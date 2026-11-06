کنول آفتاب کا کپڑا برانڈز کے خلاف احتجاج: بڑی بات چیت
مشہور سوشل میڈیا شخصیت کنول آفتاب نے مقامی کپڑا برانڈز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مکمل اور باپردہ لباس کے حامل صارفین کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جنہیں اب تک مناسب انتخاب میسر نہیں۔
مقبول پاکستانی سوشل میڈیا انفلوئنسر کنول آفتاب نے مقامی کپڑوں کے برانڈز کے بڑھتے ہوئے رجحان پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ موجودہ مارکیٹ میں ناپسندیدہ کٹ اور مختصر لباس کی تیاری ایک پریشان کن صورتحال بن چکی ہے۔ کنول آفتاب نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ویڈیو پیغام میں اس بات کی وضاحت کی کہ برانڈز کو ہر طرح کے صارفین، خاص طور پر وہ جو مکمل اور باپردہ لباس پسند کرتے ہیں، کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک انفرادی پسند نہیں بلکہ ایک اہم صارفین کا سوال ہے جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
برانڈز کے ساتھ صارفین کی دشواریاں
کنول آفتاب نے اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا کہ جب وہ کسی بھی معروف برانڈ سے لباس میں تبدیلی کی درخواست کرتی ہیں تو انہیں سخت رد عمل ملتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ بعض اوقات لباس کی آستینوں کو بڑھانے یا پشت کو مکمل ڈھانپنے کی اپیل کرتی ہیں تاکہ وہ ان کے ثقافتی اور ذاتی اقدار کے مطابق ہو۔ تاہم، برانڈز کی جانب سے دی جانے والی جوابی کارروائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لباس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ رویہ صارفین کو یہ محسوس کروا رہا ہے کہ برانڈز صرف مخصوص گروہ کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں اور دیگر کو نظر انداز کر رہے ہیں۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
روایتی لباس کی کمی اور مارکیٹ کا تاثر
انفلوئنسر نے اپنے کیریئر کے دوران سینکڑوں مختلف برانڈز کو دیکھا ہے، لیکن اس دوران انہیں اپنی پسند کے مطابق لباس تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ان کا مؤقف ہے کہ ہر صارف کی پسند اور ضروریات کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ کنول آفتاب کا ماننا ہے کہ پاکستانی برانڈز کو روایتی پاکستانی لباس بھی تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ وسیع تر عوام کی ضروریات پوری کر سکیں۔ انہوں نے زور دیا کہ فیشن کی دنیا میں تنوع ہونا ضروری ہے اور صرف ایک قسم کے لباس کو فروغ دینا منصفانہ نہیں۔
برانڈز کی ذمہ داری اور مستقبل کے اقدامات
اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کنول آفتاب نے کہا کہ کاروباری اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے صارفین کی ایک وسیع رینج ہوتی ہے۔ اگر برانڈز اپنی ڈیزائننگ میں لچک دکھائیں گے تو وہ بہت سے نئے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں باپردہ لباس کی طلب بڑھ رہی ہے اور اسے نظر انداز کرنا کاروباری طور پر غلط ہوگا۔ برانڈز کو چاہیے کہ وہ صارفین کی آوازوں کو سنیں اور اپنے سٹاک میں متنوع انتخاب شامل کریں۔
سوشل میڈیا پر ردعمل اور مستقبل کی توقعات
کنول آفتاب کی یہ آواز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور اس نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ بہت سے صارفین نے ان کی حمایت کی ہے اور بتایا ہے کہ انہیں بھی اسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے۔ کنول آفتاب کا کہنا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند رکھیں گی تاکہ تبدیلی لائی جا سکے۔ وہ امید کرتی ہیں کہ اس کا اظہار برانڈز کے رویے میں مثبت تبدیلی کا سبب بنے گا اور پاکستانی فیشن انڈسٹری میں زیادہ تنوع آئے گا۔
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