کشمیر کے علاقے کیرن میں راجہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد، سرحد پار اہل خانہ جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ دریائے نیلم کے دونوں کناروں پر تقسیم خاندانوں کی دکھ بھری کہانی، جہاں چند میٹر کا فاصلہ بھی ملاقات سے روکتا ہے۔
کشمیر میں سرحد پار سے بھائی کا آخری دیدار: ’صرف چند میٹر کا فاصلہ ہے مگر دریا کی لہروں نے ہمیں ملنے نہ دیا‘ جب انڈیا کے زیرِ انتظام کشمیر کے علاقے کیرن میں راجہ لیاقت علی خان کی وفات ہوئی تو تجہیز و تکفین سے قبل ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ کیرن کا خطہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان چند میٹر چوڑے دریائے نیلم سے بٹا ہوا ہے۔ لیاقت کے والدین اور بہن بھائی 1990 میں مسلح شورش شروع ہوتے ہی پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر چلے گئے اور وہیں آباد ہوگئے تھے۔ انھیں میت دریا کے اس پار سے دکھائی گئی اور وہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ کیرن کے منقسم حصوں کے درمیان دریائے نیلم ہی عبوری سرحد لائن آف کنٹرول کا حصہ ہے اور دونوں آبادیوں کے درمیان رابطے نہیں ہیں۔ پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر کے شہر مظفرآباد میں چہلہ بانڈی مہاجر کیمپ میں مقیم شگفتہ بانو نم آنکھوں کے ساتھ یہ سوال کرتی ہیں کہ ’یہ کیسی تقسیم ہے؟
لیاقت خان کے بھتیجے راجہ مُنیم نے بی بی سی کو فون پر بتایا کہ 'مسئلہ یہ تھا کہ اُن کے بھائی بہن اس اہم گھڑی میں کس طرح اُن کا چہرہ دیکھیں اور جنازے میں شامل ہو جائیں۔ دریا کے اُس پار چاچا جی کے سبھی اقربا ماتم کر رہے تھے اور ہم نے اس طرف سے اُن کی میت کو دکھانے کے لیے چارپائی کو اونچا اُٹھایا تو اُس پار کہرام مچ گیا۔' راجہ لیاقت علی کیرن میں ایک معروف شخصیت تھے اور نائب تحصیلدار کے طور پر وہیں تعینات تھے۔ مُنیم کے مطابق جب ان کا خاندان ایل او سی پار چلا گیا تو وہ نوکری کی وجہ سے یہیں رُک گئے۔ 'انہیں اُمید تھی کہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو رابطے پھر بحال ہوں گے۔ لیکن ایسا ہو نہ سکا۔' کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول دنیا کی خطرناک ترین سرحدوں میں شامل ہے۔ 740 کلومیٹر طویل اور 35 کلومیٹر چوڑی ایل او سی عام سرحدوں کی طرح نہیں ہے۔ اس سرحدی پٹی پر دونوں جانب لاکھوں لوگ رہتے ہیں۔
کیرن کی حساس ترین سرحدی پٹی میں چار ہزار لوگ آباد ہیں۔ یہاں کا ہر خاندان ایل او سی کے بیچ تقسیم ہے۔ جیسے شگفتہ بانو 1990 میں کیرن سے اپنے والد راجہ اءھار خان اور چھ بھائیوں کے ہمراہ پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر نکل مکانی کر کے آئی تھیں۔ مگر ان کی والدہ اور بھائی انڈیا کے زیرِ انتظام کشمیر میں ہی رہے اور یہ خاندان کبھی اکٹھا نہ ہو سکا۔ سنیچر کے روز جب راجہ لیاقت کی تدفین کی جا رہی تھی تو دریا کے دونوں جانب لوگ موجود تھے۔ سرحد پار ان کے اہل خانہ انھیں دیکھ سکتے تھے مگر چھو نہیں سکتے تھے۔ شگفتہ بانو کہتی ہیں کہ 'میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا اور میں اس کے جنازے کے پاس بھی نہ بیٹھ سکی۔ نہ ماں کے گلے لگ کر رو سکی۔ چند میٹر کا فاصلہ تھا مگر دریا کی لہروں نے ہمیں ملنے نہ دیا۔' راجہ لیاقت کے بھائی نثار خان کہتے ہیں کہ 'دریا کے اس پار سے بھائی کا جنازہ آ رہا تھا اور ہم اس طرف روتے چلاتے کھڑے تھے۔ 'میں اپنے بھائی کو کندھا نہ دے سکا۔ نہ آخری بار چہرہ دیکھ سکا۔ ہم یہ دکھ، یہ جدائی دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہیں۔ دنیا اس مسئلے کو حل کرے تاکہ بیٹے باپ سے، بیٹی ماں سے اور بہن بھائیوں سے مل سکیں۔' وہ کہتے ہیں کہ 'ہم بے بس تھے۔ سامنے بھائی کا جنازہ تھا اور ہم صرف اشاروں میں بات کر سکتے تھے۔ کئی سالوں سے رابطہ بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار ہم تھوڑے وقت کے لیے بات کرتے تھے، وہ بھی محدود۔' راجہ لیاقت علی کے ایک اور بھائی راجہ بشارت کہتے ہیں کہ 'میں چھوٹا تھا جب 1990 میں نقل مکانی کر کے میرے والد اور بہن بھائی اس طرف آئے۔ ہمارا خاندان تقسیم ہو گیا اور ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہا۔ 'ہم صرف دریا کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ جب بھائی کی وفات کا سنا تو ہم فوراً کیرن کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم جنازے میں شریک نہیں ہو سکیں گے مگر ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔' وہ بتاتے ہیں کہ جب سرحد پار جنازہ ہو رہا تھا تو 'بہنیں اس پار پتھروں پر سر مار مار کر رو رہی تھیں۔ اس پار ماں رو رہی تھی مگر اپنے بیٹوں کو گلے نہیں لگا سکتی تھی۔۔۔ کم از کم مرنے کے بعد اکٹھا ہونے کا حق تو ملنا چاہیے۔' کیرن، ٹِٹوال اور دیگر سرحدی علاقے ماضی میں ایسے خاندانوں کے غیر رسمی رابطوں کے لیے جانے جاتے رہے ہیں، خاص طور پر 2003 کی جنگ بندی کے بعد لوگ دریا کے کنارے آ کر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ تاہم گذشتہ برسوں میں یہ روابط کم ہو گئے ہیں اور 2019 میں انڈیا کی جانب سے اپنے زیرِ انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ برقرار ہے۔ انڈیا کے زیرِ انتظام کشمیر میں راجہ لیاقت کے ایک اور رشتہ دار محمد یاسر کہتے ہیں کہ 'کچھ کراسنگ پوائنٹس تھے لیکن اس کے لیے ایل او سی پرمِٹ لینا پڑتا تھا۔ حالانکہ اب یہ کراسنگ پوائنٹ بھی بند ہیں لیکن پرمِٹ لینے کا عمل نہایت طویل اور پیچیدہ ہے اور اس میں طویل جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ 'جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے انتظار کیا جاسکتا ہے اور اتنی دیر میں ایل او سی پرمِٹ لینا ناممکن ہے۔
