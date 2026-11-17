کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اٹھانوےویں سینیڈ اجلاس میں اہم فیصلے: فیس میں کمی اور نئی تعیناتیوں کی منظوری
لاہور میں منعقد ہونے والی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی اٹھانوےویں سینیڈ میٹنگ میں وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز کی صدارت میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اجلاس میں سینئر فیکلٹی ممبران کی نئی تعیناتیوں، ملازمین کی پراموشنز اور ایمرجنسی الاؤنسز کی منظوری دی گئی۔ سینیڈ نے ڈاکٹر سایہ مختار کو پی ایچ ڈی ڈگری دینے اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے بیسک لائف سپورٹ پروگرامز کی فیس میں بڑی کمی کا بھی اعلان کیا۔ اجلاس میں بجٹ 2026-27 اور سرمایہ کاری کے امور پر بھی غور کیا گیا جس میں اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور یونیورسٹی کے سینئر حکام نے شرکت کی۔
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے انتظامیہ اور سربراہان نے لاہور میں اپنی اٹھانوےویں باقاعدہ نشست کا اہتمام کیا جس میں یونیورسٹی کے علمی، انتظامی اور مالیاتی امور پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اہم اجلاس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے کی اور اس دوران یونیورسٹی کے سینئر فیکلٹی ممبران کی نئی تعیناتیوں، ملازمین کی پراموشن کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی الاؤنس کے احکامات پر بھی متفقہ طور پر دستخط کیے گئے۔ یونیورسٹی کی اس اٹھانوےویں سینیڈ کا اجلاس ایک انتہائی اہم موڑ کے طور پر سامنے آیا کیونکہ اس میں یونیورسٹی کے مختلف ڈیپارٹمنٹس کے ڈینز اور ہیڈز کی تعیناتی کے حوالے سے کلیدی فیصلے سامنے آئے۔ ان فیصلوں کا مقصد یونیورسٹی کے ایکیڈمک معیار کو بلند کرنے اور انتظامیہ کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے جدید اور مؤثر اقدامات کرنے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس سینیڈ میٹنگ میں کیے گئے تمام فیصلے یونیورسٹی کے طویل مدہی مفادات کے عین مطابق ہیں۔ سینیڈ کی طرف سے یہ بھی منظور کیا گیا کہ ڈاکٹر سایہ مختار کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جائے جو کہ یونیورسٹی کی ایک قابل قدر کارکردگی ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے ملازمین کے لیے الاؤنسز میں اضافے کا فیصلہ بھی کیے گئے جو کہ عملے کی خوشحالی کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔ اس تاریخی اجلاس میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے معیارات پر مبنی بیسک لائف سپورٹ پروگرامز کے فیس میں نمایاں کمی کا فیصلہ بھی شامل تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم سیکورٹی اور تعلیمی قدم ہے جو کہ طلباء اور طبی پیشہ ور افراد کے لیے فیس کے بوجھ کو کم کرے گا۔ سینیڈ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ کمی یونیورسٹی کے ایکیڈمک رسپانسیبلٹی کے دائرے میں ہے۔ اجلاس کے دوران مالیاتی امور پر بھی گہری بحث ہوئی اور یونیورسٹی کی فنڈز کی سرمایہ کاری کے بارے میں حکمت عملی طے پائی۔ فنانشل یئرز 2026-27 کے بجٹ کے حوالے سے بھی تفصیلی تجزیہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے ایک مستحکم پلان مرتب کیا گیا۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے اعلیٰ عہدیداروں میں جے ڈی شاہرام سرور چوہدری، طارق بجوا، یو ای ٹی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شہزاد منیر، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اضافی سیکرٹری زہیدہ ظفر، ڈائریکٹر لا ایس پی اے شاہد امتیاز شامل تھے۔ ان کے علاوہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر شہزاد انور اور یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر محمد عمر بھی موجود تھے۔ اس اہم اجلاس میں یونیورسٹی کے مختلف کالجز کے ڈینز، ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈز اور یونیورسٹی سے منسلک اسپتالوں کے میڈیکل سپر اینٹنڈنٹس نے بھی شرکت کی۔ ان تمام ذمہ داران کی موجودگی نے اجلاس کو مزید جامع اور با اثر بنا دیا۔ اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ نئے تعینات کردہ ڈینز اور ہیڈز اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھائیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ یہ نئی تعیناتییں یونیورسٹی کے مستقبل کو مزید روشن کرنے کا باعث بنیں گی۔ مالیاتی استحکام کے لیے کیے گئے فیصلوں کا اثر بھی یونیورسٹی کی کارکردگی پر پڑے گا۔ سینیڈ کے اگلے اجلاسوں میں بھی اسی قسم کے ایکیڈمک اور انتظامی بہتری کے اقدامات کیے جانے کی امید کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ یونیورسٹی کے عوامی مفادات اور تعلیمی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سایہ مختار کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے کا فیصلہ ان کی محنت اور تحقیقی کامیابیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بات یونیورسٹی کی علمی سرگرمیوں میں اضافے کی عکاسی کرتی ہے۔ فیس میں کمی کا یہ فیصلہ طلباء کے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ بجٹ 2026-27 کے لیے کیے گئے منصوبے یونیورسٹی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کریں گے۔ تمام شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ یونیورسٹی کو ایک جدید اور جدید ترین ادارے کے طور پر پروان چڑھانا ہے۔ اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں کیے گئے فیصلے یقینی بناتے ہیں کہ تمام اقدامات شفاف اور درست طریقے سے نافذ کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی کی کامیابی کا انحصار ان مضبوط فیصلوں پر ہے جو اس اجلاس میں کیے گئے ہیں۔.
