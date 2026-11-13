کوئٹ کرس عارضی طور پر اینوڈیا کی قیادت سنبھال لیں گی
اینوڈیا کے سی ای او جنسن ہوانگ کی استعفیٰ کے بعد مالیاتی سربراہ کوئٹ کرس نے عارضی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، جبکہ کمپنی مستقل قائم مقام کی تلاش میں ہے۔
اینوڈیا کمپنی کے بانی اور سابقہ سی ای او جنسن ہوانگ نے اپنی تین دہائیوں کی طویل قیادت کے بعد کمپنی کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے اچانک استعفیٰ کے بعد 59 سالہ مالیاتی سربراہ کوئٹ کرس نے عارضی بنیادوں پر یہ ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں جبکہ اینوڈیا مستقل قائم مقام کی تلاش میں ہے۔ یہ تبدیلی ایسے وقت میں پیش آئی ہے جب کمپنی کی مستقبل کی حکمت عملی اور مصنوعی ذہانت میں ہونے والی بڑی سرمایہ کاریوں کے حوالے سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔
کوئٹ کرس کا عارضی دور و انداز کار
کوئٹ کرس نے جنسن ہوانگ کے انتہائی روادار اور خطرے سے بھرے طرزِ عمل کے خلاف ایک متوازن قوت کے طور پر کام کیا ہے۔ انہوں نے گہری سرمایہ کاری اور بڑے مالی معاہدوں پر تنقید کی جب کہ ہوانگ کمپنی کو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مارکیٹ میں عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے کرس کا پرسکون انداز اب کمپنی کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ وہ گاہکوں اور سپلائرز کو یقین دہانی کرانے کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
استحکام اور مستقبل کے امکانات
کوئٹ کرس کی 2013 میں اینوڈیا میں شمولیت سے قبل انہوں نے مائیکروسافٹ، سسکو اور ٹیکساس انسٹرومنٹس جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں کام کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک عملی سوچ رکھنے والی قیادت ہیں جو سیاسی اور تجارتی مسائل کو سمجھتی ہیں۔ وہ امریکی دارالحکومت میں دیگر ٹیکنالوجی کمپنیوں کی طرح دوستی بڑھانے کی کوشش کریں گی نہ کہ جھگڑا پیدا کریں گی۔ یہ تبدیلی کمپنی کے خارجہ اور پالیسی کے نقطہ نظر میں واضح فرق لا سکتی ہے۔
سرمایہ کاروں کے تحفظات اور تجزیہ
سرمایہ کاروں اور تجزیہ کاروں میں سے کئی کو یہ خدشہ ہے کہ ایک مالیاتی ماہر کمپنی کی تکنیکی تیزی کو برقرار رکھنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ موور انسائٹس اینڈ سٹریٹی جی کے سینئر تجزیہ کار ایشیل ساگ نے کہا کہ یہ عارضی انتظام منطقی ہے لیکن یہ طویل مدتی بینظیری فراہم نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اینوڈیا کو جاری رفتار برقرار رکھنے کے لیے ایک مختلف قسم کی قیادت کی ضرورت ہے۔
نئے امیدواروں اور چیلنجوں کا جائزہ
مستقل سی ای او کی حیثیت کے لیے اینوڈیا کے ایگزیکٹو ائن بک، اے ایم ڈی کی سی ای او لیزا سو اور آرم کے ریون ہیاس کے نام سامنے آئے ہیں۔ اس دوران یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کرس کو جنسن ہوانگ کی ذاتی زندگی اور چین سے ہونے والی سیلز کی معلومات کس حد تک تھیں۔ امریکی کانگریس بھی کمپنی کی نگرانی کے حوالے سے سخت سوال پوچھ سکتی ہے۔ یہ تمام عوامل اینوڈیا کے مستقبل کے تعین میں اہم کردار ادا کریں گے۔
مالیاتی اثرات اور مارکیٹ کا ردعمل
استعفیٰ کی خبر کے فوراً بعد اینوڈیا کے شیئرز میں تیزی سے کمی ریکارڈ کی گئی۔ کمپنی کے شیئرز میں پچاس فیصد سے زائد کی گراوٹ آئی اور یہ پچاسہ ماہ کی سب سے کم سطح پر آ گئے۔ بعد ازاں خسارہ چھ فیصد تک محدود ہو گیا لیکن سرمایہ کاروں میں بے چینی برقرار رہی۔ کوئٹ کرس کے پاس اب ایک نازک صورتحال کو سنوارنے کی ذمہ داری ہے اور ان کے فیصلے مارکیٹ کے اعتماد کو بحال کرنے میں کلیدی حیثیت رکھیں گے۔
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