کریمولین کی ارمنیا پر زور: یورپی یونین یا یو ای ای یو میں سے ایک انتخاب کریں
روس نے ارمنیا کو یورپی یونین یا یوریشین اقتصادی یونین میں شامل ہونے کے لیے انتخاب کرنے کا کہہ دیا ہے۔ پشینیان نے یورپی یونین میں شامل ہونے کی پلاننگ کی تصدیق کی ہے۔
کریمولین (کیمبل) نے جمعہ کے روز ارمنیا کے وزرائے اعظم نکول پشینیان کے آئندہ ہفتے مسکو میں ہونے والے اہم ملاقات سے قبل ملک کو یورپی یونین (EU) کے اہداف اور روس کی قیادت والے اتحاد کے درمیان واضح انتخاب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کریمولین کے ترجمان ڈمیتری پیسکوف نے کہا کہ ارمنیا کے یورپی یونین میں شمولیت کے خواہشات اور یوریشین اقتصادی یونین (EEU) میں رکنیت برقرار رکھنے کی کوششیں آپس میں ہم آہنگ نہیں ہیں۔
دو کرسیوں پر بیٹھنے کی کوشش کا ردعمل
کریمولین کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکوف نے جمعرات کے روز یہ وضاحت کی کہ معاشی لحاظ سے دو کرسیوں پر ایک ساتھ بیٹھنے کی خواہش یا تو کسی قسم کے انتخاب کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تردید۔ انہوں نے کہا کہ ارمنیا کی یورپی یونین کی طرف رجحان اور EEU کے دائرہ کار میں انضمام کے عمل کو جاری رکھنے کی خواہش آپس میں مطابقت نہیں رکھتیں۔Also readDRAP Ensures Local Medicines for Rare Diseases
روس نے گزشتہ برسوں میں بھی سابق سوویت جمہوریہ کو یہ انتباہ دیا تھا کہ وہ یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے EEE کی رکنیت چھوڑ دے۔ تاہم، پشینیان نے جمعرات کے روز وضاحت کی کہ مسکو میں صدر ولادی میر پوٹن سے 3 دسمبر کو ملاقات سے پہلے، وہ مغربی رجحان کو ترک کرنے کے اپنے ارادے کو خارج کرتے ہیں۔
ارمنیا کا یورپی یونین میں شمولیت کا منصوبہ
یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پشینیان نے اگلے مہینے کے شروع میں ہی یہ اعلان کیا تھا کہ ارینین 2028 تک یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے سرکاری طور پر درخواست دے گی۔ یہ منصوبہ ارمنیا کی موجودہ خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔
پشینیان نے جمعرات کے روز یہ بھی تصدیق کی کہ ارمنیا آہستہ آہستہ روسی سرحدی گارڈز پر اپنے دہائیوں پر مشتمل انحصار کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ سرحدی گارڈز ترکی اور ایران کے ساتھ ارمنیا کی سرحدوں کی گشت کرتے ہیں۔ یہ اقدام ارمنیا کی خود مختاری کو مضبوط کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
علاقائی اثرات اور روسی اثر و رسوخ
روس، جو ارمنیا میں ایک فوجی base قائم رکھتا ہے، اب بھی چھوٹے قفقاز کے ملک پر کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ کریمولین کے ترجمان نے کہا کہ یہ base علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانے میں ایک انتہائی اہم عنصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ارمنیا کی پوزیشن سننا دلچسپ ہوگا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ ارمنیا اور روس کے درمیان تعلقات یورپی یونین کے انتخاب سے قبل ہی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ یہ کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی تھی جب ارینین نے روس کو اپنی دیرینہ دشمن آذربائیجان کے خلاف اس کی حفاظت نہ کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ اگلے مہینے کے آخر میں، روسی قیادت والی EEE ارمنیا کی رکنیت کے ممکنہ معطلی کا جائزہ لے سکتی ہے۔
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