کم عمری میں تیراکی سیکھنے کے حیرت انگیز فوائد

ماہرین کے مطابق کم عمری میں تیراکی سیکھنا بچوں کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ یہ بچوں کو خوداعتمادی، سماجی مہارتیں اور صحت مند طرز زندگی اپنانے میں مدد کرتا ہے۔
ماہرین صحت اور بچوں کی نشوونما کے شعبے سے منسلک افراد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کم عمری میں تیراکی سیکھنا بچوں کی مجموعی نشوونما اور صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ محض ایک تفریحی سرگرمی یا پانی میں تیرنے کا فن نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کے ذہنی، جسمانی اور جذباتی ارتقاء میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ متعدد تحقیقاتی مطالعات نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر میں تیراکی سیکھتے ہیں، وہ نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں بلکہ ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی بہتر ہوتی ہیں۔ ان بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت، یادداشت، توجہ اور سیکھنے کی رفتار میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تیراکی بچوں کی سماجی مہارتوں کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب بچے گروپ میں تیراکی سیکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھتے ہیں، دوست بناتے ہیں اور اجتماعی ماحول میں رہنے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ یہ تمام عوامل ان کی شخصیت کی تعمیر اور کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر (ASD) میں مبتلا بچوں کے لیے تیراکی ایک بہترین علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ تیراکی کی مشق سے ان بچوں میں حرکت کو سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے تعامل کرنے لگتے ہیں۔ تیراکی ایک ایسی ورزش ہے جو پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے لیکن کسی ایک حصے پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالتی۔ اس سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، جسم کی لچک بڑھتی ہے اور چوٹ لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیراکی بچوں کو سانس لینے کی صحیح تکنیک سکھاتی ہے، جس سے دل اور پھیپھڑوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیراکی کو بچوں کے لیے ایک محفوظ اور مؤثر جسمانی سرگرمی قرار دیا جاتا ہے۔ کم عمری میں پانی سے جڑی سرگرمیاں بچوں کی ذہنی اور جذباتی نشوونما میں بھی مدد کرتی ہیں۔ تیراکی کے دوران دماغ میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، جس سے یادداشت، توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، سانس کے مخصوص انداز پر توجہ دینے کی وجہ سے بچوں میں ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور وہ خود کو زیادہ پرسکون اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیراکی کی تربیت بچوں کو صرف پانی میں رہنا نہیں سکھاتی بلکہ یہ ان کی مجموعی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ یہ انہیں خوداعتمادی، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی جیسی خصوصیات پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کم عمری میں ہی تیراکی سکھانے پر غور کریں تاکہ وہ جسمانی طور پر مضبوط، ذہنی طور پر چست اور جذباتی طور پر متوازن بن سکیں۔ بچوں کو تیراکی سکھانے کے لیے پیشہ ورانہ تربیت گاہوں اور قابل اعتماد اساتذہ کی خدمات حاصل کرنا ضروری ہے۔ بچوں کی عمر اور صلاحیت کے مطابق تیراکی کے مختلف مراحل طے کرنے سے انہیں تیراکی سیکھنے میں زیادہ آسانی ہوگی اور وہ اس سرگرمی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبر صحت اور تعلیم کے شعبے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہے اور قارئین کو بچوں کی نشوونما کے لیے مفید تجاویز پیش کرتی ہے.