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے انتظامیہ اور سربراہان نے لاہور میں اپنی اٹھانوےویں باقاعدہ نشست کا اہتمام کیا جس میں یونیورسٹی کے علمی، انتظامی اور مالیاتی امور پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اہم اجلاس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے کی اور اس دوران یونیورسٹی کے سینئر فیکلٹی ممبران کی نئی تعیناتیوں، ملازمین کی پراموشن کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی الاؤنس کے احکامات پر بھی متفقہ طور پر دستخط کیے گئے۔ یونیورسٹی کی اس اٹھانوےویں سینیڈ کا اجلاس ایک انتہائی اہم موڑ کے طور پر سامنے آیا کیونکہ اس میں یونیورسٹی کے مختلف ڈیپارٹمنٹس کے ڈینز اور ہیڈز کی تعیناتی کے حوالے سے کلیدی فیصلے سامنے آئے۔ ان فیصلوں کا مقصد یونیورسٹی کے ایکیڈمک معیار کو بلند کرنے اور انتظامیہ کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے جدید اور مؤثر اقدامات کرنے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس سینیڈ میٹنگ میں کیے گئے تمام فیصلے یونیورسٹی کے طویل مدہی مفادات کے عین مطابق ہیں۔ سینیڈ کی طرف سے یہ بھی منظور کیا گیا کہ ڈاکٹر سایہ مختار کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جائے جو کہ یونیورسٹی کی ایک قابل قدر کارکردگی ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے ملازمین کے لیے الاؤنسز میں اضافے کا فیصلہ بھی کیے گئے جو کہ عملے کی خوشحالی کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔ اس تاریخی اجلاس میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے معیارات پر مبنی بیسک لائف سپورٹ پروگرامز کے فیس میں نمایاں کمی کا فیصلہ بھی شامل تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم سیکورٹی اور تعلیمی قدم ہے جو کہ طلباء اور طبی پیشہ ور افراد کے لیے فیس کے بوجھ کو کم کرے گا۔ سینیڈ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ کمی یونیورسٹی کے ایکیڈمک رسپانسیبلٹی کے دائرے میں ہے۔ اجلاس کے دوران مالیاتی امور پر بھی گہری بحث ہوئی اور یونیورسٹی کی فنڈز کی سرمایہ کاری کے بارے میں حکمت عملی طے پائی۔ فنانشل یئرز 2026-27 کے بجٹ کے حوالے سے بھی تفصیلی تجزیہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے ایک مستحکم پلان مرتب کیا گیا۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے اعلیٰ عہدیداروں میں جے ڈی شاہرام سرور چوہدری، طارق بجوا، یو ای ٹی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شہزاد منیر، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اضافی سیکرٹری زہیدہ ظفر، ڈائریکٹر لا ایس پی اے شاہد امتیاز شامل تھے۔ ان کے علاوہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر شہزاد انور اور یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر محمد عمر بھی موجود تھے۔ اس اہم اجلاس میں یونیورسٹی کے مختلف کالجز کے ڈینز، ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈز اور یونیورسٹی سے منسلک اسپتالوں کے میڈیکل سپر اینٹنڈنٹس نے بھی شرکت کی۔ ان تمام ذمہ داران کی موجودگی نے اجلاس کو مزید جامع اور با اثر بنا دیا۔ اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ نئے تعینات کردہ ڈینز اور ہیڈز اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھائیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ یہ نئی تعیناتییں یونیورسٹی کے مستقبل کو مزید روشن کرنے کا باعث بنیں گی۔ مالیاتی استحکام کے لیے کیے گئے فیصلوں کا اثر بھی یونیورسٹی کی کارکردگی پر پڑے گا۔ سینیڈ کے اگلے اجلاسوں میں بھی اسی قسم کے ایکیڈمک اور انتظامی بہتری کے اقدامات کیے جانے کی امید کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ یونیورسٹی کے عوامی مفادات اور تعلیمی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سایہ مختار کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے کا فیصلہ ان کی محنت اور تحقیقی کامیابیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بات یونیورسٹی کی علمی سرگرمیوں میں اضافے کی عکاسی کرتی ہے۔ فیس میں کمی کا یہ فیصلہ طلباء کے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ بجٹ 2026-27 کے لیے کیے گئے منصوبے یونیورسٹی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کریں گے۔ تمام شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ یونیورسٹی کو ایک جدید اور جدید ترین ادارے کے طور پر پروان چڑھانا ہے۔ اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں کیے گئے فیصلے یقینی بناتے ہیں کہ تمام اقدامات شفاف اور درست طریقے سے نافذ کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی کی کامیابی کا انحصار ان مضبوط فیصلوں پر ہے جو اس اجلاس میں کیے گئے ہیں۔
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