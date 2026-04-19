امریکہ کی سابق نائب صدر کملا ہیرس نے اسرائیلی وزیراعظم پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے پر اکسایا، جو امریکی عوام کی خواہشات اور مفادات کے منافی تھا۔ ان کے مطابق اس فیصلے نے امریکی فوجیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور خطے میں عدم استحکام کو بڑھایا۔
امریکا کی سابق نائب صدر کملا ہیرس نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس نے بین الاقوامی سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ پر اکسانے کے پیچھے اسرائیلی وزیراعظم کا ہاتھ تھا۔ کملا ہیرس کے مطابق، یہ اقدام امریکی عوام کی خواہشات اور مفادات کے سراسر خلاف تھا اور ٹرمپ انتظامیہ نے ایک ایسی جنگ کی طرف قدم بڑھایا جس میں امریکی عوام کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اپنے ایک تفصیلی بیان میں، کملا ہیرس نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ جنگ کا
یہ فیصلہ محض غلط فہمیوں یا دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایسی قوتیں کارفرما تھیں جو خطے میں عدم استحکام کی خواہشمند تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اس غلط سمت میں اٹھائے گئے قدم کے نتیجے میں نہ صرف خطے کی صورتحال مزید ابتر ہوئی بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکی فوجیوں کی جانیں بھی غیر ضروری طور پر خطرے میں پڑ گئیں۔ سابق نائب صدر کا کہنا تھا کہ اس فیصلے نے امریکہ کو ایسے تنازعات میں الجھا دیا جن کا براہ راست تعلق امریکی قومی مفادات سے نہیں تھا، اور ایسے اقدامات سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ کملا ہیرس کے بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں ایسے فیصلے جو عام عوام کی امنگوں کے خلاف ہوں، وہ نہ صرف ملک کے لیے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی نقصاندہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے خدشات نے پہلے ہی عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑا دی تھی، اور مختلف ممالک و حلقوں کی جانب سے سفارتی حل کی اپیلیں کی جا رہی تھیں۔ اس صورتحال میں، کملا ہیرس کا یہ بیان کہ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ عوامی امنگوں کے منافی تھا اور اس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا، ایک اہم نکتہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ ایران کی جانب سے 15 روزہ جنگ بندی کی امریکی تجویز پر عملدرآمد کے صرف تین دن باقی تھے جب یہ صورتحال سامنے آئی، جس سے معاملات کی نزاکت اور بڑھ گئی۔ یہ صورتحال مزید پیچیدہ اس وقت ہوئی جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کا عندیہ دیا۔ اس کے علاوہ، آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے دو بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کی تصدیق مودی سرکار نے بھی کی۔ ان تمام واقعات کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق نظر آتا ہے اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔
