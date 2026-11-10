کسی بھی وزیر کیخلاف کرپشن کی شکایت سامنے آئی تو قسم کھاتی ہوں نہیں بخشوں گی، مریم نواز
پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جہلم میں طلباء کے لیے لیپ ٹاپس اور وظائف کی تقسیم کی تقریب میں شرکاء سے خطاب کیا۔ انہوں نے کرپشن کے خلاف سخت موڈ اپناتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے خلاف کرپشن کی شکایت آتی ہے تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ معاشرے میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو رشوت خوری کو عادی بن چکے ہیں لیکن اب وہ بھاگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کراچی جیسے شہر سے زیادہ آمدنی ہوتی ہے لیکن صوبے کو اتنی سہولیات نہیں ملتیں جتنی کہ اس کا حق ہے۔ انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری کے لیے بے مثال اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ نوجوان نسل کو صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس بھی دیا جانا چاہیے۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جہلم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبے میں شفافیت اور میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی نوع کی کرپشن کو برداشت نہیں کرے گی اور اگر کسی بھی سرکاری عہدیدار یا وزیر کی کرپشن کے حوالے سے کوئی ثبوت یا شکایت سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ کوئی خالی دھمکی نہیں بلکہ ایک پرعزم بیان ہے جس کے تحت نااہل اور کرپٹ عناصر کو سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں اور طلبہ کو ترغیب دی کہ وہ ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کریں اور سیاسی عمل میں شامل ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے شہروں میں بھی ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے جس کے تحت ہسپتالوں اور اسکولوں کی تعمیر نو کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی سطح پر کینسر کے اسپتال قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کو اعلیٰ طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ ساتھ ہی صوبے بھر میں تین سو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کی تعمیر کا منصوبہ زیرِ عمل ہے جو تعلیمی معیار میں اضافے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔.
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جہلم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبے میں شفافیت اور میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی نوع کی کرپشن کو برداشت نہیں کرے گی اور اگر کسی بھی سرکاری عہدیدار یا وزیر کی کرپشن کے حوالے سے کوئی ثبوت یا شکایت سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ کوئی خالی دھمکی نہیں بلکہ ایک پرعزم بیان ہے جس کے تحت نااہل اور کرپٹ عناصر کو سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں اور طلبہ کو ترغیب دی کہ وہ ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کریں اور سیاسی عمل میں شامل ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے شہروں میں بھی ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے جس کے تحت ہسپتالوں اور اسکولوں کی تعمیر نو کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی سطح پر کینسر کے اسپتال قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کو اعلیٰ طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ ساتھ ہی صوبے بھر میں تین سو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کی تعمیر کا منصوبہ زیرِ عمل ہے جو تعلیمی معیار میں اضافے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔
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