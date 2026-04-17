کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو 134 رنز پر محدود کر دیا، میچ کا تفصیلی احوال

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے 26ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی شاندار باؤلنگ، لاہور قلندرز 134 رنز پر ڈھیر۔ کپتان سعود شکیل اور تیز رفتار بلے بازی کی امیدیں۔
قومی کرکٹ کی سب سے بڑی تفریحی لیگ، پاکستان سپر لیگ (PSL) سیزن 11، میں مقابلہ روز بروز سخت تر ہوتا جا رہا ہے۔ جمعرات کی شام کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیل ے گئے لیگ کے 26ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو محدود اوورز میں 134 رنز پر آل آؤٹ کر کے خود کو فتح کے قریب پہنچا دیا ہے۔ یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے اہمیت کا حامل تھا، جہاں لاہور قلندرز اپنی کراچی لیگ میں پہلی فتح کی تلاش میں تھے، وہیں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بھی پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے خواہاں تھے۔ لاہور قلندرز
کی اننگز کا آغاز کچھ خاص نہ رہا اور ابتدائی وکٹیں جلد گر گئیں۔ ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی حسنین اللہ رہے جنہوں نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ اس کے علاوہ، اسامہ میر نے 22 اور فخر زمان نے 20 رنز کا اضافہ کیا۔ تاہم، دیگر بلے بازوں کی ناکامی کے باعث لاہور قلندرز مقررہ 20 اوورز میں صرف 134 رنز کا ایک مجموعی سکور بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی باؤلنگ اٹیک نے انتہائی منظم اور دباؤ والا مظاہرہ کیا، جس کی بدولت وہ مخالف ٹیم کو بڑا ہدف دینے سے روکنے میں کامیاب رہے۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے عثمان طارق نے تباہ کن باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 18 رنز کے عوض تین اہم وکٹیں حاصل کیں اور اپنی ٹیم کے لیے سب سے نمایاں باؤلر ثابت ہوئے۔ ان کی شاندار کارکردگی نے لاہور قلندرز کے بلے بازوں کو دباؤ میں رکھا اور انہیں بڑا سکور بنانے سے روکا۔ دیگر باؤلرز نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور مسلسل وکٹیں لیتے رہے۔ 135 رنز کا ہدف بظاہر آسان نظر آتا ہے، لیکن پی ایس ایل کے میچوں میں کوئی بھی ہدف آخری گیند تک غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اب تمام نگاہیں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی بیٹنگ لائن اپ پر مرکوز ہیں کہ آیا وہ اس معمولی ہدف کو حاصل کر کے اپنے ٹورنامنٹ میں سفر کو مضبوط کر پائیں گے۔ کپتان سعود شکیل کی قیادت میں ٹیم کو ایک مستحکم آغاز کی ضرورت ہوگی تاکہ دباؤ کو کم کیا جا سکے اور تیزی سے ہدف کی جانب بڑھا جا سکے۔ دوسری جانب، لاہور قلندرز اپنے باؤلنگ یونٹ پر انحصار کریں گے کہ وہ اس کم سکور کا کامیابی سے دفاع کر سکیں۔ لاہور قلندرز اب تک پانچ میچوں میں دو جیت کے ساتھ میدان میں ہیں اور کراچی میں اپنی پہلی فتح کی تلاش میں ہیں۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے چھ میچ کھیلے ہیں اور انہیں بھی دو میں کامیابی ملی ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے، لاہور قلندرز کا پلڑا کوئٹہ کے خلاف تھوڑا بھاری رہا ہے، انہوں نے 21 میں سے 11 میچ جیتے ہیں، جبکہ کوئٹہ نے نو میچوں میں فتح حاصل کی ہے اور ایک میچ بے نتیجہ رہا۔ ان اعداد و شمار کے باوجود، آج کا میچ دونوں ٹیموں کے لیے نئی شروعات کا موقع فراہم کرتا ہے اور شائقین کرکٹ کو ایک دلچسپ مقابلے کی امید ہے۔ لاہور قلندرز کی الیون میں محمد نعیم، فخر زمان، عبد اللہ شفیق، چارتھ اسالنکا، حسنین اللہ (وکٹ کیپر)، سکندر رضا، ڈینیل سیمز، محمد فاروق، شاہین آفریدی (کپتان)، اسامہ میر، اور حارث رؤف شامل ہیں۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی الیون میں شمیل حسین، سعود شکیل (کپتان)، ریلی روسو، حسن نواز، دنیش چندیمل (وکٹ کیپر)، بیون جیکبز، جہانداد خان، ثاقب خان، الزاری جوزف، ابرار احمد، اور عثمان طارق شامل ہیں۔ یہ میچ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے لیے ٹورنامنٹ میں اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، جبکہ لاہور قلندرز کے پاس بھی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر کارکردگی دکھانے کا چانس ہے
پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل 11 کوئٹہ گلیڈی ایٹرز لاہور قلندرز کرکٹ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ٹی20 ورلڈ کپ، ویسٹ انڈیز کے 173 رنز کے تعاقب میں یوگنڈا کی ٹیم 39 رنز پر ڈھیر ہوگئیکالی آندھی نے میچ 134 رنز کے بھاری مارجن سے جیت لیا
Read more »
ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی انعامی رقم میں 2 گنا اضافہ، فاتح ٹیم کو کتنے پیسے ملیں گے؟فاتح ٹیم کی انعامی رقم میں 134 فیصد اضافہ کیا گیا ہے
Read more »
فلاپ بالنگ لائن؛ پاکستان نے آخری 10 اوورز میں کتنے رنز لٹائے؟شاہین اور نسیم نے اپنے 20 اوورز میں 134 رنز لٹادیے
Read more »
پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں دوسرے ٹی20 میں شکست، سیریز 1-1 سے برابرGreen Shirts set 134 runs target against west indies
Read more »
Cement exports increase 28.58pc to $134.516mn in 4 monthsCement exports increase 28.58pc to $134.516mn in 4 months
Read more »
کراچی میں 3 ماہ کے دوران جرائم کی ہزاروں وارداتیں، 134 شہری قتلکراچی میں 3 ماہ کے دوران 14 ہزار سے زائد وارداتیں، 134 شہری قتل
Read more »