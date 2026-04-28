کلفٹن میں فائرنگ کے واقعے میں پیشرفت، ملزم کی والدہ کا ویڈیو بیان سامنے آیا

شہر قائد کے علاقے کلفٹن بلاک 9 میں ایف بی آر افسر پر فائرنگ کے واقعے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں واقعے کے بعد فرار ہونے والے سابق پولیس افسر کے بیٹے آغا شہیر کی والدہ کا ویڈیو بیان منظرِ عام پر آ گیا۔ ملزم کی والدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ چند روز قبل ان کے بیٹے کی گاڑی کو معمولی ٹکر پیش آئی تھی جس کے بعد گاڑی میں سوار چار افراد نے مبینہ طور پر آغا شہیر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کراچی میں مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے کے دوران 6 ڈاکو گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔
شہر قائد کے علاقے کلفٹن بلاک 9 میں ایف بی آر افسر پر فائرنگ کے واقعے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں واقعے کے بعد فرار ہونے والے سابق پولیس افسر کے بیٹے آغا شہیر کی والدہ کا ویڈیو بیان منظرِ عام پر آ گیا۔ ملزم کی والدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ چند روز قبل ان کے بیٹے کی گاڑی کو معمولی ٹکر پیش آئی تھی جس کے بعد گاڑی میں سوار چار افراد نے مبینہ طور پر آغا شہیر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ واقعے کے روز ان کا بیٹا گھر واپس آیا تھا تاہم کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی جس پر وہ باہر گیا اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ آغا شہیر کی والدہ کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ واقعہ کس دشمنی کی بنیاد پر پیش آیا اور نہ ہی انہیں اپنے بیٹے کی موجودہ مقام کے بارے میں کوئی علم ہے۔ واضح رہے کہ کلفٹن میں فائرنگ کے اس واقعے میں ایف بی آر کا ایک افسر زخمی ہوا تھا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کراچی ، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 5 زخمیوں سمیت 6 ڈاکو گرفتار، ایک فرار کراچی میں قانون و نظم کی حالت پر نگرانی رکھنے والے اداروں کی جانب سے مختلف علاقوں میں پولیس کے مقابلے کے دوران 6 ڈاکو گرفتار کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق، گلیوں میں کھڑے نوجوانوں کو لوٹنے کے دوران ڈاکو ؤں نے مقاومت دکھائی جس کے بعد پولیس نے فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کر کے ڈاکو ؤں کو گرفتار کیا۔ گرفتار ڈاکو ؤں میں سے 5 زخمی ہو گئے جبکہ ایک ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گرفتار ڈاکو ؤں کے پاس سے لوٹا ہوا مال، ہاتھیار اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ پولیس نے کہا کہ ڈاکو ؤں پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور وہ شہر میں امنیتی تدابیر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ شہر میں ڈاکو ؤں کی سرکراہی پر روک لگانے کے لیے پولیس نے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کی ہے۔ پولیس کے مطابق، ڈاکو ؤں کی سرکراہی پر روک لگانے کے لیے ناکہ بندی کے دوران مختلف افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں سے کچھ ڈاکو ؤں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کے عمل میں شامل تھے جبکہ کچھ افراد غیر قانونی ہاتھیار کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ شہر میں امنیتی تدابیر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور ڈاکو ؤں کی سرکراہی پر روک لگانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی.
شہر قائد کے علاقے کلفٹن بلاک 9 میں ایف بی آر افسر پر فائرنگ کے واقعے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں واقعے کے بعد فرار ہونے والے سابق پولیس افسر کے بیٹے آغا شہیر کی والدہ کا ویڈیو بیان منظرِ عام پر آ گیا۔ ملزم کی والدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ چند روز قبل ان کے بیٹے کی گاڑی کو معمولی ٹکر پیش آئی تھی جس کے بعد گاڑی میں سوار چار افراد نے مبینہ طور پر آغا شہیر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ واقعے کے روز ان کا بیٹا گھر واپس آیا تھا تاہم کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی جس پر وہ باہر گیا اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ آغا شہیر کی والدہ کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ واقعہ کس دشمنی کی بنیاد پر پیش آیا اور نہ ہی انہیں اپنے بیٹے کی موجودہ مقام کے بارے میں کوئی علم ہے۔ واضح رہے کہ کلفٹن میں فائرنگ کے اس واقعے میں ایف بی آر کا ایک افسر زخمی ہوا تھا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 5 زخمیوں سمیت 6 ڈاکو گرفتار، ایک فرار کراچی میں قانون و نظم کی حالت پر نگرانی رکھنے والے اداروں کی جانب سے مختلف علاقوں میں پولیس کے مقابلے کے دوران 6 ڈاکو گرفتار کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق، گلیوں میں کھڑے نوجوانوں کو لوٹنے کے دوران ڈاکوؤں نے مقاومت دکھائی جس کے بعد پولیس نے فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کر کے ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔ گرفتار ڈاکوؤں میں سے 5 زخمی ہو گئے جبکہ ایک ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گرفتار ڈاکوؤں کے پاس سے لوٹا ہوا مال، ہاتھیار اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ پولیس نے کہا کہ ڈاکوؤں پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور وہ شہر میں امنیتی تدابیر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ شہر میں ڈاکوؤں کی سرکراہی پر روک لگانے کے لیے پولیس نے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کی ہے۔ پولیس کے مطابق، ڈاکوؤں کی سرکراہی پر روک لگانے کے لیے ناکہ بندی کے دوران مختلف افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں سے کچھ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کے عمل میں شامل تھے جبکہ کچھ افراد غیر قانونی ہاتھیار کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ شہر میں امنیتی تدابیر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور ڈاکوؤں کی سرکراہی پر روک لگانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی