کشمیر اور مالیہ کے وزیروں نے ایف اے ٹی اے، پی اے ٹی اے اور مالاکند کے ٹیکس امور پر کی جامع گفتگو

وزیران نے سابقہ ایف اے ٹی اے، پی اے ٹی اے اور مالاکند ڈویژنوں میں ٹیکس کے نفاذ پر تفصیلی مذاکرات کیے، مقامی عوام کی معاشی بوجھ کم کرنے اور شفاف مالیاتی پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیا۔
اسلام آباد (اے پی پی) - وفاقی وزیر کشمیر امور، گلگت‑بالٹیستان اور سافرون، انجینئر عامر مقام نے جمعرات کو وفاقی وزیر مالیات، سینیٹر محمد اورنگزیب کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کی۔ اس ملاقات کا مقصد خیبرپختونخوا کے معاشی اور مالیاتی مسائل پر گہرائی سے بحث کرنا تھا۔ دونوں حکام نے خاص طور پر سابقہ ایف اے ٹی اے ، پی اے ٹی اے اور مالاکند ڈویژنوں میں ٹیکس کی نفاذ کے حوالے سے متعدد نکات پر تبادلہ خیال کیا۔ عامر مقام نے ان علاقوں کے باشندوں کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کی گئی بے مثال قربانیوں کو سراہتے ہوئے بتایا کہ وہ ابھی بھی معاشی اور سماجی اثرات سے نکلنے کی کوشش میں ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیکس کے نظام کی تدوین میں مقامی مسائل اور پہلی بار کی ضرورتوں کو مدنظر رکھا جائے، تاکہ عوام پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے اور ترقیاتی منصوبے مؤثر طور پر لاگو ہوں۔ وزیر مالیات، سینیٹر محمد اورنگزیب نے مقام کی پیش کردہ تجاویز کو غور سے سنا اور یقین دلایا کہ حکومت اس معاملے کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وفاقی سطح پر مالیاتی پالیسیوں کو مقامی سطح پر اپنانے کے لئے ایک مخصوص ریفریلز ٹیم تشکیل دی جائے گی، جس سے ٹیکس ریونیو کی شفافیت اور وصولی کے عمل میں بہتری متوقع ہے۔ اس کے علاوہ، اجلاس میں ملکی معیشت کے اہم شعبوں جیسے کہ زراعت، صنعت اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں وزیر نے یہ بھی تاکید کی کہ مالیاتی پالیسیوں میں شفافیت اور عوامی شرکت کو یقینی بناتے ہوئے، معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ملاقات حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ نادار اور پس پردہ علاقوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہ کر ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لئے عملی قدم اٹھائے گی۔ اس سلسلے میں موجودہ مالیاتی قوانین کی دوبارہ تجزیہ اور ضرورت کے مطابق ترامیم کی تجویز پیش کی گئی۔ حکومتی ترجیح یہ ہے کہ ٹیکس کے بوجھ کو عوامی استطاعت کے مطابق ڈھالا جائے اور اس سے آمدنی بڑھانے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں۔ اس ضمن میں عوامی نمائندوں اور ماہرین کے ساتھ مزید مشاورتی سیشنز کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ نوٹ کریں کہ اس ملاقات کے بعد مالیاتی محکمہ نے فوری طور پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے جسے آئندہ ہفتوں میں وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا اور وفاقی حکام کے سامنے پیش کیا جائے گا.
اسلام آباد (اے پی پی) - وفاقی وزیر کشمیر امور، گلگت‑بالٹیستان اور سافرون، انجینئر عامر مقام نے جمعرات کو وفاقی وزیر مالیات، سینیٹر محمد اورنگزیب کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کی۔ اس ملاقات کا مقصد خیبرپختونخوا کے معاشی اور مالیاتی مسائل پر گہرائی سے بحث کرنا تھا۔ دونوں حکام نے خاص طور پر سابقہ ایف اے ٹی اے، پی اے ٹی اے اور مالاکند ڈویژنوں میں ٹیکس کی نفاذ کے حوالے سے متعدد نکات پر تبادلہ خیال کیا۔ عامر مقام نے ان علاقوں کے باشندوں کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کی گئی بے مثال قربانیوں کو سراہتے ہوئے بتایا کہ وہ ابھی بھی معاشی اور سماجی اثرات سے نکلنے کی کوشش میں ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیکس کے نظام کی تدوین میں مقامی مسائل اور پہلی بار کی ضرورتوں کو مدنظر رکھا جائے، تاکہ عوام پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے اور ترقیاتی منصوبے مؤثر طور پر لاگو ہوں۔ وزیر مالیات، سینیٹر محمد اورنگزیب نے مقام کی پیش کردہ تجاویز کو غور سے سنا اور یقین دلایا کہ حکومت اس معاملے کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وفاقی سطح پر مالیاتی پالیسیوں کو مقامی سطح پر اپنانے کے لئے ایک مخصوص ریفریلز ٹیم تشکیل دی جائے گی، جس سے ٹیکس ریونیو کی شفافیت اور وصولی کے عمل میں بہتری متوقع ہے۔ اس کے علاوہ، اجلاس میں ملکی معیشت کے اہم شعبوں جیسے کہ زراعت، صنعت اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں وزیر نے یہ بھی تاکید کی کہ مالیاتی پالیسیوں میں شفافیت اور عوامی شرکت کو یقینی بناتے ہوئے، معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ملاقات حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ نادار اور پس پردہ علاقوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہ کر ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لئے عملی قدم اٹھائے گی۔ اس سلسلے میں موجودہ مالیاتی قوانین کی دوبارہ تجزیہ اور ضرورت کے مطابق ترامیم کی تجویز پیش کی گئی۔ حکومتی ترجیح یہ ہے کہ ٹیکس کے بوجھ کو عوامی استطاعت کے مطابق ڈھالا جائے اور اس سے آمدنی بڑھانے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں۔ اس ضمن میں عوامی نمائندوں اور ماہرین کے ساتھ مزید مشاورتی سیشنز کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ نوٹ کریں کہ اس ملاقات کے بعد مالیاتی محکمہ نے فوری طور پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے جسے آئندہ ہفتوں میں وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا اور وفاقی حکام کے سامنے پیش کیا جائے گا
خلاصہ مالیاتی پالیسیاں خیبرپختونخوا کے ٹیکس امور سابقہ ایف اے ٹی اے مالاکند اور پی اے ٹی اے حکومت کی معاشی حکمت عملی