کم جونگ اُن کی بیٹی: شمالی کوریا میں ممکنہ جانشینی؟

جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ کم جونگ اُن کی نوعمر بیٹی، جو ای، کو شمالی کوریا میں اپنے والد کی جگہ لینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جو ای کی حالیہ فوجی سرگرمیوں میں شرکت اور عوامی نمائشیں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ وہ ملک کی اگلی رہنما بن سکتی ہیں۔ تاہم، ماہرین نے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔
شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اُن کی نوعمر بیٹی، غالباً جانشینی کی امیدوار۔ جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی کا دعویٰ کم جونگ اُن کی نوعمر بیٹی کو شمالی کوریا کی اگلی سربراہ کے طور پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی نے بتایا ہے کہ کم جونگ اُن کی نوعمر بیٹی، جو ممکنہ طور پر 13 سال کی ہے اور جو ای کے نام سے جانی جاتی ہے، کو اُن کے جانشین کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اندازہ اس وقت لگایا گیا جب شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری کی جانے والی حالیہ تصاویر میں جو ای کو فوجی
سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے دکھایا گیا۔ ایک اہم منظر میں اسے اپنے والد کے ساتھ ٹینک چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ قانون سازوں نے کہا کہ یہ منظر غالباً اس کی فوجی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور مستقبل میں ایک خاتون جانشین کی جانب سے ملک کی قیادت کرنے کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے تھا۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران، جو ای کو اہم ریاستی اور دفاعی تقریبات میں زیادہ بار دیکھا گیا ہے۔ ٹینک کی تصاویر کے علاوہ، اسے شوٹنگ رینج میں رائفل چلاتے اور ہینڈگن سنبھالتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ یہ نمائشیں احتیاط سے منصوبہ بند ہیں اور اسے ایک مضبوط اور قابل مستقبل کی رہنما کے طور پر پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ قانون سازوں کے مطابق، یہ کوششیں اس طریقے کی عکاسی کرتی ہیں جس طرح 2010 کی دہائی کے اوائل میں کم جونگ اُن کو اقتدار سنبھالنے سے پہلے عوام کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ جو ای کو اسی طرح کے ماحول میں دکھا کر، شمالی کوریا غالباً اس کی قیادت کے گرد بتدریج ایک بیانیہ بنانے اور اقتدار کی ممکنہ منتقلی کے لیے عوام کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔\خفیہ ایجنسی نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ جو ای کی بڑھتی ہوئی نمائش اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسے پہلے ہی ملک کے رہنماؤں کے ڈھانچے میں سرفہرست شخصیات میں سے ایک کے طور پر شمار کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ پروفائل تقریبات میں اس کی بار بار موجودگی کو اس کی پوزیشن کو مستحکم کرنے اور اس کی جانشینی کے خیال کو معمول پر لانے کی جانب ایک قدم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس دوران، کچھ قیاس آرائیوں میں تجویز کیا گیا تھا کہ کم کی بہن، کم یو جونگ، جو ای کو دی جانے والی توجہ سے ناخوش ہو سکتی ہیں۔ تاہم، قانون سازوں نے اس خیال کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آزادانہ اختیار نہیں رکھتی اور موجودہ طاقت کے ڈھانچے میں معاون ہے۔ ان پیش رفتوں کے باوجود، کچھ ماہرین نے احتیاط کی اپیل کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگرچہ جو ای کی عوامی نمائشیں اہم ہیں، لیکن یہ ابھی تک اس بات کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اسے باضابطہ طور پر کم کے جانشین کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ، اپنے ابتدائی برسوں کے دوران اپنے والد کے برعکس، وہ ابھی تک اہم کرداروں میں آزادانہ طور پر نظر نہیں آئی ہے۔ مجموعی طور پر، صورتحال شمالی کوریا کی قیادت کی منصوبہ بندی میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے، لیکن جانشینی کے بارے میں حتمی فیصلہ اب بھی وقت لے سکتا ہے
