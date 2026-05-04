کمشنر کراچی نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو شہر میں مویشی منڈیاں قائم کرنے کی اجازت دی

کمشنر کراچی نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو شہر کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ فیصلہ شہر میں جانوروں کی خرید و فروخت کے نظام کو منظم کرنے کے مقصد سے لیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی نے مویشی منڈیاں قائم کرنے سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق بلدیہ عظمیٰ کراچی 7 اضلاع میں مویشی منڈیاں قائم کر سکتی ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق اتوار بازار سیکٹر الیون ڈی نارتھ کراچی، کے ایم سی گراؤنڈ سفاری پارک، گلستان جوہر بلاک پانچ اور چھ، بکرا پیڑی لیاری، اور کورنگی میں اٹک پیٹرول پمپ کے اطراف خالی پلاٹ پر مویشی منڈی قائم کی جائے گی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر میں 11 اضلاع پر مویشی منڈیاں قائم کرنے سے متعلق کمشنر کراچی سے اجازت طلب کی تھی۔ کمشنر نے بلدیہ عظمیٰ کراچی، ڈپٹی کمشنر آفس، بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کو ساتوں اضلاع میں مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ منڈیاں جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے مخصوص مقامات پر قائم کی جائیں گی تاکہ شہر میں غیر قانونی جانوروں کی خرید و فروخت پر روک لگائی جا سکے۔ کراچی میں غیر قانونی ادویات بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ہے۔ کراچی کے کورنگی اور پاک کالونی میں لوٹ مار اور گاڑی چوری کی وارداتوں کی فوٹیجز سامنے آئیں ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر میں مویشی منڈیاں قائم کرنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ شہر میں جانوروں کی خرید و فروخت کے نظام کو منظم کیا جا سکے۔ یہ منڈیاں شہر کے مختلف علاقوں میں قائم کی جائیں گی تاکہ ہر علاقے کے رہنما کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے ایک مناسب مقام موجود ہو
