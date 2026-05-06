کمبوڈیا کے وزیر اعظم کے خزیندار نے منی لانڈرنگ پلتافارم میں 30 فیصد حصے کے مالک ہونے کا اعتراف کیا

کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن میٹ کے خزیندار ہن تو نے ایک ڈیجٹل پیمنٹ پلتافارم ہیونی پی میں 30 فیصد حصے کے مالک ہونے کا اعتراف کیا ہے، جو سائبر اسکیمز اور منی لانڈرنگ سے جڑا ہے۔ امریکی حکومت نے ہیونی گروپ کو منی لانڈرنگ کے لیے بنیادی خواہش کے طور پر نامزد کیا تھا، جبکہ چینی حکومت نے اس کے سابق چیئر مین لی شیونگ کو جرائمگوشت گروپ کے مرکزی حصہ کے طور پر نامزد کیا ہے۔ کمبوڈیا نے بین الاقوامی اسکیم انڈسٹری کے لیے ایک مرکز کے طور پر خود کو پیش کیا ہے، جہاں حکومت نے سخت قدم اٹھا رہے ہیں۔
کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن میٹ کے خزیندار ہن تو نے بدھ کو کہا کہ وہ ایک ڈیجٹل پیمنٹ پلتافارم کے 30 فیصد حصے کے مالک ہیں جو سائبر اسکیمز اور منی لانڈرنگ سے جڑا ہے اور واشنگٹن نے اس پر تحریم لگائی ہے۔ امریکی حکومت نے سال قبل ہیونی گروپ کو اتھارٹی کے ساتھ جڑا ہے جو ای-کامرس، پیمنٹ اور کرپٹو کرنسی ایکسچینج سروسز پیش کرنے والی کئی کمپنیوں کے مالک ہیں، جن میں ہیونی پی بھی شامل ہے، جو بین الاقوامی مجرمانہ گروہوں کے لیے سائبر اسکیمز سے جڑے فنڈس کو منی لانڈرنگ کرنے میں شریک ہے۔ ہیونی گروپ کے سابق چیئر مین لی شیونگ کو پچھلے مہینے چین میں برپوش کر دیا گیا تھا۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایک بڑے بین الاقوامی جوا اور فریب کے سنڈکیٹ کے مرکزی حصہ تھے اور کئی جرائم کے مظبوتی ہیں۔ ہن تو نے ایک بیانیہ میں کہا، ’میں عام عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہیونی پی پی ایل سی کے 30 فیصد حصے کے مالک ہوں۔‘ لی شیونگ نے ہیونی پی کے 62 فیصد حصے کے مالک تھے، جبکہ ہن تو نے 30 فیصد حصے کے مالک تھے، جیسا کہ لیکویڈیٹر ریچز اینڈ پارٹنرز کے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ ہن تو نے کہا کہ وہ ہیونی پی کی کاروباری کارکردگی کا انتظام نہیں کرتے تھے اور ’میں کبھی بھی اس کمپنی سے کوئی منافع، تقسیمات یا اثاثیں حاصل نہیں کیے۔‘ وزیر اعظم کے رشتیدار کو پہلے ہیونی پی کے ڈائریکٹر کے طور پر تجارتی وزارت کے آن لائن کاروباری ریکارڈ میں شامل کیا گیا تھا۔ ہیونی پی کے تمام دائنوں کو پیمنٹ کے بعد، کمپنی کے نٹ کیش بلنس 1.
1 ملین ڈالر سے زائد تھا، اور باقی فنڈز کو ’کمپنی کی سابقہ کارکردگی کے لیے ذمہ دار اصل حصہ داروں‘ کو تقسیم کیا گیا، جیسا کہ لیکویڈیٹر نے کہا۔ پچھلے مہینے سے، مظاہرین نے ہیونی پلتافارم ایچ-پی (پہلے ہیونی پی) کے اکاؤنٹس کے غیر قابل رسائی ہونے پر احتجاج کیا ہے، جنہوں نے کہا کہ دسمبر سے ہی وہ قابل رسائی نہیں ہیں۔ قومی بینک آف کمبوڈیا نے کہا کہ ہیونی پلتافارم کے کاروباری لائسنس ریکل کی گئی ہیں، اور ہیونی پی کے دائنوں کو عدالتوں میں جا کر دعویں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ نئی کمپنی ایچ-پی کے دائنوں کو لیکویڈیٹر کے پاس دعویں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امریکی خزانہ کی مالیاتی جرائم کی روکنے والی نیٹ ورک (FinCEN) نے پھنوم پین میں ہیونی گروپ کو ’میں منی لانڈرنگ کے لیے بنیادی خواہش‘ کے طور پر نامزد کیا تھا اور امریکی مالی اداروں کو اس کے ساتھ ٹرانزیکشنز پر عمل کرنے سے منع کیا تھا۔ FinCEN نے کہا کہ یہ گروپ اگست 2021 سے جنوری 2025 تک 4 بلین ڈالر سے زائد غیر قانونی منافع حاصل کر چکا تھا، جن میں اسکیمز، چوری کی گئی فنڈز اور غیر قانونی سائبر ایکٹرز شامل تھے۔ بیجنگ نے ہیونی گروپ کے لی شیونگ کو ’جرمگوشت گروپ کے مرکزی حصہ‘ کے طور پر نامزد کیا ہے، جو چینی جنرل چن زھی کے ساتھ جڑا ہے، جو کمبوڈیا سے چالاکی سے کام کر رہا تھا قبل از کہ اس سال چین میں برپوش کر دیا گیا۔ کمبوڈیا نے حال ہی میں بین الاقوامی اسکیم انڈسٹری کے لیے ایک مرکز کے طور پر خود کو پیش کیا ہے، جہاں جرائمگوشت گروہوں نے ابتدائی طور پر چینی بولنے والوں کو ہدف بنایا تھا، لیکن اب وہ عالمی سطح پر سالانہ دسوں بلین ڈالر چوری کر رہے ہیں۔ کازینوز، ہوٹلز اور مضبوط کمپاؤنڈز سے، اسکیمرز – جن میں کچھ خود مختار ہیں اور کچھ ٹریفکڈ ہیں – جعلی رومانٹک تعلقات اور کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری اسکیمز چلاتے ہیں، جو سوشل میڈیا اور میسجنگ پلتافارمز کے ذریعے ہدفوں کو پرسنگ کر کے فنڈز اور ذاتی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کمبوڈیا کے عہدہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ سخت قدم اٹھا رہے ہیں، اور سال 2023 سے اب تک 13,000 سے زائد غیر ملکی نیشنلز کو آن لائن اسکیمز میں شامل ہونے پر گرفتار کر چکے ہیں۔ ناظروں نے اعلیٰ کمبوڈیا کے عہدہ داروں کو ملکیٹ میں شامل ہونے کے الزام لگائے ہیں – جن پر حکومت نے انکار کیا ہے۔ لیکن حال ہی میں، حکومت نے کئی پولیس اور امیگریشن عہدہ داروں پر سائبر اسکیمز میں شامل ہونے کے الزامات لگا کر چارج شیٹ جاری کی ہے
