے کا اعلان کیا ہے۔ اس اہم فیصلے کے تحت چھ ہفتوں پر محیط اس عمل میں کھلاڑیوں اور افسران کو بغیر کسی سزا کے خوف اپنی بات رکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کمیٹی کی قیادت مشہور آسٹریلوی بَرِسٹر فونیا مکلئوڈ (Fiona McLeod) کر رہی ہیں جو اس پیچیدہ اور حساس معاملے کی نگرانی کریں گی۔
جانچ کی حدود اور 2017-18 سیزن کا جائزہ
آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے جاری کردہ شرائط حوالہ کے مطابق، یہ جائزہ 2017-18 سیزن کے دوران بال کے انتظام کے طریقوں کا احاطہ کرے گا، جس میں آسٹریلیا کے جنوبی افریقہ کے خلاف میچز شامل ہیں۔ اس ٹیم میں وہ چار ٹیسٹ میچز شامل ہیں جہاں یہ تنازعہ سامنے آیا تھا، نیز پورے 2017-18 سیزن کے دوران بال کے انتظام کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سیزن میں ایسی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی جس میں غیر قانونی بال مینپولیشن کا ذکر کیا گیا ہو، خاص طور پر اس وقت جب آسٹریلیا نے وورسٹر ٹیسز سیریز میں انگلینڈ کو 4-0 سے شکست دی تھی۔Also readNetflix criticised for retaining Russell Brand's comedy special
کرکٹ آسٹریلیا کی اصل تحقیقات پر سوال
اس نئے تحقیقی عمل کا مقصد آسٹریلوی کرکٹ (Cricket Australia) کی جانب سے کی گئی اصل انٹیگریٹی انوسٹی گیشن کے رویے اور حدود کا بھی جائزہ لینا ہے۔ اسی اصل تحقیقات میں سابق کپتان اسٹیو اسمتھ (Steve Smith)، ڈیوڈ وارنر (David Warner) اور کیمران بانکر فٹ (Cameron Bancroft) کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ حالانکہ اس جائزے کا بنیادی مقصد کسی فرد کی انفرادی ذمہ داری طے کرنا یا منفی نتائج جاری کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف متاثرہ لوگوں کو اپنے خیالات رکھنے اور ان کی بہتری کی ضمانت دینے کے لیے ہے۔
کرکٹرز کے باہمی اختلافات اور بیانات
گزشتہ مہینے میں سابق آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجه (Usman Khawaja) کے بیانات نے اس معاملے کو دوبارہ زیرِ بحث لایا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ پورا ٹیم جنوبی افریقہ ٹور کے دوران بال ٹیمپرنگ سے آگاہ تھا، جو کہ اصل تحقیقاتی رپورٹ کے خلاف ہے۔ ان کے ہم آرا ساتھیوں میں ڈیوڈ وارنر (David Warner)، کیمران بانکر فٹ (Cameron Bancroft) اور چاڈ سیئرز (Chadd Sayers) نے خواجه کے بیانات کی حمایت کی، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کھلاڑیوں اور سٹاف میں وسیع تر آگائی تھی۔ اس کے برعکس، موجودہ کپتان پینٹ کمنز (Pat Cummins) اور فاسٹ باؤلر میتھیو اسٹارک (Mitchell Starc) و جوش ہیزلوڈ (Josh Hazlewood) نے پہلے سے خبردار ہونے کا انکار کیا ہے۔
اگلے اقدامات اور بورڈ کی پوزیشن
کرکٹ آسٹریلیا کے چیئر مین ڈیوڈ بوون (David Boon) نے اس عمل کو ادارے کے لیے سننے اور سیکھنے کا موقع قرار دیا ہے۔ فونیا مکلئوڈ (Fiona McLeod) اپنی رپورٹ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کو جمع کروائیں گی اور نتائج عوامی سطح پر سامنے آئیں گے، لیکن جو ذاتی بیانات اس عمل کے دوران دیے جائیں گے وہ رازداری کے تحت رہیں گے۔ موجودہ کپتان پینٹ کمنز (Pat Cummins) کے بارے میں آسٹریلوی کرکٹ (Cricket Australia) نے واضح کیا ہے کہ ان کی ایمانداری پر کوئی شک نہیں اور وہ ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں ٹیموں کی قیادت جاری رکھیں گے۔
شریکاء کی شرکت اور ردعمل
اس نئے تحقیقی عمل کے حوالے سے کرکٹ آسٹریلینز کی ایسوسی ایشن (Australian Cricketers' Association) نے ابھی تک اس کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے اور وہ شرائط حوالہ کا جائزہ لے رہی ہے۔ کیمران بانکر فٹ (Cameron Bancroft) نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس عمل میں شریک ہوں گے، جبکہ سابق ہیڈ کوچ ڈیarren لیہمن (Darren Lehmann) نے شریک ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ تاہم، ڈیوڈ وارنر (David Warner) نے اپنی شرکت کی تصدیق نہیں کی ہے اور چاڈ سیئرز (Chadd Sayers) ابھی تک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، جس سے اس تحقیقی عمل کے حتمی نتائج پر سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔
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