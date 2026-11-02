کریڈ آئل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی، سفارتی امیدیں بحال
امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی مذاکرات کی امیدوں کے پیش نظر کرین آئل کی قیمتوں میں تین فیصد سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
پیر کے روز ایران ی اور قطری عہدیداران کے درمیان جاری تیسرے دن کے مذاکرات کے بعد کرائیڈ آئل کی قیمتوں میں تین فیصد سے زائد کی کمی دیکھی گئی۔ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران پر جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کو یقینی بنانا تھا۔ اس خوشگوار خبر کے پیش نظر عالمی مارکیٹ میں ڈھیلی پیدا ہونے والی سپلائی کے خدشات میں کمی آئی ہے۔
بینت اور ٹیکساس کرین آئل کی قیمتوں میں کمی
بینت کرین فیوچرز میں 3.68 ڈالر کی کمی آئی جو کہ 3.2 فیصد کے برابر ہے، جس کے نتیجے میں فی بیرل کی قیمت 109.75 ڈالر رہ گئی۔ یہ تبدیلی 0407 جی ایم ٹی کے دوران سامنے آئی۔ اس کے علاوہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹیمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) کرین بھی متاثر ہوا، جس کی فی بیرل قیمت میں 3.43 ڈالر کی کمی واقع ہوئی۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
امریکی ڈبلیو ٹی آئی کرین کی فی بیرل قیمت 100.69 ڈالر ہو گئی، جو کہ 3.3 فیصد کی کمی کے ساتھ آئی۔ یہ قیمتوں میں کمی امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کامیابی کی امیدوں کے پس منظر میں سامنے آئی۔ عالمی مارکیٹ میں انڈیویڈول سرمایہ کاروں نے سفارتی حل کی ممکنہ کامیابی کو دیکھتے ہوئے اپنی پوزیشنز میں تبدیلی کی ہے۔
ٹرمپ کی سفارتی کوششوں پر توجہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ بدھ کے روز ہونے والے امریکی مڈ ٹرم انتخابات تک ایران کے ساتھ سفارتی کوششوں کو مزید وقت دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایرانی حکومت پر مزید فوجی حملوں کے فیصلے کو اس مدت کے لیے موخر رکھنے کا اشارہ دیا ہے۔ ایگزکس نے سوتوں کی حوالہ جات سے یہ بات سامنے لائی ہے۔
صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ امریکہ جلد ہی ایران کے ساتھ جنگ کا خاتمہ کر دے گا۔ انہوں نے ایسا کسی بھی طریقے سے کرنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسی دوران انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ان کے کام کا نتیجہ بہت عمدہ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو ایران معاہدے پر راضی ہو جائے گا یا پھر جنگ کا انجام نکل جائے گا۔
نیٹنیہو سے رابطے اور مئی کی پوزیشن
امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیٹنیہو کے ساتھ ٹیلیفونک بات چیت کے دوران ایران کے ساتھ سفارتی کوششوں پر زور دیا۔ یہ رابطہ اس امید کے تحت کیا گیا کہ سفارتی دباؤ کے ذریعے خطے میں استحکام برقرار رکھا جا سکے۔ امریکہ کا یہ موقف خطے کی دیگر اقوام کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔
صدر ٹرمپ نے آئیووا میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی اس معاملے کو حل کر دیں گے۔ انہوں نے رائيٹ سائڈ بریڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے ساتھ بات چیت میں یہ بات واضح کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے انتہائی شاندار کام کیا ہے جس کا فائدہ جلد ہی ملے گا۔
ایکس بی ایس کی مستقبل کی پیش گوئیاں
سوئس بینک یو بی ایس نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں کرین آئل کی قیمتوں کے بارے میں تفصیلی پیش گوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرین آئل کی قیمتیں سال کے آخر تک تقریباً 110 ڈالر فی بیرل کی سطح پر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ یہ قیمتیں فی الحال بلند سطح پر ہی رہنے کی امید ہے۔
یو بی ایس کے کموڈٹی تجزیہ کار جنیوو اسٹونو نے بتایا کہ ریکارڈ فریٹ کسٹس اس بات کی دلیل ہیں کہ قیمتیں کم نہیں ہوں گی۔ محدود ٹینکر کی گنجائش اور بڑھتی ہوئی چینی درآمدات بھی قیمتوں کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان عوامل کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
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