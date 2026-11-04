کنیکا کپور کا گیتاں ہتھیرامانی سے طلاق کا اعلان
بالی ووڈ گلوکارہ کنیکا کپور نے اپنے شوہر گیتاں ہتھیرامانی کے ساتھ چار سالہ شادی کا خاتمہ اور علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔
بالی ووڈ گلوکارہ کنیکا کپور نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے شوہر گیتاں ہتھیرامانی سے چار سالہ شادی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام اسٹوری پر جاری ایک بیان میں یہ خبر دی کہ دونوں نے فیصلہ احتیاط سے کرنے کے بعد علیحدگی کا رستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اس فیصلے کے پیچھے دونوں کی گہری غور و خوض کا عمل شامل تھا۔
شادی کی تاریخ اور رشتے کی تفصیلات
کنیکا کپور اور گیتاں ہتھیرامانی کی شادی 20 مئی 2022 کو لندن میں ایک نجی تقریب میں ہوئی تھی۔ دونوں نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سالوں سے جانا تھا اور شادی سے تقریبا پندرہ سال قبل سے رشتے میں تھے۔ گلوکارہ نے سابقہ انٹرویوز میں یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے گیتاں سے شادی کے لیے دو بار درخواست دی تھی، پہلی بار 2014 میں اور دوسری بار 2020 میں۔Also readامریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا اعلان، ڈیموکریٹس کو کامیابی کا امکان
پچھلی شادی اور خاندانی تفصیلات
یہ کنیکا کپور کی دوسری شادی تھی، جبکہ ان کی پہلی شادی کاروباری شخصیت راج چندوک سے 1998 میں ہوئی تھی۔ اس وقت کنیکا کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی۔ ان کے راج چندوک سے تین بچے ہیں، جن میں دو بیٹیاں آیانہ اور سمرا، اور ایک بیٹا یوجراج شامل ہیں۔
میوزیکل کیریئر اور کامیابیوں کا جائزہ
کنیکا کپور 2014 میں فلم 'راجنی مای اے ٹو' کے گانے 'بیبی ڈول' سے وسیع پیمانے پر مقبول ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے 'ہیپی نیو ایئر' سے 'لاولی'، 'روی' سے 'چٹیاں کلیاناں'، 'اک پہیلی لیلہ' سے 'دیزی لوک' اور 'اڈتا پنجاب' سے 'دا دا داسے' جیسی کامیاب فلموں کے لیے گانا پیش کیا۔
ذرائع ابلاغ اور نجی زندگی کا تحفظ
اپنے اسٹوری بیان میں کنیکا کپور نے اپنے سابق شوہر گیتاں ہتھیرامانی کو بہترین خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور خاندان سے بھی اپیل کی کہ وہ اس نئے موڑ پر اپنے رشتے کو خفیہ رکھا جائے اور ان کی نجی زندگی میں مداخلت نہ کی جائے۔
سماجی ردعمل اور مستقبل کے اقدامات
اس اعلان کے بعد سے سوشل میڈیا پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، لیکن کنیکا کپور نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ دونوں فریقین کی رضامندی اور مناسب غور و خوض کے بعد لیا گیا ہے۔
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