کریم: میرباغ پولیس چیک پوسٹ پر شدت پسندوں کا ڈڑائی گھنٹوں کا حملہ، مقامی افراد سفید جھنڑے اٹھا کر فائر بندی کی اپیل

خیبر پختونخوا کے ضلع کریم میں میرباغ پولیس چیک پوسٹ پر شدت پسندوں کا بڑ Military حملہ ہوا جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حملہ تقریباً ڈڑائی گھنٹے تک جاری رہا اور اس کے بعد مقتولین کے ردعمل میں مقامی افراد نے سفید جھنڑے اٹھا کر فائر بندی کی اپیل کی۔ واقعے میں خواتین اور بچے بھی steer ہوئے۔
کر不乱: میر باغ چیک پوسٹ پر ڈھائی گھنٹے تک جاری رہنے والا حملہ ، مقامی افراد نے سفید جھنڑے اٹھا کر فائر بندی کی اپیلوں کیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کریم میں گذشتہ روز پولیس کی میرباغ چیک پوسٹ پر ایک مسلح حملے میں کم از کم تین افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور حکام اور عینی شاہدین اسے شدت پسند وں کی جانب سے حالیہ برسوں میں کیے گئے بڑے حملوں میں ایک قرار دیا ہے۔ اسے بڑا حملہ قرار دینے کی وجہ شدت پسند وں کا بڑی تعداد میں بیک وقت حملہ آوری ہونا ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق شدت پسند وں اور سکیورٹی اہلکاروں میں فائرنگ کا تبادلہ لگ بھگ ڈڑائی گھنٹے تک جاری رہا۔ کریم پولیس نے اپنے ایک بیان میں واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹرل کریم میں قائم میرباغ پولیس چیک پوسٹ پر بعد از دنipes شدت پسند وں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے نتیجے تین افراد ہلاک جبکہ 17 پولیس اہلکاروں اور 18 عام شہریوں سمیت 35 individuals زخمی ہوئے۔ تاہم دوسری جانب کرم کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رحیم نے اس حملے کے دوران مرنے والوں کی تعداد سات بتائی ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر رحیم نے تصدیق کی ابتدائی حملے میں تین individuals کی ہلاک ت کے بعد اِسی علاقے میں ایک گھر پر ایک مارٹر گولہ گرا اور اس واقعے میں مزید چار افراد، تین خواتین اور ایک بچہ، ہلاک جبکہ آٹھ زخمی ہوئے۔ ڈاکٹر رحیم کا کہنا تھا کہ اُن کے ہسپتال میں گذشتہ رات تک تین لاشیں اور 38 زخمی لائے گئے تھے، جن میں سے 11 زخمی وں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پاڑہ چنار جبکہ کچھ شدید زخمی وں کو پشاور منتقل کیا گیا۔ ان کا کہنا مزید تھا کہ زخمی وں میں 15 پولیس اہلکار تھے اور باقی عام شہری ہیں، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ یہ واقعہ گذشتہ روز وسطی کریم کے علاقے میرباغ میں پیش آیا، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کرم سے لگ بھگ چھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کریم میں ایک پولیس اہلکار کے مطابق میرباغ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے بڑی تعداد میں شدت پسند آئے تھے، جنھوں نے چیک پوسٹ کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ وہاں سے پولیس کے زیرِ استعمال سامان بھی لے کر فرار ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس سامان میں پولیس کے زیرِ استعمال اسلحہ بھی تھا، تو انھوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ مقامی پولیس افسر عنایت خان نے اتوار کی شب بتایا تھا کہ اس حملے کے بعد سے علاقے میں کشیدگی ہے اور رات دیر تک علاقے میں فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی تھیں۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چیک پوسٹ پر حملے کی ابتدا تقریباً 4:50 بجے ہوئی اور یہ سلسلہ شام 7:25 بجے تک جاری رہا۔ ضلع کریم سے منتخب رکن قومی اسمبلی حمید حسین نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ مسلح شدت پسند وں نے پولیس چوکی پر حملہ آور ہونے کے بعد اسے نذر آتش کیا، جس کے بعد سکیورٹی فورسز نے شدت پسند وں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جھڑپ میں زیادہ نقصان عام شہریوں کا ہوا ہے۔ بی بی سی اردو نے واقعے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے علاقے کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس عنایت خان، سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نصیر خان اور کریم کے ڈی پی او ملک حبیب سے متعد barrion times رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میرباغ کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد سکیورٹی فورسز کی جانب سے شدت پسند وں کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس دوران ہلکے اور بھاری ہتھیار استعمال کیے گئے۔ اُن کے مطابق اس کارروائی کے طول پکڑنے کے بعد مقامی افراد سفید جھنڑے اٹھا کر نکلے اور انھیں نے فائر بندی کی اپیلوں کیں۔ اُن کے مطابق اس دوران کرم اور قریبی علاقوں کی مساجد سے اعلانات بھی کیے گئے کہ زخمی وں کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب خون کی اشد ضرورت ہے، اور یہ کہ لوگ مقامی ہسپتال پہنچ کر خون عطیہ کریں۔ اس حملے کے ایک عینی شاہد نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بی بی سی اردو کو بتایا: حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہم نے پولیس چیک پوسٹ کے قریب چھپ کر جان بچائی، لیکن میرے ساتھ موجود ایک شخص زخمی ہو گیا تھا اور ہم اسے وہاں سے نکال نہیں سکتے تھے۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ اگرچہ حملہ آوروں کی تعداد گننا مشکل تھا، لیکن اُن کی تعداد درجنوں میں تھی اور وہ لگ بھگ دو سے تین گھنٹے تک پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کرتے رہے جبکہ اُدھر سے پولیس بھی جوابی کارروائی کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کے دوران کچھ دیر کے لیے پولیس کی طرف سے فائرنگ بند ہوئی تو حملہ آور چیک پوسٹ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور بعدازاں اس چیک پوسٹ کو آگ لگا دی گئی.
