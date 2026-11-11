کنی تھی درجۂ آہن سے کندخت منظراتی نقل کیا ہو گاہے باریاں
کرچی میں قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آن لائن شاپنگ میں فراڈ کے بڑھتے خطرے پر عوام کو ہدایت دی، جس میں فیک سٹورز اور کم قیمتوں پر لالچ کا اضافہ شامل ہے۔
کرچی میں تجارتی سائبر کریم کے خلاف کارروائی کی نئی اپ ڈیٹ کے تحت، قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آن لائن خریداری کے دوران بڑھتے فراڈ سے بچاؤ کے لیے ایک ہدایت جاری کی۔
اہم ہدایت اور حفاظتی اقدامات
ایجنسی نے کہا کہ صارفین کو غیر معروف ویب سائٹس اور سوشل میڈیا صفحوں سے خریداری کرتے وقت بڑے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ فیک اسٹورز، پرسرار آفرز اور دھوکہ باز نوائسیز کی وجہ سے رقم اور ذاتی معلومات چوری ہو سکتی ہیں۔Also readLewis Hamilton at Rafah: Calls for Free Palestine
اہم ہدایت میں صارفین کی رہنمائی شامل ہے کہ وہ بیچنے والے کی ریپیوٹیشن اور یوزر ریویوز کو ضرور چیک کریں۔ سستے دام اور ایڈوانس پیمنٹ کے مطالبات کو فوراً قابل اعتماد نہ سمجھیں۔
ایجنسی نے ضابطہ بندی کے تحت محفوظ ادائیگی کے طریقے استعمال کرنے کی ہدایت دی، جیسے بنک کارڈز اور مستند ادائیگی گیٹ ویز۔ واپس کرنے کی پالیسی اور ریٹرن پالیسی کو دھیان میں رکھیں۔
رالاتپندی کی کامیاب عملدرآمد اور مالیاتی بحالی
رالاتپندی کے شعبے میں موضوعی کامیابی کے ساتھ، سی ای گیور عباس جعفری نے ایک فریب کی صورت میں گم ہوئی 300،000 روپے کی رقم بحال کی اور متاثرہ شہری فیض جمیل کو واپس کردیتی ہے۔
فیض جمیل نے NCCIA کے بہترین کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے عام آدمی کو فروڈ سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
قائدانہ حکمت عملی اور آئندہ سرگرمیاں
ڈی جی سی این سی آئی اے سید علی نصیر رضوی نے واضح کیا کہ شہریوں کے مالی خسارے کی بحالی اور سائبر فریب کے لیے ذمہ دار افراد پر کارروائی اولین ترجیح ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائبر کریم خلاف کارروائی کو مزید تیز اور مؤثر بنایا جائے گا۔
ان کی ہدایت کے مطابق، شہری 1799 ہیل لائن پر سائبر کرائم کی شکایت درج کرواسکتے ہیں یا اپنے نزدیک کے NCCIA سرکل سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ اس اقدام سے ملک کے آن لائن خریداری کے ماحول کو مزید محفوظ بنانے کی امید ہے۔
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