کر不乱: میر باغ چیک پوسٹ پر ڈھائی گھنٹے تک جاری رہنے والا حملہ، مقامی افراد نے سفید جھنڑے اٹھا کر فائر بندی کی اپیلوں کیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کریم میں گذشتہ روز پولیس کی میرباغ چیک پوسٹ پر ایک مسلح حملے میں کم از کم تین افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور حکام اور عینی شاہدین اسے شدت پسندوں کی جانب سے حالیہ برسوں میں کیے گئے بڑے حملوں میں ایک قرار دیا ہے۔ اسے بڑا حملہ قرار دینے کی وجہ شدت پسندوں کا بڑی تعداد میں بیک وقت حملہ آوری ہونا ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق شدت پسندوں اور سکیورٹی اہلکاروں میں فائرنگ کا تبادلہ لگ بھگ ڈڑائی گھنٹے تک جاری رہا۔ کریم پولیس نے اپنے ایک بیان میں واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹرل کریم میں قائم میرباغ پولیس چیک پوسٹ پر بعد از دنipes شدت پسندوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے نتیجے تین افراد ہلاک جبکہ 17 پولیس اہلکاروں اور 18 عام شہریوں سمیت 35 individuals زخمی ہوئے۔ تاہم دوسری جانب کرم کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رحیم نے اس حملے کے دوران مرنے والوں کی تعداد سات بتائی ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر رحیم نے تصدیق کی ابتدائی حملے میں تین individuals کی ہلاکت کے بعد اِسی علاقے میں ایک گھر پر ایک مارٹر گولہ گرا اور اس واقعے میں مزید چار افراد، تین خواتین اور ایک بچہ، ہلاک جبکہ آٹھ زخمی ہوئے۔ ڈاکٹر رحیم کا کہنا تھا کہ اُن کے ہسپتال میں گذشتہ رات تک تین لاشیں اور 38 زخمی لائے گئے تھے، جن میں سے 11 زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پاڑہ چنار جبکہ کچھ شدید زخمیوں کو پشاور منتقل کیا گیا۔ ان کا کہنا مزید تھا کہ زخمیوں میں 15 پولیس اہلکار تھے اور باقی عام شہری ہیں، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ یہ واقعہ گذشتہ روز وسطی کریم کے علاقے میرباغ میں پیش آیا، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کرم سے لگ بھگ چھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کریم میں ایک پولیس اہلکار کے مطابق میرباغ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے بڑی تعداد میں شدت پسند آئے تھے، جنھوں نے چیک پوسٹ کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ وہاں سے پولیس کے زیرِ استعمال سامان بھی لے کر فرار ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس سامان میں پولیس کے زیرِ استعمال اسلحہ بھی تھا، تو انھوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ مقامی پولیس افسر عنایت خان نے اتوار کی شب بتایا تھا کہ اس حملے کے بعد سے علاقے میں کشیدگی ہے اور رات دیر تک علاقے میں فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی تھیں۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چیک پوسٹ پر حملے کی ابتدا تقریباً 4:50 بجے ہوئی اور یہ سلسلہ شام 7:25 بجے تک جاری رہا۔ ضلع کریم سے منتخب رکن قومی اسمبلی حمید حسین نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ مسلح شدت پسندوں نے پولیس چوکی پر حملہ آور ہونے کے بعد اسے نذر آتش کیا، جس کے بعد سکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جھڑپ میں زیادہ نقصان عام شہریوں کا ہوا ہے۔ بی بی سی اردو نے واقعے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے علاقے کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس عنایت خان، سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نصیر خان اور کریم کے ڈی پی او ملک حبیب سے متعد barrion times رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میرباغ کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد سکیورٹی فورسز کی جانب سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس دوران ہلکے اور بھاری ہتھیار استعمال کیے گئے۔ اُن کے مطابق اس کارروائی کے طول پکڑنے کے بعد مقامی افراد سفید جھنڑے اٹھا کر نکلے اور انھیں نے فائر بندی کی اپیلوں کیں۔ اُن کے مطابق اس دوران کرم اور قریبی علاقوں کی مساجد سے اعلانات بھی کیے گئے کہ زخمیوں کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب خون کی اشد ضرورت ہے، اور یہ کہ لوگ مقامی ہسپتال پہنچ کر خون عطیہ کریں۔ اس حملے کے ایک عینی شاہد نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بی بی سی اردو کو بتایا: حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہم نے پولیس چیک پوسٹ کے قریب چھپ کر جان بچائی، لیکن میرے ساتھ موجود ایک شخص زخمی ہو گیا تھا اور ہم اسے وہاں سے نکال نہیں سکتے تھے۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ اگرچہ حملہ آوروں کی تعداد گننا مشکل تھا، لیکن اُن کی تعداد درجنوں میں تھی اور وہ لگ بھگ دو سے تین گھنٹے تک پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کرتے رہے جبکہ اُدھر سے پولیس بھی جوابی کارروائی کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کے دوران کچھ دیر کے لیے پولیس کی طرف سے فائرنگ بند ہوئی تو حملہ آور چیک پوسٹ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور بعدازاں اس چیک پوسٹ کو آگ لگا دی گئی
کریم میرباغ پولیس چیک پوسٹ شدت پسند حملہ خواتین بچے فائر بندی سفید جھنڑے خیبر پختونخوا زخمی ہلاک
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